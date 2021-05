Destiny 2: Alle bejubeln Comeback ikonischer Waffe – Doch freut euch nicht zu früh

Destiny 2 bringt in Season 14 die geliebte Uneinigkeit zurück. Doch Bungie könnte mit der Kult-Waffe viele Hüter enttäuschen, denn es ist ein Scout-Gewehr und dieser Waffengattung geht’s gerade richtig schlecht.

Darauf freuen sich die Hüter: Schon am 11. Mai startet in Destiny 2 die neue Saison des Spleißers. Die nunmehr 14. Season bringt frische Aktivitäten, einen “neuen/alten” Raid und natürlich auch viele Waffen. Vor allem eine zurückkehrende Waffe sorgt jetzt für zahlreiche Freudensprünge: die Uneinigkeit (eng. Hung Jury SR4).

Das legendäre Scout-Gewehr war im Inventar der Spieler verwurzelt. Bisher kennen wir nur ein Bild von der Uneinigkeit 2.0.

Doch das Bild reichte schon aus, um solche Aussagen zu tätigen: “Diese Waffe bringt Destiny-Spieler zum Heulen vor Freude” (via YouTube)

Manche Magazine titeln: “Eine der besten Waffen auf Destiny kommt zu Destiny 2” (via GameRant) oder schön direkt: “Die Saison des Spleißers bringt die Uneinigkeit zu Destiny 2 zurück” (via PCGamesN) um dann in der Einleitung in Lobeshymnen auszubrechen.

Und auch wir bei MeinMMO haben geschrieben: “Destiny 2 bringt in Season 14 massig neue Waffen und einen ikonischen Rückkehrer“.

Die Hüter erinnern sich gerne und völlig zurecht an die ikonische Waffe. Doch die Rückkehr von Uneinigkeit steht unter keinem guten Stern. Wir schauen, was die Waffe so beliebt machte und warum Bungie hier auf eine große Enttäuschung zusteuern könnte.

Uneinigkeit kommt zusammen mit Plug.One 1 (Fusionsgewehr) und Uzume RR4 (Scharfschützengewehr) als Belohnung in die Dämmerung-Feuerprobe

Deswegen erinnern sich alle: Dass Uneinigkeit so beliebt war, liegt einerseits an dem schicken Aussehen. Der typische “Toter Orbit”-Look mit seinen weiß-schwarzen Designs war ein Fashion-Dauerbrenner in Destiny. Noch heute wünschen sich die Hüter solche Shader in Destiny 2 und so manche Spieler meinen, dass der Tote Orbit nur aufgrund der Optik die populärste Fraktion war.

Uneinigkeit war aber auch einfach ein richtig starkes Scout-Gewehr, dass selbst im Endgame überzeugte. Das lag unter anderem an diesem God-Roll:

Dreichfach: nach 3 präzisen Treffern wandert eine Kugel zurück ins Magazin

Feuerball: Präzise Kill lassen Feinde in einer großflächigen Explosion hochgehen

Handangelegter Schaft: Dieser Perk treibt die Stabilität ans Limit, wodurch genaue Folgetreffer sehr einfach waren

Den God-Roll hatten viele Hüter, da er freundlicherweise vom Toten Orbit verkauft wurde.

Präzise wie ein Laserstrahl feuerte man das Scoutgewehr aus sicherer Distanz oder selbst aus der Nähe und lud in Teilen passiv nach. Für die Präzision wurde man aber noch zusätzlich belohnt: Feinde explodierten nach wenigen Treffern, was entweder alles im Umkreis so schwächte, dass man mit einem Schuss schon die nächste Explosion auslöste oder die umliegenden Gegner wurden direkt besiegt.

Steuert Season 14 auf eine nostalgische Enttäuschung zu?

Die wohligen, nostalgischen Erinnerungen an Uneinigkeit und wie man damit selbst im Oryx-Raid aufräumte, dürften bald einem harten Realitäts-Check in Destiny 2 unterzogen werden. Denn vergesst nicht: Uneinigkeit ist ein Scout-Gewehr.

Wie geht’s den Scouts? Scout-Gewehren geht es in Destiny 2 nicht gut – und das schon länger. Man könnte jetzt meinen, dass Uneinigkeit die ganze Gattung rettet, doch wahrscheinlicher ist das Gegenteil. Weil Uneinigkeit ein Scout ist, wird die Waffe bei ihrer Rückkehr unterwältigend.

Es fehlt Scouts an Schaden. Wenn ich schon in einen normalen Add ein halbes Magazin ballern muss, dann fühlt sich das nicht effizient – und wichtiger – nicht nach Spaß an. Auch die Sache mit der sicheren Distanz ist aktuell etwas überholt. Als Hüter möchte man die meiste Zeit in Destiny 2 mitten in der Action sein, seine coolen Fähigkeiten raushauen. Und dank Builds und Mods kann man sehr lange und leicht an der Frontlinie überleben, wenn denn der Schadensoutput stimmt.

Seit Destiny 2 für Forsaken 2018 Waffen wie Scharfschützengewehre wieder salonfähig machte, benötigt man Scout-Gewehre (leider) kaum noch. Man kann Scout-Gewehre mitführen und auch nutzen, aber so wirklich nötig ist das fast nie und andere Waffen leisten im Prinzip überall bessere Dienste.

Explosionen sind nicht mehr das Wahre in Destiny 2

Der explosive Perk “Feuerball” von Uneinigkeit war in Destiny 1 ein richtiger Favorit. Destiny 2 setzt aber mit dem explosiven Ersatz-Perk “Libelle” eher auf Sparflamme. Weder die Reichweite noch der Schaden ist so hoch wie damals.

In einer vergangenen Season gab es auch ein legendäres Spitzen-Scout, das voll auf Explosionen setzte und dafür sogar den einzigartigen Perk “Meganeura” spendiert bekam, was wieder an alte Feuerball-Tage erinnern sollte. Doch an die Waffe erinnern sich wohl die wenigsten – ach ja, ich spreche von der fast vergessenen Spitzen-Waffe Sauerstoff SG3.

Selbst neuere Exo-Scouts wie Erzählung eines Toten haben es schwer, sich in der PvE-Meta zu platzieren. Das Exotics überzeugt eher mit seinem coolen Cowboy-Look und seinem eher für den Nahkampf konzipierten Design. Obendrauf gibt es dank einer extra-langsamen Feuerrate viel schaden, welcher durch die exotischen Perks noch gesteigert wird.

Das Highlight am Scout “Erzählung eines Toten” dürfte für viele die gruselige Exo-Quest sein

Eines der wenigen Einsatzgebiete: Eine Ausnahme, wo sichere Distanz wichtig ist, sind die hohen Stufen der Feuerprobe – beispielsweise, wo einen Feinde wirklich schon in Sekundenbruchteilen wegschießen, sollte man auf dem offenen Feld stehen. Hier leisten Scouts gute Dienste, wenn das saisonale Artefakt “bestimmt”, dass Scouts stark sind.

Denn der Destiny-Entwickler forciert Season für Season, dass manche Waffen quasi genutzt werden müssen, wenn man wirklich effektiv spielen will. Die wichtigen Mods, um beispielsweise Champions zu besiegen, gibt es nur für ausgewählte Waffen-Gattungen. Von generellen Buffs, die Scouts betreffen, ist bislang nichts bekannt.

Die Renaissance der Kult-Waffen steht an

Diese Waffe kommt auch: Mit “Feuerball” und explosiven Waffen assoziieren Hüter aber auch noch eine bekanntere Waffe als Uneinigkeit: den Schicksalsbringer. Und dass der berühmteste Revolver aus Destiny in Season 14 ebenfalls zurückkehrt, ist bereits bestätigt.

Bungie setzt für Season 14 auf ganz viel Nostalgie. Der allererste Raid, die Gläserne Kammer, kommt zurück und soll das alte Gefühl des Abenteuers aufleben lassen – natürlich inklusive des vergötterten Raid-Loots, den man schon 2014 wie irre hinterherjagte.

Die neuen/alten Waffen werden aber an die Gegebenheiten von Destiny 2 angepasst, wie Bungie mehrfach mitteilte. Davon könnte auch Uneinigkeit profitieren.

„Neuer“ Raid bringt Leute zurück, die Destiny 2 vor Jahren deinstalliert haben

Deswegen gibt’s Hoffnung: Season 14 überarbeitet alte Perks und bringt auch neue Waffeneigenschaften. So könnten wir auf Feuerball hoffen, wie es aus dem Exotic Pikass existiert oder man führt für den Raid-Revolver und Uneinigkeit eine stärkere Variante von Libelle (Meganeura 2.0?) ein.

Immerhin handelt es sich bei den zurückkehrenden Waffen um Ausrüstung, die man sich hart erspielen muss. Man könnte also durchaus etwas Starkes geplant haben. Oder Bungie hat das sprichwörtliche Plan-C-Ass im Ärmel.

Bei den zurückgebrachten Exotics aus Destiny 1 hat Bungie bislang immerhin ein gutes Händchen bewiesen. Dorn, das Letzte Wort und Falkenmond beispielsweise sind alle etwas anders als früher, haben sich aber in ihrer Neuauflage den alten Geist bewahrt und sind nützlich.

Noch beliebter als Uneinigkeit sind nur wenige Legendarys – wie der Schicksalsbringer

Was denkt ihr? Jubeln die Hüter zu früh über die Rückkehr von Uneinigkeit und die Kult-Waffe geht baden, weil sie ein Scout ist? Oder weiß Bungie, was da für nostalgische Gefühle dranhängen und bringt den Liebling so zurück, dass sich vor dem Original aus Teil 1 nicht verstecken muss? Sagt es uns doch in den Kommentaren.