In Destiny 2 öffnet sich bald die “Gläserne Kammer” (Vault of Glas) erneut. Der ikonische Raid ist nicht mal mehr einen Monat weg. MeinMMO verrät euch, wie die Rückkehr des Raids aussieht und an welchem Tag es so weit ist.

Das ist der Stichtag: Destiny 2 öffnet die Pforten der Gläsernen Kammer erneut in Season 14. Streicht euch den 22. Mai 2021 im Kalender an. Das wird ein Samstag sein, an dem um 19:00 Uhr deutscher Zeit die Wiederöffnung des allerersten Raids aus der Destiny-Geschiche stattfindet.

MeinMMO verrät euch, wie das neue Rennen um den Word First aussieht und was wir bislang zu Waffen, Loot und Änderungen des ikonischsten Raids wissen.

Wie sieht die Rückkehr des Klassikers aus? Der Raid wird an die Gegebenheiten von Destiny 2 angepasst. Im Großen und Ganzen sollt ihr euch aber heimisch fühlen und auch Atheon höchstpersönlich begrüßt euch als Endboss.

Es wäre denkbar, dass Champions euch das Leben schwer machen, mehr Gegner kommen oder einige Mechaniken ausgebaut wurden – denn heutzutage sind Raids deutlich komplexer als noch vor 7 Jahren. Zudem haben die Hüter 2021 deutlich mehr Power und Möglichkeiten, zeitreiseden Robotern in den Metall-Hintern zu treten.

Der ikonische Raid-Eingang auf der Venus kommt übrigens auch zurück. In Destiny 2 könnt ihr den Planeten aber nicht erkunden und müsst auch auf die Hilfe von zufälligen Hütern, die vorbeikommen, verzichten. Die Venus ist nämlich ein Privat Space, in dem nur ihr und euer Einsatztrupp landen.

Möglich ist die Rückkehr der Gläsernen Kammer übrigens durch die Content Vault. Bungie hat also Wort gehalten und bringt die Highlights von Destiny 1 in neuem Gewand zurück. Ob das den Ruf der Content Vault verbessert?

Da werden Erinnerungen wach – der Eingang des Raid auf der Venus

Noch einmal der erste sein, der die Gläserne Kammer knackt

Die ersten 24 Stunden befindet sich die Gläserne Kammer in einem Wettkampf-Modus. Hier könnt ihr dann versuchen, das prestigereiche Rennen um den “Worlds First” abzuschließen.

Diese Rennen sind bei den Hütern richtig begehrt, Bungie und die Community schauen gespannt live zu. Es wird 24 Stunden bis zur Schmerzgrenze geraidet – manche bekannte Profis versagen dann aber auch schon Mal um 2 Minuten.

Da die Encounter der Gläsernen Kammer aber von vielen Hüter im Schlaf gelöst werden dürften, hat Bungie sich bei dem anstehend Worlds First ein paar neue Regeln ausgedacht.

Alle Infos zum Worlds First:

Nur die ersten 24 Stunden ist in der Gläsernen Kammer ein Wettkampf-Modus (Contest Mode) aktiv.

Das maximale Powerlevel ist dann bei 1.300 gedeckelt – seid ihr stärker, habt ihr dennoch keine Vorteile.

Dieses Level ist niedriger, als das aktuelle Level der Spitzenreiter-Feuerprobe (1.325).

Habt ihr den Raid im Wettkampf-Modus geknackt, aktiviert sich der Herausforderungs-Modus (Challenge Mode) und ihr schaltet eine Liste von Triumphen frei (Tempos Edge Triumphs).

Ihr müsst die noch unbekannten Triumphe, also extra schwere Aufgaben, dann im härteren Raid abschließen. Das erste Team, das alle Triumphe meistert, sichert sich den Worlds First.

All das könnt ihr nur in den ersten 24 Stunden bewerkstelligen. Später in Season 14 sollt ihr aber nochmals die Gelegenheit haben, euch der Herausforderung zu stellen – so zum Spaß.

Der Words First Gürtel der Gläsernen Kammer

Nur das Siegerteam erhält den speziellen Gürtel, also im echten Leben. Diese ans Wrestling erinnernden Trophäe gehen an das erste Team, das alle Herausforderungen knackt. Stilsicher verliehen wurden die Preise schon von Big Show, der Hühne war WWE-Star und ist bekennender Hüter.

Hüter schwelgen seit 2014 in Raid-Nostalgie

Warum der Hype um den alten Raid? Damals in 2014 war sowas wie ein Raid in einem Shooter richtiges Neuland für die Spieler. Plötzlich galt es nicht mehr nur zu ballern, sondern gemeinsam Rätsel zu lösen und auf eigene Faust Mechaniken auszutüfteln.

Die Waffen aus dem Raid haben bis heute Kult-Status. Fast jede Handfeuerwaffe wird im PvE mit der Power des Schicksalsbringers verglichen. Die gute Nachricht, der Schicksalsbringer und viele der legendären Raid-Waffen sind natürlich auch wieder am Start

Seit kurzem wird zudem gemunkelt, dass auch das berüchtigte Exotic Vex Mythoclast wieder zurückkommt. Das ist aber derzeit nicht bestätigt.

Einen großen reiz, übten auch die zahlreichen Geheimnisse der Gläsernen Kammer aus. Jahrelang wurde beispielsweise nach der mysteriösen “7. Truhe” gesucht. 2017 war dieses Geheimnis dann endlich gelüftet.

Verantwortlich für den Raid, der noch heute eure Herzen höher schlagen lässt, war Luke Smith. Der war zwischenzeitig der Chef von Destiny 2 und ist nun noch weiter in der Hierarchie von Bungie vorgerückt.

Ein Warlock im “Gläserne Kammer”-Look mit dem legendären Schicksalsbringer

Freut ihr euch schon darauf, sich erneut Atheon und den Orakeln zu stellen? Kennt ihr die Gläserne Kammer bisher nur aus den nostalgischen Lagerfeuergeschichten der Veteranen? Habt ihr sogar eigene Ideen, wie Bungie den Raid modernisieren könnte, ohne seine Seele zu beflecken – sagt es uns und den Hütern doch in den Kommentaren.

Ein zweites Zugpferd der Season 14 ist übrigens Transmog. Das Rüstungs-Feature wird sich auch seit 2014 gewünscht, leider sorgt die geplante Umsetzung für viel Kritik: In Destiny 2 streiten alle über Transmog – ist die Kritik übertrieben?