Bei Destiny 2 kommen die ikonischen Waffen wie Schicksalsbringer mit der Gläsernen Kammer zurück. Bungie sprach nun erstmals über die Modernisierung.

Das kommt „neu“ zu Destiny 2: Der MMO-Shooter wird 2021 um einen Raid reicher. Und zwar um die Gläserne Kammer aus Destiny 1 – die Vault of Glass. Die Vex verseuchten Labyrinthe kennen und lieben die Spieler seit 2014.

6 Jahre sind inzwischen vergangen und der Original-Raid genießt solch einen Kultstatus, dass noch heute Freudentränen und wohlige Erinnerungen in den Hüter hochkommen, wenn sie von Atheon oder Waffen wie Schicksalsbringer hören.

Für viele Spieler war es ihr erster Raid überhaupt, ein ganz besonderes Abenteuer, welches nun in Destiny 2 seine Rückkehr feiern soll. Bungie nannte nun erstmals Details dazu, was Hüter in der „neuen“ Gläsernen Kammer erwartet und was mit den ikonischen Waffen von damals passiert.

Gläserne Kammer bekommt ein Facelifting, weil ihr zu stark seid

Dass die Gläserne Kammer bald zu Destiny 2 kommt, wissen wir schon länger. Die Destiny Contet Vault (DCV) macht das möglich. Joe Blackburn, der Assistant Game Director für Destiny 2, hat in einem Interview mit Polygon endlich Details zur Rückkehr preisgegeben.

So sah der erste Schritt in einen Raid für viele Hüter aus

Der Raid wird modernisiert: Laut Blackburn würden die Hüter von heute den Raid aus 2014 „buchstäblich weggerauchen“.

Seit damals sind unsere Hüter deutlich stärker und vielseitiger

haben eine fast unüberschaubare Zahl von mehr als 150 Exotics

Es gibt neue und mächtige Waffen-Typen

neue Super, sogar das neue Stasis-Element

Daher steht das Raid-Team vor der Aufgabe die Gläserne Kammer zeitgemäß zu machen. Blackburn sagte, dass der Raid sich ändert und „herausfordernd wie damals sein wird […] aber wir wollen nicht so weit gehen und den Raid soweit verändern, dass er sich wie ein anderer Raid anfühlt“.

Wie die Änderungen jetzt genau aussehen, wissen wir noch nicht. Luke Smith deutete beispielsweise an, dass wir Champions in den bekannten Encountern finden könnten. Dennoch sollen die alten Strategien auch heute noch funktionieren – mehr oder weniger.

Kurz um: Die „Seele“ der Gläsernen Kammer soll erhalten bleiben, ihr sollt noch immer sagen „oh, das ist die Templer-Phase und gleich kommen die Orakel“. Aber der bekannteste Raid aus Destiny bekommt ein Facelifting, das ihn aber noch erkennbar bleiben lässt.

Ihr werdet sicher auch in Destiny 2 mit dem Relikt durch die Zeitachsen reisen

Einen genauen Release-Termin nannte Blackburn übrigens noch nicht. Die Spekulationen orakeln momentan auf Season 14 als Rückkehr für die Gläserne Kammer. Das wäre dann im frühen Sommer 2021, was aber nur Vermutungen sind.

Bald jagt ihr den sagenhaften Schicksalsbringer in Destiny 2

Das sind die guten Nachrichten: Blackburn bestätigte, dass die Kult-Waffen zurückkommen: „Du kannst Vault of Glass nicht ohne die Waffen zurückbringen, die sich wie Vault of Glass anfühlen, richtig?“.

Er führte weiter aus, dass die Knarren sich in den Händen von Veteranen wie früher anfühlen sollen. Aber es gibt einige Anpassungen und Modernisierungen, etwa am Perk-Pool.

Niemand ist darauf aus, hier ein Found Verdict (Schuldig befunden) oder einen Fatebringer (Schicksalsbringer) zu erschaffen, der sich radikal anders anfühlt als der ursprüngliche Fatebringer. Denn dann fühlt es sich so an, als würden wir die Spieler anlügen, richtig? […] Jeder weiß, wie der Rückstoß bei dieser Waffe ist. Jeder weiß, welche Perks sie wollten. Joe Blackburn via Polygon

Der Schicksalsbringer war DIE legendäre Handfeuerwaffe aus Destiny 1

Deswegen waren die Raid-Waffen so besonders: Einen großen Teil der nostalgischen Erinnerungen an die Gläserne Kammer nehmen die Raid-Waffen ein. Die Knarren sind bis heute in den Köpfen der Hüter verankert – waren sie doch der Grund, warum die Aktivität so oft gespielt wurde.

Der Grund ist einfach: Die Knarren waren sehr belohnend. Bis dato hatten die Hüter keine so guten Waffen gesehen. Hier griff die Lootspirale perfekt. Als Lohn für die harte Raid-Phase gab es eine Waffe, um die einen alle Nicht-Raider beneideten.

Hier könnt ihr euch den ganzen Loot von 2014 mit Perks und ausführlichen Beschreibungen ansehen:

Destiny Gläserne Kammer: Raid-Loot – Waffen und Items in der Übersicht

Welche Waffen kommen zurück? Es ist nicht gesichert, dass auch alle 10 Waffen von damals zurückkommen. Blackburn spricht von „Ich würde erwarten, dass Favoriten zurückkommen“. Namentlich erwähnt er im Interview nur die Schrotflinte (Schuldig befunden) und die Handfeuerwaffe (Schicksalsbringer).

Wir gehen stark davon aus, dass sich dazu noch weitere Waffen gesellen. Für viele gehört zu den legendären Knarren auch das Exotic Vex Mythoclast einfach zum Raid und dem „Gläserne Kammer“-Gefühl dazu – und das weiß Bungie sicher auch selbst.

Die Vex Mythoclast war in den Anfangstagen von Destiny der Heilige Gral

2017 lies Bungie die begehrten Oldtimer in Destiny 1 während der Moments of Triumph das letzte Mal hochleben.

Welche Erinnerungen verbindet ihr mit der Gläsernen Kammer. Haltet ihr es für sinnvoll, dass der Raid an die veränderten Gegebenheiten von Destiny 2 angepasst wird, oder habt ihr euch eine 1:1 Kopie gewünscht? Wenn nicht alle 10 Waffen zurückkehren sollten, welche Knarre muss einfach dabei sein – sagt es uns doch in den Kommentaren.

