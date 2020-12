Überarbeitet Destiny 2 nach Stasis noch seine alten Super? Das sagt Bungie

Bei Destiny 2 brachte das Stasis-Element nicht nur neue Fähigkeiten und Super, sondern auch mehr Individualisierungs-Freiheiten bei Builds mit den neuen Fokussen. Doch was ist mit den alten? Werden diese noch an das neue System angepasst?

Was hat es mit dem neuen System auf sich? Mit der neuen Erweiterung Jenseits des Lichts kamen zahlreiche neue Inhalte ins Spiel – unter anderem das neue Schadenselement Stasis.

Stasis selbst führte 3 frische Fokusse samt neuen Fähigkeiten und Super ein – je ein Fokus pro Hüter-Klasse. Diese neuen Fokusse sind dabei in einem neuen, modularen System organisiert. Das gewährt mehr Freiheiten und Wahlmöglichkeiten als bei den bisherigen Fokussen von Destiny 2 und orientiert sich zudem eher am Individualisierungs-System von Teil 1.

Das ermöglicht unter dem Strich mehr Vielfalt und flexiblere Möglichkeiten bei der Erstellung und Feinjustierung von Builds für den eigenen Spielstil.

Warum Überarbeitung? Genau diese Möglichkeit kommt bei vielen gut an und genau diese Möglichkeit fehlt aber bei den bisherigen Fähigkeiten und Super aus der Zeit vor Stasis. Denn dort hat sich nichts getan, das neue System kommt nur bei den neuen Eiskräften der Spieler zum Einsatz.

Hier wünscht sich entsprechend so manch ein Spieler Änderungen und eine Anpassung der alten Fokusse an das neue Individualisierungs-System, das mit und exklusiv nur für Stasis ins Spiel kam. Denn das neue eisige Element stellt die bisherigen, „alten“ Super damit so ziemlich in den Schatten.

Doch bislang äußerte Bungie sich nicht dazu. Kurzum: bis vor Kurzem wusste man nicht, ob und was mit den alten Fokussen passieren wird. Nun hat sich Bungie in einem Interview mit der Seite Polygon dazu geäußert. Was wissen wir jetzt?

Derzeit stehen die „alten“ Super nicht so hoch im Kurs

Der Destiny-Chef spricht über Super und Identität

Das sagt Bungie zu den alten Super: Dort kam Luke Smith, der Franchise Director von Destiny, unter anderem auf genau dieses Thema zu sprechen. Und so wie es aussieht, ist Bungie da generell nicht abgeneigt, das neue System auch für die alten Sub-Klassen zu bringen. Doch das dürfte noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, wenn es dazu kommt.

„Wir wollen nur ein zentrales System für Super haben“, so Smith gegenüber Polygon. Doch ein unmittelbares Release-Datum gibt es dafür nicht. Smith betonte, dass bei Bungie aktuell eine Menge anderes auf dem Tisch liegt und dieser Aspekt gerade nicht aktiv verfolgt wird. Auf lange Sicht ist es aber etwas, wo Smith mit Leidenschaft dahinterstehe.

Auf reddit unterstrich er: „Bei einem ausreichend weiten Zeit-Horizont wäre es sicherlich cool, wenn alle Super in Destiny dasselbe System nutzen würden.“

Bekommen auch die hitzigen Solar-Super so viel Freiheiten wie Stasis?

Also kurzum: Bungie hat das im Hinterkopf, doch Spieler sollten sich in unmittelbarer Zukunft eher keine Hoffnungen auf eine Überarbeitung beim Fähigkeitensystem der alten Klassen machen.

Bekommen die Klassen mehr Identität? Apropos alte Klassen: Zudem sagte Smith noch, dass eine solche Super-System-Revision – sollte sie denn kommen – auch eine gute Gelegenheit für einen generellen Feinschliff der Klassen wäre.

Früher hatten die Klassen laut Smith mehr Identität gehabt, es gab eine gute Balance. Die Titanen hatten ihre mächtige, aber stationäre Bubble, Warlocks konnten sich wiederbeleben, Jäger hatten ihre mobilen Super. Es gab eine Art „Klassen-Neid“. Klassen konnten bestimmte Sachen, die eben nur sie gut konnten. Durch neue Super aus Taken King, Forsaken oder Beyond Light ist das aber immer mehr verschwommen, die einzigartige Identität immer mehr verloren gegangen.

Seit Forsaken können Warlocks ihre Arkus-Blitze bündeln

Sollte Bungie also das neue System für die alten Super irgendwann tatsächlich einführen, würden diese wohl in überarbeiteter Form zurückkommen – mit mehr eigener Identität. Auch wenn das beispielsweise heißen könnte, dass manche bestehende Sub-Fokusse unter Umständen gestrichen werden.

