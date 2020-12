Bei Destiny 2 belohnt euch das Backen mit Geschenken und Event-Waffen. Dafür braucht ihr aber massig Anbruch-Essenzen. MeinMMO verrät euch, woher ihr die schnell bekommt.

Wozu brauche ich Anbruch-Essenz? In Destiny 2 dreht sich Weihnachten traditionell um das Backen und verschenken von Plätzchen. Damit ihr euren Festtagsofen 2.0 während des Winter-Events 2020 aber richtig befeuern könnt, braucht ihr zwingend Anbruch-Essenzen.

Nur wer gütig seine selbstgemachten Köstlichkeiten im Sonnensystem verteilt, wird dafür von den zahlreichen NPCs aus Destiny im Gegenzug mit Geschenken belohnt.

Wie das Backen genau funktioniert und welche Rezepte sowie Zutaten dieses Jahr auf backwütige Hüter warten, findet ihr im Guide auf MeinMMO:

Destiny 2: Alle Zutaten und Rezepte – So backt ihr 2020 richtig

Deswegen lohnt sich das Backen: In den Geschenken findet ihr Upgrade-Materialien, Ressourcen und Glimmer. Es gibt aber auch Anbruch-Stimmung, die ihr für die Community Challenge 2020 braucht und für eure persönliche Weihnachts-Quest von Eva Levante – während der ihr euer exotisches Schiff pimpt. Für Triumph-Jäger ist auch was dabei.

Zudem sind in den Geschenken 3 Event-exklusiven Waffen. Mit dabei sind die beiden Knarren aus 2018 und 2019 mit neuen Rolls, aber auch eine brandneue Waffe: Das Fusionsgewehr „Glazioklasmus“.

So bekommt ihr die wichtigen Anbruch-Essenzen 2020

Ihr wollt möglichst schnell und möglichst viel backen, um schön viele Geschenke zum Auspacken anzuhäufen? Gerade zu Beginn des Events herrscht auf dem Anbruch-Essenz-Konto Flaute. Und jedes Rezept benötigt die Essenzen aber.

Wo findet ihr Essenzen? Im Laufe der 3-wöchigen Feierlichkeiten sammelt ihr einfach durch das Absolvieren der verschiedenen Aktivitäten Essenzen. Für den Abschluss wandern diese in euer Inventar – aber das dauert.

So viel Anbruch-Essenzen gibt’s für den Abschluss einer Aktivität:

Dämmerungen: 20-25

Legendäre Verlorene Sektoren: 15-17

Zorngeborenen-Jagden: 10-15

Dungeon: 9

Schmelztiegel-Match: 10-15

Strikes: 5-15

Öffentliche Events: 1-5

Patrouillen: 1

Anbruch-Essenzen in Destiny 2 farmen

Wer nicht warten möchte, der hat auch Möglichkeiten schnell Anbruch-Essenzen zu erfarmen. Wir zeigen euch jeweils Möglichkeiten für Solisten und Team-Spieler.

Das sollten Solo-Hüter machen: Auch ohne einen Einsatztrupp könnt ihr problemlos und schnell die Zorngeborenen-Jagden von Season 12 abschließen. Dank des neusten Updates für den Kryptoith-Köder könnt ihr nun bis zu 5 Ladungen speichern und euch gleich mehrfach auf die Jagd begeben. In wenigen Minuten ist eine Jagd beendet und ihr seid um 10-15 Essenzen reicher.

Habt ihr eure Jagden abgeschlossen, spielt ihr einfach ein paar der anderen Aktivitäten und ladet nebenbei euren Köder wieder auf. Mehr zu den Jagden und dem Köder findet ihr hier auf MeinMMO: Destiny 2: Alles zum neuen Kryptolith-Köder – Schnell laden und beste Upgrades

.Die neuen Zorngeborenen-Jagden aus Season 12 gehen schnell und ihr erbeutet viele Anbruch-Essenzen

Alternativ könnt ihr – ein hohes Powerlevel und gutes Gear vorausgesetzt – alleine die Legendären Verlorenen Sektoren farmen. Hier farmt ihr dann Pro Durchlauf 15-17 Essenzen und sogar die neuen Exotics aus Beyond Light.

So klappt’s schneller im Team: Mit ein oder zwei Hütern im Einsatztrupp gehen die Legendären Verlorenen Sektoren auf 1.250 richtig flott. Zwar habt ihr so keine Chancen auf Exotics, aber in 1-2 Minuten habt ihr eine Ladung Essenzen sicher.

Brecht die Aktivität sofort ab, sobald diese droppen und spart so noch ein paar Sekunden, bevor ihr erneut loslegt.

Richtet euch auf Champions ein und packt einige Artefakt-Mods oder beispielsweise das exotische Schwert die Klage ein – so sind Durchläufe kein Problem.

Alternativ startet ihr im Team eine Zorngeborenen-Jagd.

Wichtig ist hier, dass der Host, der die Jagd mit seinem Köder startet, das Ziel nicht erlegt.

So könnt ihr im Anschluss die Jagd verlassen, erneut starten und das ganz Team erhält jedes Mal Essenzen, ohne das ihr erst den Köder aufladen müsst oder das angeschlagene Ziel erst suchen müsst.

Gegen den Boss hat auch ein Spieler alleine keine Probleme

Das schnelle Farmen von Anbruch-Essenzen ist aber nur die halbe Miete. Clevere Hüter reduzieren ihren Essenzen-Verbrauch zudem deutlich.

Festtagsofen zum Meisterwerk machen und ordentlich sparen

Wie bereits erwähnt, verbraucht jeder Backvorgang eure kostbaren Anbruch-Essenzen. Ihr könnt die anstehenden kosten aber deutlich reduzieren.

Dazu müsst ihr euren Ofen zum Meisterwerk upgraden.

So kostet eine Ladung frischer Plätzchen nur noch 10 Anbruch-Essenzen, satt der regulären 15.

Um ein Meisterwerk-Ofen zu erhalten, müsst ihr jedes der 21 Rezepte für das Anbruch-Event 2020 einmal gebacken haben.

Wart ihr in den letzten Jahren fleißig, hat sich euer Ofen die Rezepte gemerkt.

Der Ofen verbraucht für jeden Backvorgang als Meisterwerk weniger Anbruch-Essenzen

So solltet ihr vorgehen: Backt also erst mindestens jedes Rezept ein mal. So habt ihr schnell den Meisterwerk-Ofen. Dann reicht es auch aus, immer nur die Süßigkeiten zu backen, von denen ihr am meisten Zutaten habt, oder die eurem Spielstil entsprechen.

Haut ihr gerne mit eurem Solar-Schwert die Klage zu und vermöbelt fleißig Kabal, sammelt ihr Ruckzuck „Scharfer Geschmack“, „Unfassbare Hitze“ und „Kabal-Öl“. So könnt ihr in Dauerschleife köstliche Vanille Schwerter für Lord Shaxx backen. Aus seinen Geschenken zieht ihr dann die Event-Waffen und Ressourcen.

Lasst ihr euch Zeit mit dem Backen oder wollt ihr so schnell wie möglich alle Plätzchen backen und Geschenke einheimsen? Habt ihr sogar weitere Tipps für die MeinMMO-Leser? Dann teilt diese doch in den Kommentaren.

Wer schon jetzt einen Ausblick auf Destiny 2 im Jahr 2021 haben möchte, wird hier fündig: Destiny 2 verspricht euch mehr Loot – Diese Waffen sind auf dem Weg