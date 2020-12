Destiny 2 verspricht euch mehr Loot – Diese Waffen sind auf dem Weg

Bei MMO und Loot-Shooter Destiny 2 mangelt es ausgerechnet an Waffen. Bungie hat nach der Kritik jetzt die Pläne für die nahe Zukunft offenbart.

Das ist das Problem mit dem Loot: Am 10. November startete Destiny 2 mit der Erweiterung Beyond Light in Jahr 4. Zahlreiche Änderungen und lange gewünschten Neuerungen kamen damit auf die Hüter zu.

Im gleichen Zug hagelte es aber auch harsche Kritik. Denn es gab einfach zu wenig neuen Loot.

Viele Waffen traten ihren Ruhestand an (das sogenannte Sunsetting) und waren für viele Aktivitäten auf einen Schlag unbrauchbar.

Als Ausgleich rückten aber kaum neue Ballermänner nach, um die lichten Reihen zu füllen.

Das ist jetzt die Lösung: Auf die Kritik reagierte Bungie schnell. Der dürftige Loot-Pool wurde provisorisch um die Highlights der vergangenen Seasons erweitert. Bungie versprach dabei aber, das dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei, ein erster Schritt zur Lösung.

Jetzt legt der Destiny-Entwickler nach und kündigt seine Pläne für die nahe Zukunft und Jahr 4 im Allgemeinen an. Das ganze präsentiert der neue Retter bei Bungie, Joe Blackburn, in einem Entwickler-Update vom 8. Dezember.

Das kommt schon in Season 13 zu Destiny 2

Momentan läuft in Destiny 2 die Season 12, die Saison der Jagd. Diese endet im Februar 2021 und geht dann direkt in die noch namenlose Season 13 über.

Diese Belohnungen kommen zu Kern-Aktivitäten: 6 Brandneue legendäre Waffen sollen euch motivieren die Kern-Aktivitäten zu spielen. Je zwei Waffen kommen als Belohnung für Strikes, den Schmelztiegel und Gambit. Über die Waffen selbst wissen wir derzeit noch nichts.

Diese Season haben wir pro Aktivität eine je erhalten: die Xenoclast VI (Strike-Schrotflinte), Sterne im Schatten (PvP-Impulsgewehr) und Publikumsliebling (Gambit-Granatwerfer).

Das bekommt ihr aus der Dämmerung: Lange haben die Spieler gefordert, mehr Gründe zu bekommen, um die Dämmerung: Feuerprobe anzugehen. 3 neu aufgelegte Waffen sollen euch die Motivation in Season 13 liefern:

Das Palindrom

Der Schwarm

Shadow Price





Palindrom, Der Schwarm und Shadow Price

Die Knarren stammen aus Destiny 1 und sind exklusiv über die herausfordernde Vorhut Aktivität zu erspielen. Besonders das Palindrom dürfte vielen Veteranen noch im Kopf rumgeistern. In diesem Zusammenhang gibt es die ewige Diskussion – Palindrom oder Eyasluna?

Wer sich der höchsten Stufe (Spitzenreiter) der Dämmerung stellt, kann nur dort Meister-Versionen der 3 Rückkehrer erbeuten. Meister-Versionen von legendären Waffen mit speziellen Mods gibt’s sonst nur in den Trials of Osiris.

Was kommt noch für Season 13? Auch wenn Blackburn noch nicht zu viel über die anstehende Season verraten wollte, sprach er von einigen spannenden Info-Happen:

3 neue exotische Rüstungen kommen ins Spiel – Beyond Light brachte 6 solcher Exotics und die Season 11 zuvor gar keines.

Die legendären Verlorenen Sektoren werden erweitert und ihr findet sie dann auch auf dem Mond.

Zwei Strikes aus Destiny 1 kehren zurück ins Kosmodrom: „Gefallenen S.A.B.E.R.“ und „die Höhle der Teufel“.

Schutz gegen DDOS für Destiny 2-Spieler auf allen Konsolen kommt in Saison 13. Das dürfte vor allem PvP-Zocker freuen, da so der nächste Schritt in Richtung eines fairen Schmelztiegels gemacht wird.

Über den Exotic-Kiosk (Monument der Verlorenen Lichter) könnt ihr die beiden Top-Waffen Wispern des Wurms und Perfektionierter Ausbruch sowie die legendäre Schrotflinte Felwinters Lüge erhalten

Bedenkt, dass dies nicht der komplette Loot-Pool oder alle Waffen aus Season1 3 sein dürften. Sicher kommen noch Exotics, ein paar Waffen aus dem Season Pass und der saisonalen Aktivität dazu.

Weniger FOMO für Destiny 2 – endlich haben alle Hüter eine Chance auf Felwinters Lüge

Zudem passt Bungie den Loot-Pool der Waffen neu an. Items die bald an ihre Levelgrenze (Waffenruhestand) stoßen, werden in Season 13 immer seltener. Das betrifft dann vor allem Seraph-Waffen aus Season 10.

So sollt ihr nicht das Gefühl haben, eine Waffe zu finden, die bald schon nichts mehr taugt. Dennoch soll es für fast alle Knarren eine Möglichkeit geben sie irgendwie zu beschaffen. Beispielsweise gezielt über den Waffenmeister. Ausgenommen sind jedoch Event-Ballermänner wie beispielsweise bei den in Kürze startenden Anbruch-Feierlichkeiten.

Destiny 2 zeigt jetzt schon neue Winter-Event-Rüstung, weil Hüter fleißig spenden

Bungie verspricht für die Zukunft mehr Waffen

Blackburn spricht im Anschluss über Qualität und Quantität des Loots von Beyond Light. Während die Qualität stimmt, hapert es deutlich an der Quantität. Dem pflichten wohl die meisten Hüter zu: Die neuen Waffen, Exotics und neuen Perks kommen super an. Beispielsweise die enorm starken und coolen Waffen aus der Tiefsteinkrypta. Aber es gibt einfach zu wenig neue Knarren.

Das steht noch in Jahr 4 an: Blackburn verspricht daher, dass „zukünftigen Jahres-Veröffentlichungen mehr Waffen-Belohnungen als Jenseits des Lichts oder Festung der Schatten haben werden“. Er spricht da also von den nächsten DLCs die 2021 (Whitch Queen) und 2022 (Light Fall) erscheinen sollen. Dafür erweitert man auch intern das Team bei Bungie.

Solche Änderungen sind jedoch nicht von heute auf morgen zu realisieren. Zum Abschluss gibt es noch einen Ausblick auf weitere Features, die uns in Jahr 4 von Destiny 2 erwarten:

Richtiges Transmog steht dann in Season 14 an

Die Rückkehr des Raids „Gläserne Kammer“ wurde bestätigt

Crossplay zwischen allen Plattformen kommt noch 2021

Legendäre Rüstungen sollen Gameplay-Neuerungen erhalten – wie die aussehen sollen, wurde nicht verraten. Bislang sind Rüstungen laut Blackburn zu sehr auf Mods beschränkt.

Zu Season 13 und allen vorgestellten Punkten für die Zukunft möchte der Destiny-Entwickler bald noch mehr verraten.

Was haltet ihr von den vorgestellten Änderungen? Hat Bungie hier den richtigen Kurs gesetzt und reagiert korrekt auf das Feedback aus der Community?

Bevor die Season 13 im Jahr 2021 startet, lest ihr hier, was euch noch bis zum Jahreswechsel erwartet.