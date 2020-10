Destiny 2: Neue Meister-Waffen sollen euch in die Trials locken – Klappt das?

Mit Jenseits des Lichts wird Destiny 2 sogenannte Meister-Waffen (Adept) bei den Prüfungen von Osiris einführen. Diese sollen zusätzliche Anreize bieten, sich auf den Leuchtturm zu kämpfen. Wird das reichen?

Was hat es mit den Adept-Waffen auf sich? Auch wenn viele sich auf die Rückkehr der Trials in Season 10 freuten: für so manch einen bleibt dieses Schmelztiegel-Elite-Format immer noch unter seinen Möglichkeiten. Es kann an den Ruhm und Glanz alter Zeiten in Destiny 1 nicht anknüpfen – bis heute.

Auch Bungie ist das nicht entgangen und nun will das Studio mit Start der Season 12 und der Herbst-Erweiterung Beyond Light ein weiteres Element aus den Destiny-1-Trials zurückbringen – die Meister-Waffen. Diese kommen im Gegensatz zu früher mit einigen neuen Aspekten daher und sollen Spieler dazu motivieren, sich in die Prüfungen zu stürzen und sich bis zum Leuchtturm vorzukämpfen.

Die Meister-Waffen aus den Trials

Das wissen wir jetzt zu den Adept-Waffen für die Trials

Die Meister-Waffen – Das Wichtigste in Kürze: Ab Jenseits des Lichts sollen alle Waffen in den Trials of Osiris eine sogenannte Meister- oder Adept-Version erhalten.

Diese gewähren nun keinen zusätzlichen Perk, sondern bei Aufwertung zum Meisterwerk zusätzliche Werte (+10 auf Primär-Wert, +3 auf die anderen) und können zudem neben regulären Waffen-Mods auch neue Meister-Mods verwenden. Diese können nur an Meister-Waffen angewandt werden und kommen ebenfalls mit der neuen Season.

Es gibt dabei 2 Arten von Meister-Mods:

eine Variante gewährt Waffen-Stat-Boosts, von denen jeder einem bestimmten Wert +10 gewährt (beispielsweise Reichweite +10)

die andere Variante ist eine Form existierender Mods, die einen verbesserten Bonus bieten, aber auch einen Nachteil mit sich bringen (beispielsweise +40 beim Magazin, -20 bei Handhabung)

Auch wird es einen einzigartigen Meister-Shader für diese Waffen geben, der nicht mit anderen Waffen oder Ausrüstungsteilen funktioniert.

Der Platz für die Elite – Der Leuchtturm

Diese Meister-Items erhält man dabei nur auf dem Leuchtturm. Man muss also einen makellosen Run hinlegen und die Makellos-Truhe auf dem Leuchtturm öffnen.

Reicht das, um Spieler in die Trials zu locken?

So kommen die Adept-Waffen bislang an: Die Community blickt den vorgestellten Adept-Waffen mit gemischten Gefühlen entgegen. Auf der einen Seite freut sich so manch einer, dass es frischen Loot und eine wirklich besondere Belohnung für einen Besuch im Leuchtturm gibt.

Auf der anderen Seite befürchten viele, dass es dadurch nur zu einem noch größeren Gap zwischen der Hardcore-Elite und dem Rest der Spieler in den Trials kommen könnte. Die besten Spieler hätten dann schnell perfekte Knarren zusammen und keiner könnte ihnen dann noch Paroli bieten oder sie einholen – so die Ängste einiger Hüter.

So manch einer mag die Trials aus Destiny 1 auch heute noch lieber

Auch gibt es Spieler, die das Adept-System aus Destiny 1 attraktiver fanden. Oder andere fürchten, dass einige der Adept-Waffen auf für das PvE die beste Wahl darstellen könnten und viele PvE-Hüter sie dann niemals erreichen können.

Generell betonen einige aber auch, dass Trials aktuell an ganz anderen Problemen leide, die man beheben sollte, bevor man neuen Loot bringt – beispielsweise die Cheater, schlechte Verbindungen oder auch das aktuelle Meta und den Zustand einiger Waffengattungen.

Wie seht ihr das Ganze? Passend zu diesen Diskussionen haben wir eine kurze Umfrage für euch vorbereitet und wollen von euch, den Lesern von MeinMMO, wissen: Reichen die neuen Meister-Waffen aus, um euch (wieder) in die Trails zu locken?

Bedenkt: Ihr habt nur eine Antwortmöglichkeit. Vielen Dank für eure Zeit und die Teilnahme.

Übrigens, gerne könnt ihr eure Meinung mit uns und anderen Leseren auch ausführlicher in den Kommentaren teilen.

