Destiny 2: „Verdammte YouTuber sind schuld, dass ich nicht mehr cheaten kann“

Erfreut ihr euch auch so an den salzigen Tränen der Cheater? Seht ihr das wie der oben gezeigte PvP-Profi Aztecross? Der meint, dass Perfect Aim der größte Cheat-Seller für Destiny 2 war und 90 % der Hacks von dort kamen. Demnach sei das Spiel bald ein sicherer Ort.

So reagiert Bungie: Destiny-Entwickler Bungie hält sich trotz des Erfolgs recht bedeckt. Der Community Manager Dylan „dmg04“ Gaffner äußerte aber (via Twitter ): „Der Kampf gegen Cheater endet nie.“

Hab gerade meine Vorbestellung für Beyond Light storniert, fuck it, es war eine lustige Zeit lmao.

Diese beschweren sich ja schließlich in ihren Videos andauernd darüber, dass sie nicht mehr anständig in den Trials schwitzen könnten.

