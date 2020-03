Durch einen Bug sind die beiden exotischen Waffen Perfektionierter Ausbruch und Wispern des Wurms in Destiny 2 aktuell so einfach zu bekommen, wie noch nie. Falls euch diese Exotics noch fehlen – das ist eure Chance.

Um diese Waffen geht es: Zurzeit bekommt ihr 2 exotische Waffen spürbar einfacher als sonst. Dabei handelt es sich um das exotische Scharfschützengewehr Wispern des Wurms sowie um das exotische Impulsgewehr Perfektionierter Ausbruch. Beide Exos sind recht stark und gehören mit zum Besten, was das exotische Arsenal auch aktuell zu bieten hat.

Warum sind die Waffen-Exotics gerade so leicht zu bekommen? Beide Waffen sind an eine eigene Quest gebunden, die jeweils in einer besonderen Mission endet. Für die Whisper ist es die Mission „Wispern“. Für den Perfektionierten Ausbruch ist es „Die Stunde Null“.

Beide Missionen sind recht knackig gestaltet und stellen für so manch einen Hüter eine richtige Herausforderung dar. Doch aktuell gleichen beide Missionen fast schon einem Spaziergang.

Wispern des Wurms

„Schuld“ daran ist offenbar ein Bug, wodurch die Gegner in diesen Missionen deutlich einfacher werden und spürbar weniger einstecken können.

Kurzum: Ihr müsst zwar immer noch aufpassen, nicht von den Gegnern über den Haufen geschossen zu werden (Schaden machen die immer noch) und müsst trotzdem die Sprungpassagen meistern. Doch die Feinde segnen merklich schneller das Zeitliche – egal, ob Red Bars, Majors oder selbst die Bosse.

So lag beispielsweise der Gefallenen-Boss am Ende von Zero Hour nach einer Nova-Bombe und einigen Schüssen aus dem MG bereits am Boden. Wie das dann in der Praxis aussieht, könnt ihr euch in diesem Video von Esoterickk anschauen:

Die Missionen sind im Moment also auch solo gut machbar. Falls euch eine dieser Waffen fehlt, ist jetzt eine gute Gelegenheit, das zu ändern.

Muss man etwas besonderes beachten? Nicht viel. Einen richtigen Trick oder so gibt es nicht. Ihr müsst ganz normal die Missionen bestreiten. Sie sind ganz von sich aus bereits deutlich einfacher.

Als Loadout nutzt Esoterickk dort die Einsiedlerspinne, eine Sniper und das MG 21% Delirium. Als Klasse setzt er auf den Leere-Warlock.

Die Sniper setzt er dabei kaum ein, mit der Kombination aus dem MG und der Maschinenpistole kämpft er sich problemlos durch jede Feindgruppe bis zum Boss durch.

Perfektionierter Ausbruch

Das MG ist dabei die beste Alternative für den Heavy-Slot, da ihr hier die meiste Munition habt – genug, um alle schwereren Gegner wegzuputzen. Sonst könnt ihr aber im Prinzip so gut wie jede Waffe und Klasse nehmen und trotzdem erfolgreich sein. Risikoreich, Huckleberry, der Gipfel – all diese Waffen funktionieren dort ebenfalls exzellent.

Zwar ist das generell noch lange kein Freifahrtschein, doch die Mission sollte unter diesen Umständen und dem gezeigten Setup auch solo problemlos machbar sein, sofern ihr den Weg kennt und die Sprungpassagen drauf habt. Die Gegner fallen bereits nach wenigen Schüssen um – selbst aus einer Primärwaffe.

Was ist mit den Heroischen Missionen für den Meisterwerk-Katalysator? Wollt ihr den jeweiligen Katalysator leveln, um die beiden Waffen zum Meisterwerk aufzuwerten, gilt es, die heroischen Versionen der beiden Missionen zu bestreiten.

Whisper mit Ornament

Auch hier kann euch der Bug helfen. Denn die Stunde Null ist auf Heroisch ebenfalls spürbar einfacher als sonst. Wer bisher Probleme mit dem Timer bekam, sollte es jetzt nochmal versuchen.

Die heroische Version von Wispern soll ebenfalls durch den Bug einfacher sein, doch hier konnte ich beim Selbstversuch nicht feststellen, dass es einfacher als sonst ist. Vielleicht hat hier aber auch nur der Bug selbst gebuggt oder sich einfach mal eine Auszeit genommen.

Kurzum: Sollte euch noch das Wispern des Wurms oder Perfektionierter Ausbruch in euren exotischen Sammlung fehlen oder wollt ihr den Katalysator aufleveln, dann solltet ihr jetzt unbedingt die entsprechenden Missionen angehen. Diese sind aktuell nämlich so einfach wie nie.

Wie lange das so bleibt, lässt sich aktuell nicht absehen. Bungie hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

