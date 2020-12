Dass Destiny 2 ein richtiges Transmog-System erhält, war bereits bekannt – allerdings nicht, wann es kommt. Nun hat Bungie einen konkreten Zeitraum genannt und erste Bilder dazu gezeigt.

Woher kommen die Infos? In einem neuen Entwickler-Update sprach Bungie über einige Pläne und Features für die Zukunft von Destiny 2. In diesem Rahmen gab das Studio auch frische Details über Transmog preis – ein Feature, auf das so manch ein Hüter schon seit längerem wartet.

Neues zu Transmog in Destiny 2

Das hat Bungie nun angekündigt: Dass ein Transmog-System irgendwann nach Beyond Light eingeführt wird, war bereits bekannt. Nun wurde Bungie aber konkreter. So gab das Studio bekannt, dass Transmog im Rahmen der Season 14 seinen Weg ins Spiel finden wird.

Wann läuft die Season 14? Aktuell ist die Season 12, die Saison der Jagd, in vollem Gange. Diese wird noch bis Ende Februar 2021 laufen. Demnach dürfte die Season 13 im Frühjahr und die Season 14 dann im Sommer 2021 starten. Kurzum: Spieler müssen wohl noch knapp ein halbes Jahr warten. Genaue Angaben zu den nachfolgenden Season-Starts gibt es aber bislang nicht.

Mit Transmog werdet ihr auch die coolen Rüstungen der Schwarzen Waffenkammer in den neuesten Inhalten wieder tragen können – als Ornamente.

Es ist jedoch auch möglich, dass einige Seasons in Jahr 4 etwas kürzer ausfallen könnten, da die Season 11 aufgrund von Corona auf 5 Monate ausgedehnt wurde. Dadurch sind die Season 12 sowie die neue Erweiterung Jenseits des Lichts später als geplant erschienen, was den ursprünglichen Season-Plan für Jahr 4 durcheinander gebracht haben könnte. Es ist also durchaus denkbar, dass Bungie die nachfolgenden Seasons etwas kürzer gestalten könnte.

Was hat es mit Transmog überhaupt auf sich? Als Transmogrifikation, oder kurz Transmog, wird im Prinzip ein kosmetisches System bezeichnet, bei dem ihr Rüstungen und Klamotten optisch verändern könnt, ohne ihre Werte oder Attribute dabei zu verlieren.

So kann der Look bestimmter, bereits erspielter Items auf andere Ausrüstungsteile gleicher Art übertragen werden – beispielsweise, wenn die neue Rüstung stärker oder ein höheres Level aufweist, aber einem optisch nicht zusagt.

Kurzum: Durch Transmog müssen Spieler nicht länger Kompromisse zwischen gutem Aussehen und Effektivität eingehen. Sie können dann herumlaufen, wie es ihnen gefällt und müssen dabei nicht auf die Power neuer Items verzichten.

In Destiny 2 gehört Transmog mit zu den größten Wünschen zahlreicher Hüter und soll es Spielern erlauben, alle bereits erspielten Rüstungsteile in universelle Ornamente umzuwandeln. Dabei reicht es, wenn ihr das Item einmal gefunden habt und es in eurer Sammlung ist. Ihr müsst es nicht im Inventar oder im Tresor dafür aufsparen.

Deren Look kann dann wiederum auf andere Items angewandt werden und deren Aussehen verändern. Das Zielobjekt erhält dann die Optik des Gegenstandes, von dem das Ornament erstellt wurde.

Diese neuen Bilder hat Bungie gezeigt

So sieht das Transmog-System bisher aus: In seinem Dev-Blog hat Bungie auch erstmals gezeigt, wie dieses System am Ende aussehen könnte. Dazu präsentierte man 2 Bilder:

Das ganze optische Individualisierungs-System eures Charakters ist dort unter „Appearence Management“ zusammengefasst und umfasst eine Übersicht aus Ausrüstung, der genutzten Shader sowie der angewandten Ornamente.

Bedenkt, dass es sich dabei laut Bungie um „Work in Progress“ handelt und das Menü am Ende auch etwas anders ausfallen kann.

Was haltet ihr davon, dass Transmog noch so lange auf sich warten lässt? Und wie findet ihr bisher das dazugehörige Menü?