Destiny 2: Alle Zutaten und Rezepte – So backt ihr 2020 richtig

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wenn ihr wissen wollt, wie ein Hüter und MeinMMO-Autor in der echten Welt versucht, einen Weihnachtskuchen zu backen, habt ihr hier was zum Lachen: Nicht ballern, sondern backen – Mit dem Kuchen macht ihr jeden Destiny-Fan schwach .

Destiny 2 feiert den G-Day – Ein Tag, an dem sich alle an eine OP-Waffe erinnern

So funktioniert der Ofen: Backen kann man mit „Evas Festtagsofen 2.0“, den ihr in eurem Quest-Menü findet. Die Bedienung ist ganz unkompliziert und erinnert an den Köder aus Season 12 .

