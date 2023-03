Destiny 2: Hüter sind über eine Wendung im neuen Kapitel schockiert – „Kam überraschend und trifft doppelt hart“

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was meint ihr? Hat euch der Verlust ebenso überrascht und glaubt auch ihr, das ist erst der Anfang? Wie ging es euch bei der Szene mit Zavala? Wir wollen eure Feelings zu diesem Story-Beat gerne in den Kommentaren lesen.

Spieler fürchten sich in Zukunft um weitere Verluste: Der Tod von Amanda hat vielen jedoch klar gemacht, dass Verlust schon immer ein ständiger Begleiter in Destiny 2 war. Mancher Spieler hat sogar die vage Vorahnung, dass der neue Gedenkbereich des Turms bis Ende des Jahres voll sein könnte.

Das fühlt sich mehr wie eine Vorbereitung für Krähes Geschichte an als alles andere. Es scheint, als hätte Bungie seine Bedeutung in dieser Geschichte schon seit langem angedeutet. Vielleicht hegt er einen Groll gegen das Licht und den Reisenden oder sogar gegen die Geister, weil er [Amanda] nicht wiederbeleben wird? Ich denke, sie bauen ihn als Hauptprotagonisten außerhalb unseres Charakters auf. […]

Nichts sonderlich Spektakuläres. Dachte man. Darauf folgte eine kurze Mission, die am Ende so manchen Hüter sprachlos machte.

Das es dann jedoch in der laufenden Story so hart zur Sache gehen würde, damit hatte zunächst keiner gerechnet. Woche 4 in Destiny 2 versteckte geschickt ein schockierendes Ereignis, dass den Hütern erneut schmerzhaft klar machte: „Es ist nicht sicher, hier draußen zu sein!“.

Unverhofft kommt oft in Destiny 2: Beim wöchentlichen Reset in Destiny 2 diese Woche hat man eigentlich keine großen Story-Beats erwartet.

Im Loot-Shooter Destiny 2 stand nach dem gestrigen Weekly-Reset eigentlich das Eisenbanner im Fokus. Was viele da noch nicht wussten, war das in der aktuellen Story-Kampagne von Season 20 noch ein doppelt schockierender Moment auf die Hüter wartete. Und den hat kaum jemand kommen sehen.

