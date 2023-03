Destiny 2: Synchronsprecher von Zavala ist verstorben – Eine Legende ist zu früh gegangen

Soeben erreichte die Destiny 2: Community die traurige Mitteilung, dass Lance Reddick, die Synchronstimme von Commander Zavala überraschend im Alter von 60 Jahren verstorben ist. Hüter aus aller Welt zeigen ihre Anteilnahme im Spiel und erinnern damit an einen großartigen Schauspieler.

Wie das Magazin tmz am heutigen Nachmittag, dem 17. März 2023, berichtete, ist Lance Reddick im Alter von nur 60 Jahren gestorben. Obwohl seine Todesursache unbekannt ist, heißt es, dass es sich wahrscheinlich um einen natürlichen Tod gehandelt hat. Damit ist eine Legende viel zu früh gegangen.

Wer war Lance Reddick? In Destiny 2 war Lance Reddick seit 9 Jahren als Voice-Actor von Titanen-Chef Zavala bekannt. Er sprach also seit 2014 jede Voiceline des Zavala.

Darüber hinaus konnte man seine Stimme auch in weiteren Videospielen, wie in Horizon Zero Dawn, Vox Machina, Paradise PD oder Quantum Break, hören.

Ebenso spielte er neben Keanu Reeves den smarten Portier Charon in den „John Wick“-Filmen und durfte dort immer auf den Hund aufpassen. Man kennt ihn aber auch aus verschiedenen Serien wie „The Wire“ oder der Sci-Fi-Serie „The Fringe“.

Dieses Bild teilte Robert Paul auf Twitter – Es zeigt Hüter, die sich um Zavala versammeln

Solange er für Bungie tätig war, interagierte Reddick auch gerne und regelmäßig mit den Destiny-Fans auf seinem persönlichen Twitter-Account. Vielen Hütern ist er somit durch seine charmante, lockere Art und die kleinen Scherze gut in Erinnerung geblieben.

Seine letzte Botschaft auf Twitter teilte er am 15. März.

Schauspieler beschimpft Weltraum-Schildkröten, macht Fans von Destiny 2 glücklich

Er hatte also schon lange einen besonderen Platz in den Herzen der Hüter und umso tragischer ist sein früher Tod, der im Moment Millionen von Hütern berührt.

Vor allem, weil sich Lance Reddick selbst als ganz normalen Hüter ansah, wie er einst in einem Interview mit Polygon verriet: „Am Ende des Tages bin ich nur ein großer Fan, der zufällig auch einem der Charakter seine Stimme gibt.“

Die Hüter in Destiny wussten genau das stets zu schätzen, dass ein berühmter Schauspieler und Synchronsprecher Destiny liebt und diese Liebe mit ihnen teilte.

Hüter aus aller Welt zeigen ihre Anteilnahme

So zeigen die Hüter ihren Respekt: Zahlreiche Mitglieder der Destiny-Community haben gegenüber den Angehörigen von Lance Reddick bereits ihr Beileid ausgedrückt.

Und wer sich aktuell ins Spiel einloggt, kann viele Hüter sehen, die sich in Gedenken an den verstorbenen Schauspieler vor Commander Zavala niederknien oder sich um ihn mit würdigen Emotes versammeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Hüter zollen Lance Reddick auf dem Turm ihren Tribut, knien vor Commander Zavala

Guillaume Colomb, Narrative Director für Bungie bei Imagendary Studios twittert: „Ich hatte die Ehre, viele Jahre lang mit Lance Reddick an Destiny 2 zu arbeiten. Ich habe ihn sogar einmal persönlich getroffen und er war der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Er ging seine Arbeit mit Zavala so überlegt an. So ein Verlust.”

Der Spieler Robert Young schreibt zudem den Hütern aus der Seele:

Ich weiß, dass die meisten Leute Lance Reddick aus dem Fernsehen und aus Filmen kennen, aber für uns Destiny 2-Spieler war er die Stimme von Commander Zavala, die uns Hüter im letzten Jahrzehnt inspiriert hat. Seitdem wir die Nachricht gehört haben, haben sich die Leute schweigend an seinem Standort im Turm versammelt. twitterte Robert Young

Auch wenn Lance Reddick nun nicht mehr auf dieser Welt ist, wird der Einfluss, den er durch seine Arbeit als Zavala auf des Leben der Hüter hatte, immer in Erinnerung bleiben. Nehmt euch also einen Moment Zeit, um den Mann hinter der Figur und die Freude, die er den Spielern bereitet hat, zu würdigen und zu feiern.

Welche besondere Situation habt ihr mit Lance Reddick oder Commander Zavala in Erinnerung? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und teilt es mit der Community in Gedenken an einen besonderen Hüter.