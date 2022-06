Destiny 2: Season 17 offenbart emotionalstes Geheimnis des stärksten Charakters – Rührt viele Hüter zu Tränen

Die Season 17 in Destiny 2 ist definitiv anders. Zuerst ein schwacher Start, der vielen Hütern zu wenig Content versprach. Dann spalteten Probleme im PvP-Modus Rift die Community. Und gestern Abend, kurz nach dem Weekly-Reset, sorgte einer der stärksten Charaktere im Spiel für einen traurigen Moment, der viele Hüter verstummen ließ. MeinMMO sagt euch warum.

Was ist in der neuesten Story-Mission passiert? Destiny 2 hat mit „Trauer“, seiner neuesten Story-Mission der „Trennung“, viele Spieler nachdenklich gemacht. Sie zeigte den NPC, der eigentlich als der stärkste Charakter im Spiel gilt und den nichts aus der Bahn werfen kann, als einen gebrochenen Mann.

Bisher war Commander Zavala immer der starke Anführer der Vorhut. Wenn alle wanken würden – bleibt er standhaft. Doch die neue Story-Mission offenbarte jetzt: Der wohl stärkste Titan aller Zeiten ist in Wirklichkeit zutiefst bekümmert und hadert täglich mit sich selbst.

Die Hüter müssen ihren Weg allein fortsetzen, denn Zavalas Schmerz ist zu groß.

Um was geht es in Season 17 nochmal? Die Leviathan, ein riesiges Schiff des ehemaligen Kabal-Imperators Calus, ist zurückgekehrt und versucht sich mit der Pyramide der Dunkelheit auf dem Mond zu verbinden. Die Hüter müssen sich daher erneut ihren schlimmsten Alpträumen stellen, um herauszufinden, was es mit der Rückkehr auf sich hat und warum Calus (der wohl inzwischen mit dem Schiff verschmolzen ist) von sich behauptet „Ich bin das Ende!“.

Für viele Hüter war die neue Season 17 allerdings nur mäßig interessant:

Die zermürbenden Alpträume kennt man schon aus der Erweiterung „Festung der Schatten“

Auch der goldene Leviathan ist eine Location, die viele Spieler bereits aus einem alten Calus-Raid kannten. Für Season 17 wurde er „nur“ von den Pflanzen der Dunkelheit, den „Egregor-Sporen“, überwuchert und von Bungie in eine Patrouillenzone mit Öffentlichem Event umgewandelt.

Auch die erste Story-Mission offenbarte erst einmal nichts grundlegend Neues, weil sie die Spieler lediglich in den alten Zirkus der Leviathan führte.

Somit waren zwar neue Spieler von der Umgebung begeistert, aber manch langjährige Veteranen in Destiny 2, rümpften entweder gelangweilt die Nase oder wandten sich gleich vom augenscheinlich uninteressanten Content und damit von der kompletten Season 17 ab.

Spieler infiltrieren in der Story-Mission „Trauer“ die Bewässungsanlage im Unterbauch des Leviathans.

Für alle Spieler, die der Story jedoch weiter folgten, offenbarte Bungie auf dem Leviathan jetzt nicht nur ein vollkommen neues Gebiet, sondern auch das Geheimnis von Zavalas tiefer Verbundenheit zu zwei Stricknadeln. Die Story hat durchaus Potenzial, wenn man sich darauf einlässt.

Bungie hat der Leviathan für Zavalas „Trennungs“-Mission das Gebiet „Die Bewässerung“ hinzugefügt, durch das die Hüter erst einen Weg finden müssen.

Der Commander will die Hüter furchtlos begleiten, doch er versagt. Man erlebt ihn erstmals in der Geschichte von Destiny 2 als innerlich gebrochenen Mann.

Am Ende, als Zavala nicht mehr sprechen kann, erzählt Eris Morn den Hütern seine emotionale Geschichte und die ließ viele ganz still werden.

Auf MeinMMO könnt ihr euch die emotionale Cutszene, welche die tiefe Traurigkeit von Commander Zavala zeigt, selbst ansehen:

Was sagt die Destiny-2-Community dazu? Die Reaktionen der Spieler auf das Video und die Enthüllungen aus dem früheren Leben des Commanders der Vorhut waren geprägt von starken Emotionen. Viele Fireteams wurden einfach nur still und standen noch eine Weile auf der H.E.L.M., der fliegenden Operationsbasis der Vorhut, herum, während sie stumm ins All blickten. Und manche rührte die Geschichte sogar zu echten Tränen.

So berichtet der Spieler mynameisshoe auf Twitter:

In den letzten paar Jahren, seit ich Vater geworden bin, ist vieles anders gelaufen, aber das ist das erste Mal, dass Destiny mich erwischt hat. Hat mir wirklich das Herz gebrochen. mynameisshoe via Twitter

Und auch Jacob hat diese Season-17-Story im Herz berührt:

Es ist unglaublich, hat mich zum Weinen gebracht. Ich habe in letzter Zeit selbst viel mit Trauer zu tun gehabt und es hat mich wirklich getroffen. Eine der besten, wenn nicht sogar die besten Zwischensequenzen bisher. Sehr gute Arbeit und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was als Nächstes kommt. Diese Geschichte in dieser Staffel ist unglaublich. Jacob via Twitter

Zavalas bricht vor Safiyah, dem Alptraum seiner großen Liebe, zusammen.

Es gibt wohl nur einen Moment in der gesamten Geschichte von Destiny 2, der die Hüter ebenso berühren konnte wie das nun bekannt gewordene Schicksal von Zavala. Und zwar in der Forsaken-Kampagne, als sich die Spieler für immer von Cayde-6 verabschieden mussten.

Zavala kennt nur Trauer und jetzt haben einige Hüter auch verstanden, warum er immer so nachdenklich auf die letzte Stadt oder aus dem Fenster seines Büros blickt. Auch Cayde-6 gehört zu einer langen Liste an Leben, die schwer auf der Seele des Commanders lasten.

Kommende Woche werden die Spieler erfahren, ob sie ihm helfen können, mit dieser tiefen Schuld fertig zu werden.

Wem haben die Spieler diese Emotionen zu verdanken? Bereits im Vorfeld der Season 17 haben einige Entwickler, darunter auch Hazel Monforton, auf Twitter die Neugier der Hüter geweckt.

Destiny 2 weckt Neugier bei Fans auf Season 17 – „Es ist fantastisch. Ihr werdet es lieben.“

Hazel Monforton ist als Senior Narrative Designer erst seit kurzem bei Bungie und arbeitet in Zukunft vor allem an den saisonalen Inhalten für Destiny 2. Sie ist, wie wir jetzt wissen, auch die Person, welche diese Geschichte von Commander Zavala so emotional umgesetzt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Hazel Monforton twitterte nach der Veröffentlichung ihrer Arbeit

Die Story geht im Hintergrund weiter: Falls ihr noch wissen wollt, was nach dem Video und der Funknachricht von Amanda Holliday an Zavala passiert ist, dann solltet ihr das dazugehörige Lore-Buch lesen. Außerdem haben sich die Voice-Lines, nach dem Abschluss dieser Story-Mission verändert und liefern euch noch mehr Einblicke. Um sie euch anzuhören, braucht ihr lediglich ein paar Runs auf Stufe 3 der Alptraum-Eindämmung im Kastell auf der Verlassenen Leviathan abzuschließen.

Was sagt ihr zur neuesten Story-Mission und der Location? Hat euch die Message berührt und sagt ihr „Mehr davon!“ oder habt ihr Season 17 bereits abgehakt und die Nase voll davon? Wir freuen uns auf eure Meinungen in den Kommentaren.