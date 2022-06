Destiny 2 erkennt eins der größten Probleme im PvP, doch behebt zuerst eins im PvE

Der neue TWaB von Destiny 2 wurde enthüllt und viele Spieler hoffen, dass Bungie endlich die gravierenden Fehler im harten PvP-Modus „Eisenbanner“ adressiert. Doch anstatt baldige Änderungen zu nennen, wird erstmal das PvE aufpoliert.

Was ist in Destiny 2 gerade los? Das Eisenbanner brennt und die Spieler auch, denn mit dem neuen Modus „Rift“ mussten nicht nur viele Hüter ihr Spielstil auf Teamplay umändern, sondern auch gegen viele Bugs kämpfen.

Unzählige Matches wurden entweder haushoch gewonnen oder verloren und Spieler klagen über brachiale Bugs, die eine entspannte und reibungslose Partie unmöglich machen. Darunter zählen folgende Probleme:

Unfaires Matchmaking – Meist Kämpfe gegen 6-Teams, die euch zerreißen

Teleport-Bug bei dem ihr nur noch im Blackscreen gefangen seid

Der Funke verschwindet und lässt sich nicht mehr einsammeln

Verschiedene visuelle Bugs beim Teleport

Diese Probleme sind sogar so gravierend, dass Fans des Loot-Shooters mit Drohungen gegen die Entwickler vorgehen. Deshalb hofften Spieler, dass Bungie im neuen TWaB endlich Fixes aufzählt und diese schon vorplant, denn das laufende Eisenbanner-Event endet bald. Doch das Entwicklerteam fokussiert sich erstmal auf das PvE.

Solar 3.0 wird zuerst verbessert

Bungie berichtet über das Eisenbanner und stellt klar, wie der neue Modus gedacht ist. Ein Fokus auf Teamplay, in dem die meisten Kills nicht der Gewinnfaktor sind, sondern der Zusammenhalt des Trupps.

Es wurde erklärt, wie man die meisten Eisenbanner-Rangpunkte erzielen kann und dass Bungies Team an den gemeldeten Bugs und Problemen dran sei.

Doch ob und wann diese Fehler behoben werden, wurde nicht erwähnt. Stattdessen geht Bungie erst auf Solar 3.0 ein und bietet zumindest dort baldige Anpassungen für verschiedene Klassen.

Gab es mit Solar 3.0 Probleme? Das von Bungie angepriesene Solar 3.0 führte bei vielen Hütern für Ernüchterung und Bungie gab zu, dass die neuen Fähigkeiten „niemandem das Gesicht weggeschmolzen haben“. Vor allem leiden die Warlocks unter den Anpassungen und Nerfs der feurigen Klasse.

Der Warlock hat mit seinem Support zu kämpfen

Wo einst ein Brunnen des Lichts für ein Überschild sorgte, regeneriert dieser nur noch euer Leben. Mit Solar 3.0 wurde der Warlock somit von seinem Supporter-Thron gestoßen. Das soll sich mit den baldigen Anpassungen jedoch ändern.

Bungie hat folgende Änderungen für den Warlock und Titan angekündigt:

Warlock Aspekt-Anpassung – Hitzewelle Der Konsum eurer Granate lässt eine Druckwelle der Wiederherstellung auf euch und eure Kameraden los. Der Konsum einer Heilgranate verstärkt den Heilungseffekt. Benutzt ihr sogar den Aspekt „Flammende Berührung“ und konsumiert dann eine Heilungsgranate, erhaltet ihr sogar eine fortlaufende Regeneration und zusätzliche Boni. Aspekt-Anpassung – Ikarus-Haken Gegner, die durch eure Waffen oder Super getötet werden während ihr in der Luft seid, heilen euch. Super-Anpassung – Morgenröte Jedes Projektil der Morgenröte fügt euren Gegner 10 Versengen-Stapel hinzu. Dieser Effekt lässt sich mit dem Fragment „Glut der Asche“ auf 15 Stapel erhöhen.



Titan Super-Anpassung – Brandhammer Der Schaden wird im PvE um 25 % erhöht Aspekt-Anpassung – Tosende Flammen Während Tosende Flammen aktiv ist, fügt euer nicht aufgeladener Nahkampf Solar-Schaden auf eure Gegner. Zusätzliich könnt ihr euren Gegner pro Nahkampf 30 Stapel an Versengen hinterlassen, das auf 40 Stapel erhöht werden kann, falls ihr das Fragment „Glut der Asche“ ausgerüstet habt. Aspekt-Anpassung – Weihung Ihr könnt zwei Fragmente tragen. Die zweite Flammen-Druckwelle eures Nahkampfs wird um 25 % erhöht. Damit könnt ihr sicherer eure Feinde erwischen, die es nicht rechtzeitig schaffen auszuweichen.



Diese aufgezählten Solar-Änderungen werden mit Hotfix 4.1.0.2 nächste Woche live gehen. Schaut auch bei Ikora vorbei. Sie verkauft nun auch die letzten zwei Fragmente für eure Solar-Super.

Was wird jetzt aus dem Eisenbanner? Das Eisenbanner wurde in ein großes Event umfunktioniert und wird nach dem Weekly Reset am 07. Juni für viele Wochen verschwinden. Bungie hat also genug Zeit, die aufgezählten Bugs bis zum letzten Eisenbanner der Season 17 anzupassen. Bis dahin müssen sich Hüter über das Wochenende wohl weiter mit den Problemen rumschlagen.

Was haltet ihr von dem wortkargen TWaB in Bezug auf das Eisenbanner? Hättet ihr euch mehr Informationen über baldige Anpassungen gewünscht oder freut ihr euch sogar über die Solar 3.0 Änderungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!