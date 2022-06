Der schlechteste Wert in Destiny 2 ist jetzt der beste im Spiel – Was macht ihn so gut?

In Destiny 2 existiert der Wert „Belastbarkeit“. Dieser galt in der gesamten Destiny-Geschichte als einer der unnötigsten Charakterwerte im gesamten Spiel. Seit dem Release von Season 17 jedoch, hat Bungie den Wert so aufpoliert, dass er zu den Besten zählt – Lohnt er sich jetzt doch?

Was war an Belastbarkeit so schlecht? In der gesamten Destiny-Geschichte galt Belastbarkeit als schlechtester Stat. Dieser Wert erhöhte minimal in der Vergangenheit eure Schildkapazität, um mehr Schutz zu bekommen und reduzierte seit Beyond Light den Schaden nach dem Ausbrechen, wenn man von Stasis-Eis eingefroren war.

Dieser Schutz war jedoch so gering, dass er vernachlässigt werden konnte. Er trug weder dazu bei, länger zu überleben, noch hat eine Steigerung auf den Wert 100 einen Unterschied gebracht.

Deshalb fokussierten sich viele Hüter vorwiegend auf den Wert Erholung, da dieser euch eine erhöhte und spürbare Lebensregenration spendete. Mit der neuen Änderung in Season 17 jedoch hat Bungie Geschichte geschrieben, denn seit Jahren des unnützen Daseins, kann der Wert sich als nützlich erweisen.

Bungie schenkt euch endlich mehr Schutz

Was wurde verbessert? Obwohl Titanen den Perk für ihre erhöhte Barrikaden-Ladungen lieben, nutzte er den restlichen beiden Klassen nicht viel. Doch jetzt, zum Start der neuen Season 17, hat Bungie den Wert so aufpoliert, dass er euch auf Level 10 eine satte 40%ige Schadensreduktion auf alle Elemente und Schadenstypen verleiht.

Esoterickk, ein Destiny-2-Experte und bekannter PvE-Alleskönner, hat nun ein Vergleichs-Video zusammengeschnitten, in dem er zeigt, wie nützlich die neue Änderung wirklich ist:

Man erkennt spürbar, dass euer Hüter mehr Schüsse aushalten kann, mit einem maximalen Belastbarkeit-Wert als ohne. Solltet ihr also auch festgestellt haben, dass ihr seit dieser Season 17 weniger aushaltet, könnte das der Grund sein.

Wir haben euch alle Level und Schadensresistenzen der neuen Belastbarkeit notiert:

Stufe 1 – 1%

Stufe 2 – 2%

Stufe 3 – 3%

Stufe 4 – 4%

Stufe 5 – 8%

Stufe 6 – 14%

Stufe 7 – 20%

Stufe 8 – 26%

Stufe 9 – 32%

Stufe 10 – 40%

Zu sehen ist eine spürbare prozentuale Steigerung nach Tier 4. Solltet ihr also genug Wertpunkte noch freihaben, wäre eine Investition in Belastbarkeit vom Vorteil.

Lohnt sich der Wert auch im Endgame? Definitiv. Wie im Video von Esoterickk zu sehen ist, kann die Schadensreduzierung auf bis zu 67 % gesteigert werden und euch zu einem richtigen Tank machen.

In Großmeister-Raids oder Spitzenreiter-Dämmerungen kann euch mehr Resistenz das Leben retten, denn in diesen harten Aktivitäten sind Schüsse Nahkampfangriffe tödlicher.

Solltet ihr also endlich einen laufenden Panzer erschaffen wollen, der mehr Schüsse einstecken kann, ist der neue aufgefrischte Wert ein muss. Solltet ihr jedoch schon vorwiegend auf Intelligenz, Mobilität, Erholung oder Disziplin gesetzt haben, könnt ihr versuchen, ein paar freie Punkte in Belastbarkeit zu stecken. Jedes bisschen hilft und macht euch hartnäckiger im Kampf.

Nun seid ihr gefragt, habt ihr bemerkt, dass der Belastbarkeits-Wert verbessert wurde? Oder wart ihr mit dem neuen frustrierenden Eisenbanner-Modus beschäftigt, von dem jeder spricht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr zu der Änderung steht und ob ihr eure Builds jetzt auf Belastbarkeit umstellt!