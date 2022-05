Solar 3.0 lässt Destiny 2 in Flammen aufgehen – Warlocks vernichten alles mit einem „Schnips“

Als Destiny 2 gestern in die neue Season 17 gestartet ist, brannte im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte. Spieler konnten zum ersten Mal den neuen Subklassen-Fokus Solar 3.0 ausprobieren und der geht bei allen drei Klassen richtig ab. MeinMMO hat mitgemacht und gibt euch einen Überblick.

Drei Jahre lang blieben die Subklassen Leere, Solar und Arkus in Destiny 2 unverändert. Erst mit Witch Queen, als Bungie Leere 3.0 brachte, änderte sich das.

In der 17. Season, der „Saison der Heimgesuchten“, dreht sich nun alles um die Fähigkeit Solar 3.0 und das soll einem idealerweise das Gesicht wegschmelzen, wie Kevin Janes, Sandbox Discipline Lead bei Bungie, sich ausdrückte. Verabschiedet euch also schon einmal von euren Augenbrauen.

Titanen können jetzt wortwörtlich „die Welt verbrennen“. Sie entfachen mit dem verbesserten Hammer den Zorn unsterblicher Sonnen. Eine Konfrontation mit einem Solar 3.0 Titan fühlt sich an, wie das Ende von allem.

Der Jäger punktet dafür mit strahlendem Waffenschaden und generiert mit dem Licht des Reisenden gleich noch ein paar improvisierte Solar-Bomben, falls da noch irgendwas wegkriechen will.

Die Warlocks werden dafür zu Erzengel-Pyromanten, die Kettendetonationen auslösen und Lava-Granaten werfen, während sie ihrem Fireteam die heilenden Pflaster aufkleben.

Warlocks schnippsen mit Solar 3.0 wohl einen der tödlichsten Funken.

Alle neuen Solar-3.0-Aspekte im Überblick

Jäger

JÄGER-ASPEKT

„Schießpulver Glücksspiel“ Besiege Ziele mit Fähigkeiten, Solar-Debuffs oder Solarwaffen, um einen improvisierten Solarsprengstoff aufzuladen. Werfen Sie einen Sonnensprengstoff, der in die Luft geschossen werden kann, um eine Zündung zu verursachen. JÄGER-ASPEKT

„Schlag sie nieder“ Deine Solar Supers werden verbessert. Golden Gun – Deadshot hat eine längere Dauer, Golden Gun – Marksman hat eine längere Schadensresistenz und Dauer und Blade Barrage verschießt mehr Projektile. Während Du strahlend bist, erstatten die letzten Treffer mit dem ausgerüsteten Wurfmesser Ihre Nahkampfenergie vollständig zurück. JÄGER-ASPEKT

„Auf dein Zeichen“ Präzisions-Todesstöße gewähren dir und Verbündeten in der Nähe für kurze Zeit eine erhöhte Waffenhandhabung und Nachladegeschwindigkeit. Stapelt 3 mal. Die Aktivierung Ihrer Klassenfähigkeit gewährt sofort maximale Stapel von „Auf die Plätze“.

Titanen

TITAN-ASPEKT

„Weihe“ Aktiviere beim Gleiten Deine aufgeladene Nahkampffähigkeit, um eine Welle aus Sonnenenergie nach vorne zu schleudern, die Ziele vor Dir beschädigt und versengt, während Du in die Luft springst. Aktiviere in der Luft Deinen aufgeladenen Nahkampf erneut, um auf den Boden zu schlagen und eine zweite größere Welle schädlicher Sonnenenergie zu erzeugen. Wenn die Welle ein verbranntes Ziel trifft, entzünden sie sich. TITAN-ASPEKT

„Brüllende Flammen“ Todesstöße mit Solarfähigkeiten oder Zündungen erhöhen den Schaden deiner Solarfähigkeiten. Stapelt 3 mal. TITAN-ASPEKT

„Sol-Invictus“ Todesstöße der Solarfähigkeit, Einschläge von Hammer of Sol und das Besiegen von verbrannten Zielen erzeugen Sonnenflecken. Deine Fähigkeiten regenerieren sich schneller und deine Super verbraucht sich langsamer, während du in einem Sonnenfleck stehst. Sonnenflecken versengen und fügen Zielen im Inneren Schaden zu. Das Betreten eines Sonnenflecks wendet Wiederherstellung an.

Warlocks

WARLOCK-ASPEKT

„Die Hitze nimmt zu“ Du kannst beim Gleiten Waffen abfeuern, Nahkampf betreiben und Granaten werfen. Verbraucht Granate. Todesstöße in der Luft erhöhen die Dauer von Hitzeanstiegen und gewähren Nahkampfenergie. WARLOCK-ASPEKT

„Ikarus-Dash“ Weiche in der Luft schnell aus. Während Heat Rises aktiv ist, hast du ein zusätzliches Ausweichen. WARLOCK-ASPEKT

„Berührung der Flamme“ Heilungs-, Solar-, Feuerblitz- und Fusionsgranaten haben eine verbesserte Funktionalität. Heilende Granate hat verbesserte Heilung und Wiederherstellung, Solare Granate erhöht die Verweildauer und feuert Lavaklumpen ab, Feuerblitzgranate erhöht den Zielsuchradius und die Anzahl und Fusionsgranate explodiert zweimal.

Die Spieler haben durch die neuen Solar-3.0-Aspekte also einige Optionen erhalten, um sich brennend gute Builds zusammenzustellen und an den Feinden der Menschheit sowie anderen Hütern auszuprobieren.

Hinzu kommt eine Vielzahl an zusätzlichen Glut-Fragmenten, wie Glut der Eruption oder Glut der Fackeln. Bungie hat zudem noch vier unbekannte Fragmente im Spiel, die wahrscheinlich erst nach der Veröffentlichung des neuen Dungeons „Dualität“ enthüllt werden.

Was hier am Ende die besten Optionen sind, darüber wird auf reddit bereits diskutiert.

Ich kann nicht genug betonen, wie verdammt cool die Gameplay-Schleife aussieht, einen Feind mit der [Jäger]-Granate hinzustellen und ihn dann mit dem Messer zu entzünden. […] schreibt der Destiny-2-Spieler Stiel33r via reddit

Bungie hat Solar in Destiny 2 auf ein unangenehmes, aber auch ansprechendes Niveau gebracht. Im neuesten Bungie-Insight gewährte der Entwickler zudem einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von Solar 3.0. Wir haben euch das Video hier verlinkt:

Neues Movement für alle drei Klassen: Neben den heißen, neuen Fähigkeiten hat sich auch das Movement aller drei Klassen mit Solar 3.0 verändert.

Der Jäger schlägt Purzelbäume in der Luft, um seine Teammates zum Strahlen zu bringen.

Der Titan macht rutschend einen Aufwärtshaken, um dann seine zwei Solarhämmer für feurigen AoE-Schaden auf den Boden zu schlagen.

Und der Warlock „schnippst“ aus seinen Fingern wohl einen der tödlichsten Funken im Spiel.

Alter Raid wird zum Patrouillengebiet: Ausprobieren können die Hüter ihre neuen Fähigkeiten übrigens derzeit auf dem zurückgekehrten Leviathan. Während NewLight-Spieler dort staunend umherstreifen, kennen sich Destiny-Veteranen dagegen schon recht gut aus.

Bungie hat für die „Saison der Heimgesuchten“ den alten und gevaulteten Leviathanraid samt Zirkus, Thronsaal, Unterbau und Lustgärten aufgeforstet. Er ist zu einem großen, überwucherten Patrouillengebiet geworden, das erkundet werden kann. Vom einstigen Glanz ist aber nicht mehr allzu viel zu sehen, denn die Egregora-Pflanzen der Dunkelheit haben sich überall ausgebreitet.

Auch die Aktivität „Trennung“ ist eine Mischung aus der gevaulteten-exotischen Mission „Vorzeichen“ und den Inhalten der Shadowkeep-Erweiterung.

Wie findet ihr die neuen Solar-3.0-Fähigkeiten in Destiny 2? Mit welcher Klasse seid ihr gestartet und welcher Aspekt gefällt euch am besten. Was denkt ihr? Welche Klasse wird mit Solar 3.0 in dieser Season 17 zum stärksten Damage-Dealer werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.