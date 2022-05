MeinMMO verlost den legendären Destiny-Toaster und weitere dicke Fan-Pakete zum Launch der neuen Season

Die Season of the Haunted startet in Destiny 2 und wir wollen sie mit euch zusammen feiern. Deshalb verlost MeinMMO mehrere Fan-Pakete voller Destiny-Merchandise, darunter der legendäre Toaster und Helm-Repliken.

Das könnt ihr gewinnen: Die Season of the Haunted startet in Destiny 2. Um das Ereignis zu feiern, verlosen wir von MeinMMO in Zusammenarbeit mit Bungie 5 große Fan-Pakete mit jeder Menge Destiny-Merchandise.

Dabei sind der legendäre Destiny-Toaster und die Replik des Helms von Lord Shaxx, des Meister des Schmelztiegels. Die 5 Pakete enthalten folgende Gegenstände:

Nighthawk Helm, Poster, Cayde Plushie, 1x T-Shirt mit Destiny-Motiv

Destiny-Toaster, Poster, Icora Plushie, 1x T-Shirt mit Destiny-Motiv

Destiny-Toaster, Poster, Icora Plushie, 1x T-Shirt mit Destiny-Motiv

Shaxx-Helm, Poster, Shaxx Plushie, 1x T-Shirt mit Destiny-Motiv

Shaxx-Helm, Poster, Shaxx Plushie, 1x T-Shirt mit Destiny-Motiv

Einige Inhalte der Destiny-Fan-Pakete.

So könnt ihr teilnehmen: Um bei der Verlosung mitmachen zu können, benötigt ihr zunächst einen MeinMMO-Account. Loggt euch damit ein, ladet die Seite neu und ihr werdet weiter unten ein Anmelde-Tool sehen (ggf. muss der Cache gelöscht werden).

Registriert euch für das Gewinnspiel und ihr kommt in den Lostopf:

Die Verlosung endet am 30. Mai. Die Gewinner und Gewinnerinnen werden daraufhin über die Mail-Adressen kontaktiert, die sie bei der Anmeldung über das Tool eingegeben haben, um die Versandadressen zu erfragen.

Viel Glück!

Das ist die Season of the Haunted: Die neue Saison von Destiny 2 startet bereits heute, am 24. Mai. Ab 18:45 Uhr werden die Server offline gehen, um das neue Update zu erhalten.

In der neuen Season kehrt ein alter Feind der Hüter zurück. Calus verbindet sein Schiff Leviathan mit der Pyramide auf dem Mond, um dadurch mehr Macht zu erlangen. Die Hüter müssen erneut auf den Weltenfresser zurückkehren, um sich ihren schlimmsten Alpträumen zu stellen.

Das Update bringt außerdem jede Menge Balance-Anpassungen. Waffen aller Art und ihre Perks erhalten Buffs und Nerfs, wobei die besondere Aufmerksamkeit den Glefen gilt. Sie sollen wieder nützlich gemacht werden.

Destiny 2 bringt Mega-Anpassungen in Season 17 – Ist das die Rettung für die Glefe?