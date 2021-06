Für Destiny-Fans, die schon alles haben, gibt’s bald den offiziellen Toaster

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

So cool die Idee zu einem Destiny-Toaster ist, so problematisch sieht es mit Content zum Spiel selbst aus. Dort ist nämlich gerade nicht viel los und das macht sich für die kommende Season bemerkbar. Die 15. Season könnte nämlich durch die zu befürchtende Content-Dürre eine echte Qual werden.

Was kostet der Toaster? Wer den Destiny-Toaster unbedingt haben möchte, muss tief in die Tasche greifen. Denn für das Gerät werden 87,99 Euro fällig.

Der Toaster hat eine maximale Leistung von 700 Watt und verfügt in Europa über einen Typ-F-Schuko-Stecker. Außerdem bekommt ihr ein exklusives Ingame-Emblem in Form eines Toasts.

Was kann der Toaster? Erst einmal sieht der Toaster tastsächlich der Jötünn ein bisschen ähnlich, inklusive dem Hand-Symbol an der Seite. Ansonsten kann der Toaster vor allem eines: Brot toasten! Als besonderes Feature brennt der Toaster auf jeden Toast das charakteristische Destiny-Ikon ein.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat es noch mit Toastern in Destiny auf sich? Warum hat sich Bungie ausgerechnet einen Toaster ausgesucht? Das liegt wohl an einer beliebten Waffe aus dem Spiel, der Jötünn . Diese vor allem im PvP gefürchtete Wumme sieht tatsächlich wie Toaster des Todes aus. Daher sind Toaster-Witze bei der Destiny-Community beliebt.

Am Ende kamen über 800.000 Dollar zusammen, die an das St. Jude’s Children’s Research Hospital gespendet wurden. Das war nicht das erste Mal, dass Destiny-Fans für einen guten Zweck viel Geld spendeten .

Insert

You are going to send email to