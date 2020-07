Destiny 2: „Eyes up, guardian“ – Spieler spenden für kleinen Hüter

Bei Destiny 2 kommt die Community zusammen, um einem ihrer Kameraden zu helfen. Dessen neugeborene Tochter kämpft ums Überleben. Hüter spenden Geld mit dem Wunsch „Eyes up, guardian“ – dem ersten Satz aus Destiny.

Das ist der Grund für die Spenden: Ein Nutzer von Reddit, Bankrober0, teilte ein Foto von sich aus der Geburtsstation eines Krankenhauses. Auf dem Foto hatte er Destiny 2 auf einem Laptop geöffnet. Im Hintergrund des Bildes war seine Frau zu sehen, die in einem Krankenhausbett lag. Dazu schrieb er: „Wir erwarten geduldig die Ankunft eines neuen Hüters.“

Viele Nutzer von reddit freuten sich für ihren Kameraden und beglückwünschten ihn dafür, dass er bald Vater wird.

Doch plötzlich verschwand der Post.

Eine Weile später meldete sich der Mann zurück, der jetzt tatsächlich Vater geworden war, aber er brachte schlechte Nachrichten. Er schrieb:

Im Moment ist mein kleines Licht in der neonatalen Intensivstation und hängt an Maschinen, die es am Leben halten. Die allgemeine Meinung eines großen Teams von Ärzten ist es, dass sie es nicht schaffen wird … Ich hab meinen ersten Post gelöscht, weil ich es sehr schwer fand, eure Nachrichten zu lesen, die mir gratulierten, während ich wusste, dass meine Tochter in einem so kritischen Zustand ist. Der Vater Bankrober0 auf reddit, eigentlich heißt er Alex

Der Vater bedankt sich dafür, dass die Community von Destiny 2 ihm in der schwierigsten Phase seines Lebens beisteht.

Er spricht von seiner Tochter als „kleines Licht“, dessen Licht vergeht und das zurück zum Reisenden geht.

As a little light fades away. Thank you everyone. from destiny2 In der Mitte sieht man den 1. Post, oben ist der 2. auf reddit.

Community spendet Geld für „Kleines Licht“

So hilft die Community: Ein Familien-Mitglied des Mannes hat eine „GoFundMe“-Kampagne eingerichtet. Dort sind Bilder der kleinen Tochter zu sehen und Berichte, wie es um ihren Gesundheitszustand steht.

Wer möchte und dazu in der Lage ist, kann Geld spenden. Innerhalb von 2 Tagen sind bereits 374 Spenden eingegangen, über eine Höhe von insgesamt 13.225$, das sind gut 11.800€.

Das Geld ist für die medizinische Versorgung der Tochter Everly Kay gedacht, damit die Eltern beim Kind bleiben können, ohne dass sie sich darum sorgen müssen, wie sie die Behandlung finanzieren können und ohne dass der Vater gleich gleich wieder an die Arbeit eilen muss.

Eigentlich wollte man nur 10.000$ sammeln – doch das Ziel wurde schon nach kurzer Zeit erreicht.

Die GoFundMe-Kampagne findet ihr hier.

Warum „eyes up, guardian?“ Viele der Spenden für das Kind kommen mit dem Zusatz „Eyes up, guardian“ (Augen auf, Hüter). Das ist der erste Satz, den der Geist zum erwachenden Hüter in Destiny 1 spricht, als der aus langem Schlaf erwacht und sein neues Leben antritt.

Die Hüter hoffen, dass sie das Baby in ihrem Kreis willkommen heißen können.

In den 6 Jahren, die es Destiny nun gibt, wurde durch Geschichten aus der Community immer wieder klar, welche große Verbindung Spieler über die Jahre zu Destiny 2 und ihren Kameraden im Spiel aufgebaut haben.

Über eine besonders berührende Geschichte haben wir auf MeinMMO vor einigen Jahren berichtet. Da wollte eine Gruppe von Spieler ihrem Freund einen letzten Wunsch erfüllen:

Destiny: Freunde erfüllen todkrankem Spieler einen Wunsch