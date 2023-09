Destiny 2: Gewinnt sofort ein exklusives Emblem, das euren Hüter einzigartig macht

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das Giveaway endet, sobald alle 100 Emblem-Codes an die schnellsten Hüter verschickt wurden. Wenn ihr also euren Charakter mit diesem bayrischen Oktoberfest-Look im Spiel ausstatten wollt, dann solltet ihr schnell sein.

In diesem Fenster könnt ihr euch für das Giveaway registrieren. Der Code wird kurz darauf an die E-Mail-Adresse geschickt, die ihr bei der Registrierung angegeben habt.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Du bist ein Hüter aus Destiny 2 und immer auf der Suche nach frischer Beute? Dann haben wir heute eine tolle Gelegenheit für euch. Wir verlosen 100 exklusive Embleme, mit denen ihr euren Charakter ganz individuell gestalten könnt. Nehmt also an unserem Gewinnspiel teil und sichert euch eines der 100 Embleme.

