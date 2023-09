Frustrierte Gamer strafen Destiny 2 auf Steam ab: Spieler mit 6.100 Stunden schreibt negative Review

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

So schreibt ein deutscher Nutzer am 24. September: „Ich glaube, ich darf mir nach 2.698 Stunden in diesem Spiel eine Meinung erlauben: Das Spiel ist Müll. War nicht immer so. Aber es wird mit jeder Erweiterung schlimmer.“

Der Shooter Destiny 2 hat eigentlich gute Reviews auf Steam: Schaut man sich alle 565.000 User-Bewertungen seit dem Steam-Release im Oktober 2019 an, steht der Online-Shooter bei „sehr positiv“. Doch in den letzten 30 Tagen ist der Wurm drin: Die Reviews sind deutlich schlechter geworden. Sogar ein Spieler mit 6.100 Stunden im Shooter macht seinen Frust deutlich.

Insert

You are going to send email to