Destiny 2 hat heftige Server-Probleme, weil euch fiese Typen vom Zocken abhalten wollen

Jeder Destiny-2-Spieler kennt das Problem: Man hat Lust auf eine Runde Schmelztiegel oder einen Raid mit dem Clan und plötzlich spinnen die Server. Ob Weasel, Coconut oder Beaver – diese Fehlercodes verfolgen einen aufs Neue. Nun hat der Loot-Shooter erneut mit heftigen Server-Problemen zu kämpfen und diese kommen laut Bungie nicht von ihren Servern.

Was ist das Problem? Seit mehreren Tagen leiden viele Spieler unter massiven Verbindungsproblemen in Destiny 2. Die Verbindung ist so schlecht, dass sie entweder mit teleportierenden Gegner zu kämpfen haben oder komplett aus dem Spiel gekickt werden. Möchtet ihr euch dann erneut anmelden, werdet ihr in eine Warteschlange verfrachtet.

Das geht nicht nur Spielern auf den Geist, sondern auch YouTubern und Streamern, die eigentlich entspannt eine Runde zocken wollen. Laut Bungie liegt das Problem aber nicht an den hauseigenen Servern, die man schon in der Community kennt, sondern an fiesen Leuten, die DDoS-Attacken auf Bungie herabregnen lassen.

Bungie geht von DDoS-Attacken aus

Was hat Bungie offenbart? Nachdem die Entwickler gegen die kaputten Waffen aus Destiny 2 gekämpft und diese deaktiviert hatten, stießen sie auf das Problem der Server.

Bungie stellte Nachforschungen an und fand heraus, dass es sich bei den Problemen der Instabilität nicht um ein internes Problem handelt, sondern vielmehr ein äußerer Widersacher dafür verantwortlich ist. Sie gaben ein offizielles Statement dazu auf X (ehemals Twitter) ab:

In den letzten Tagen haben wir einen Anstieg der Fehlercodes und Verbindungsabbrüche festgestellt. Das Team hat bestätigt, dass diese Fehlercodes nicht mit den geplanten Korrekturen für das aktuelle Crafting-Problem zusammenhängen und stattdessen auf DDoS-Angriffe zurückzuführen sind. Obwohl wir diese Art von Angriffen in der Regel nicht bestätigen und dies auch in Zukunft aus Gründen der allgemeinen Spielsicherheit nicht planen, glauben wir, dass es das Richtige für unsere Spieler ist, angesichts der jüngsten Umstände den zusätzlichen Druck auf unsere Systeme mitzuteilen. […] Bungie Help via x.com

Was sind DDoS-Attacken? DDoS-Attacken sind eine Form der Cyber-Kriminalität. Mit dieser Methode werden viele Anfragen auf gezielte Server losgelassen, die dann unter dem enormen Druck zusammenbrechen. Das sorgt dann für Abstürze, mit denen Spieler dann zu kämpfen haben.

Ist das Problem noch vorhanden? Laut Paul Tassi von der Nachrichtenseite „Forbes“ könnte sich das Problem um die DDoSer erledigt haben. Dank der Steam-Charts lässt sich am Graph erkennen, dass die Server sich nun langsam stabilisieren und wenige bis keine Probleme mehr stattfinden.

Es ist aber dennoch nicht bestätigt, ob das Problem sich komplett in Luft aufgelöst hat. Es könnte sich hierbei also auch nur um die Ruhe vor dem Sturm handeln. Auch Bungie untersucht noch das Problem und es wird sich zeigen, ob sich ein Übeltäter finden lässt. Bis dahin, bleibt gefasst.

Wart ihr auch von den permanenten Abstürzen betroffen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Destiny 2: Server Down für Update 7.2.0.5 am 26.09. – Alle Zeiten und Infos