Spieler sagen Destiny 2 ist derzeit kaum spielbar: „Kaputt wäre eine Verbesserung“

Destiny 2-Fans sind fast am Ende ihrer Geduld angelangt, denn seit einer Woche plagen Bungies Top-Shooter Verbindungsabbrüche samt seltsamer Verhaltensweisen von Gegnern. Einige Spieler sagen, dass “kaputt sein” für das Spiel derzeit sogar noch eine Verbesserung wäre.

Diese Probleme hat Destiny 2 aktuell: Zuerst erlebte der Shooter seinen größten Waffen-Exploit seit langem, als sich die Spieler selbst übermächtige Schießeisen bastelten und damit nicht nur alles plattmachten, sondern auch spielerisch einige Triumphe einfuhren.

Während Bungie ankündigte den Exploit schnellstmöglich zu beheben, traten dann weitere massive Probleme auf. In Destiny 2 kam es zu „Errorcode-Schluckauf“, was Spieler zunächst auf den Exploit zurückführten. Dies war jedoch nicht der Fall. Bungie teilte am 20. September mit, dass es sich vielmehr um einen Hackerangriff (DDoS) auf die Server von Destiny 2 handelte.

Das ist nun eine Woche her und die Server scheinen sich seitdem nicht wesentlich beruhigt zu haben. Wie Ken Allsop von PCGamesN feststellt, ist Destiny 2 damit einer der kaputtesten Fälle eines FPS-Spiels, die er bis jetzt gesehen hat.

Gerade jetzt, wo der neue DLC “The Final Form” mit neuen Superfähigkeiten, die die des Leere-Titans, so nah ist, ist das kein gutes Zeichen:

„40 Sekunden ohne Fehlercode müssen ein Weltrekord sein“

Schuld ist wohl weiterhin der Hackerangriff: Bungie hat sich bisher nicht weiter zu den Fehlern geäußert, sodass davon auszugehen ist, dass diese weiterhin auf die DDoS-Attacke zurückzuführen sind.

Die Angreifer solcher Angriffe zielen darauf ab, die Netzwerkbandbreite oder die Ressourcen von Serversystemen so stark zu überlasten, dass man nicht mehr spielen kann und es aufgibt.

Wenn man dann nicht weiß, was los ist, denkt man, das Spiel sei kaputt, was den Schaden noch vergrößert. Also genau das, was man mit solchen Angriffen erreichen will.

Bungie bleibt zwar in dieser Hinsicht sicher nicht untätig, aber außer der ersten Ankündigung auch stumm. Bis auf eine angekündigte Background-Wartung wurden die Spieler nicht weiter zum Sachstand informiert. Wahrscheinlich auch, um die Angreifer nicht noch zu bestätigen.

Hinzu kommt, die Lösungen funktionieren auch oftmals nur so lange, bis die Angreifer auf eine andere „Technik“ umsteigen. Dann geht es wieder von vorne los.

Neben den Fehlercodes ist davon auch die feindliche KI im Spiel betroffen. Zahlreiche Destiny 2-Spieler teilen online Clips von Gegnern, die überhaupt nicht mehr auf die Hüter reagieren, einfach nur umherlaufen oder stehen bleiben, als gäbe es keine Ziele in der Nähe.

Ein Tweet von DestinyTracker via Twitter/X fasst die Stimmung dabei treffend zusammen.

Selbst im PvP ging es komisch zu: Fast jede Runde war im normalen Schmelztiegel stellenweise eine unentschiedene Runde nach der anderen. Mechaniken, wie die Zonen im Modus Kontrolle , funktionierten teilweise nicht mehr.

Dazu meinte der Destiny 2-Spieler Matthew Thomas Leshinsky: Kaputt wäre noch eine Verbesserung.

Das sagen die Spieler zur Situation: Während die Hoffnung auf eine schnelle Lösung dieser Probleme besteht, bleibt die Stimmung in der Destiny 2-Community geteilt. Einige sind geduldig und hoffen auf Besserung, während andere ihre Geduld bereits verloren haben.

Der Hüter Mochá meint: „Ja, diese DDoS-Angriffe haben das Spiel total durcheinandergebracht. Ich kann es nicht einmal spielen, ohne ständig Error-Codes und so weiter zu erhalten.“

Der Spieler Dominic mutmaßt dazu: „Alles wegen der DDoS-Angreifer. Ich wette, sie wurden von denen bezahlt, die mit der Entfernung der Exploit-Waffen unzufrieden waren.“

Rooti dagegen sagt: „Zum jetzigen Zeitpunkt werde ich Destiny einfach nicht spielen, bis sie diesen Mist in Ordnung gebracht haben“

ImYunno geht sogar noch einen Schritt weiter: Zu diesem Zeitpunkt habe ich die Vorbestellung für „Die Finale Form“ [das kommende DLC im Februar 2024] storniert.

Die Zukunft von Destiny 2 hängt nun von den Bemühungen von Bungie ab, die Stabilität und Qualität des Spiels wiederherzustellen und die Erwartungen der Spieler zu erfüllen.

Habt ihr ähnliche Probleme wie die in unserem Artikel beschriebenen? Und was haltet ihr von den neuesten Entwicklungen in Destiny 2? Traut ihr Bungie zu, das Problem in den Griff zu bekommen? Dann kommentiert gerne eure Sicht der Dinge.

