Sony behauptet, Bungie für 3,6 Milliarden Dollar zu kaufen bringe mehr, als sich Activision Blizzard zu sichern

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Darum sind jetzt viele Gamer gespannt, was sie da in Zukunft noch alles erwarten könne. Zumindest eine ganze Reihe von Marken, die Sony anbietet, sollten eine Chance bekommen, eine Umsetzung als MMO zu bekommen. 5 Spiele stellen wir euch direkt auf MeinMMO vor:

Entwicklerin macht so gute Mods für Skyrim, dass Bethesda sie einstellt, platzierte Müll in Starfield

Das sagt Sony: Sonys und PlayStation President & CEO Jim Ryan erklärte in einem Gespräch über den Deal von Activision (via twitter.com ):

Insert

You are going to send email to