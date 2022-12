US-Behörde klagt gegen Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft – Weil sie bei Bethesda gelogen haben

Die US-Kartellbehörde „Federal Trade Commision“ (FTC) hat Bedenken bei der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Dabei geht es konkret darum, dass man befürchtet, Microsoft könnte Inhalte von anderen Plattformen fernhalten – so wie sie es bei Bethesda machen.

Mircosoft kündigte Anfang 2022 den größten Gaming-Deal der Geschichte an: Man möchte den Konzern Activision Blizzard komplett übernehmen, bietet dafür rund 69 Milliarden US-Dollar.

Der US-Konzern Microsoft würde damit zur Nummer 3 im Gaming-Markt aufsteigen – hinter dem japanischen Konkurrenten Sony und dem chinesischen Gaming-Riesen Tencent.

Doch schnell wurde klar, dass Kartellbehörden den Deal prüfen wollen. Es geht darum, ob Microsoft nach dem Kauf eine zu große Marktmacht besitze, was den Verbrauchern schaden könnte. Etwa, indem bestimmte Inhalte auf anderen Konsolen nicht erscheinen oder nur in geringerer Qualität.

Besonders die Behörden der EU, Großbritannien und der USA prüfen den Deal gründlich und die US-Behörde FTC hat sich jetzt dazu entschlossen, eine Verwaltungsbeschwerde einzureichen, eine Art Klage (via ftc.gov).

Microsoft muss sich dieser Klage stellen und in einer förmlichen Verhandlung vor einem Richter die Vorwürfe der FTC widerlegen. Ansonsten könnte die FTC eine weitere Klage vor einem Bundesgericht einlegen, um den Deal zu verzögern und sogar komplett zu verhindern.

Bethesda-Deal von 2021 ist Teil der Beweisführung

Was sagt die US-Behörde? Es haben sich bereits einige Beteiligte an dem Verfahren zu Wort gemeldet. Allen voran Holly Vedova, Direktorin des Bureau of Competition der FTC. Sie sagte: „Heute versuchen wir, Microsoft davon abzuhalten, die Kontrolle über ein führendes unabhängiges Spielestudio zu erlangen und es zu nutzen, um dem Wettbewerb in mehreren dynamischen und schnell wachsenden Gaming-Märkten zu schaden“.

Dabei gehe es nicht allein um den Gaming-Markt. Der Deal betrifft auch die Abonnenten-Diensten (Xbox Game Pass) sowie hochmodernen Cloud-basierte Streaming-Dienste für Videospiele. Diese Märkte entstehen gerade erst und man wolle verhindern, dass eine zu große Marktmacht von Microsoft diesen Prozess schade.

Zudem wies man darauf hin, dass Microsoft bereits in der Vergangenheit seinen Konkurrenten Spielinhalte vorenthalten möchte.

Obwohl bei der Übernahme von ZeniMax, der Muttergesellschaft von Bethesda Softworks, gegenüber europäischen Behörden versichert wurde, dass man keine Anreize habe, die Spiele von konkurrierenden Konsolen zurückzuhalten, passiert genau das im Fall von Starfield und dem Koop-Shooter Redfall. Sie haben damals gelogen.

Holly Vedova sagte: „Microsoft hat bereits gezeigt, dass es seinen Gaming-Konkurrenten Inhalte vorenthalten kann und wird“.

Was sagt Microsoft? Brad Smith, Vice Chairman und President von Microsoft, meldete sich auf Twitter und gab folgendes, erstes Statement ab:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Tweet-Übersetzung: „Wir glauben weiterhin, dass unser Deal zur Übernahme von Activision Blizzard den Wettbewerb erweitern und mehr Möglichkeiten für Spieler und Spieleentwickler schaffen wird“.

„Wir haben uns seit dem ersten Tag verpflichtet, Wettbewerbsbedenken auszuräumen, unter anderem, indem wir der FTC Anfang dieser Woche Zugeständnisse angeboten haben. Obwohl wir daran glauben, dem Frieden eine Chance zu geben, haben wir volles Vertrauen in unseren Fall und begrüßen die Gelegenheit, ihn vor Gericht zu bringen“.

Was sagt Activision Blizzard? CEO Bobby Kotick äußerte sich in einem Brief an die Mitarbeiter von Activision Blizzard, der businesswire.com vorliegt (via businesswire.com).

Er ordnet die Entscheidung der FTC in dem Brief ein und sagt dazu: „Die Behauptung, dass dieser Deal wettbewerbswidrig ist, stimmt nicht mit den Tatsachen überein und wir glauben, dass wir diese Herausforderung gewinnen werden“.

Auch hier klarer Optimismus, dass der Deal trotz der Beschwerde der FTC noch durch geht.

Platzt der Deal noch? Die Beschwerde und mögliche Klage der FTC zur Übernahme ist eine Hürde bei der Fusion, allerdings bedeutet das noch nicht, dass die Pläne abgesagt werden.

Beide Seiten – Microsoft und Activision Blizzard – wollen den Deal und werden wohl, wenn nötig, auch weitere Zugeständnisse gegenüber den Behörden abgeben.

Die Märkte glauben weiter an den Deal. Die Aktion von Activision Blizzard verlor nach der Bekanntgabe nur minimal, Microsoft stieg sogar (via finance.yahoo.com). Das ist ein Hinweis darauf, dass viele Investoren weiter an die Übernahme glauben.

Allerdings wird der anvisierte Zeitplan für die Übername noch ein spannendes Thema werden. Eigentlich soll die Fusion im Juni 2023 abgeschlossen werden. Die Verhandlungen mit der FTC dürften sich jedoch länger ziehen. Der Deal müsste dann womöglich neu verhandelt werden.