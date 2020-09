Dafür, dass Destiny seit 6 Jahren stirbt, ist es ein verdammt gutes Spiel geworden

Kaum zu glauben, Destiny feierte jüngst seinen nunmehr 6. Geburtstag. MeinMMO-Autor Philipp Hansen blickt auf die vergangen Jahre zurück, fragt sich, warum er das überhaupt mitmacht und fühlt sich dabei alt.

Destiny hatte Geburtstag: Am 9. September 2014 öffnete Destiny seine Server-Pforten und läutete für viele eine Liebe ein, die mit Destiny 2 schon seit 6 Jahren besteht. Anlässlich des Jubiläums veröffentlichte Bungie auch einige Zahlen, die mir die Kinnlade runterfallen ließen.

Anscheinend haben wir in Destiny 1 und 2 schon dreimal soviel Zeit verbracht, wie der moderne Mensch überhaupt existiert. Ich habe mit meinen über 3.000 Stunden dazu sicher einiges beigetragen, aber 166.999.999 anderen Spieler waren auch fleißige Hüter.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und erklären, wie es mir in den vergangen 6 Jahren mit dem MMO-Shooter erging, der eigentlich in den Augen so mancher Spieler seit Tag 1 zum Sterben verurteilt war.

Nach 6 Jahren Chaos startet in Destiny 2 endlich die richtige Story

Destiny war schon vor seiner Geburt in aller Munde: Zum ersten Mal hörte ich von Destiny als Bungie und Activision 2014 einen sagenhaften Deal schlossen. So ziemlich jedem ernsthaften Gamer kam zu Ohren, dass da 500.000.000 $ investiert werden sollten. Und ein ambitionierter 10-Jahre-Plan wollte alles im Gaming verändern – es hagelte Superlativen.

Was ich erst später erfuhr: Destiny hatte mich eigentlich schon 2009 in meinen Halo-Zeiten gefunden und mir einen Hinweis auf meine Zukunft gegeben. Schließlich schreibe ich für MeinMMO hauptsächlich über eben jenes Franchise, über Destiny.

Ich konnte die Zeichen damals nur nicht deuten. Aber schon in Halo 3: ODST und später 2010 in Halo: Reach (beide Games sind auch von Bungie) tauchen Destiny-Teaser auf. Super, wenn ich so an Halo zurückdenke, fühle ich mich echt alt.



Destiny Easter Eggs in Halo 3: ODST (links) und Halo: Reach

Ich habe Destiny „falsch“ gespielt

So wurde ich dann Hüter: Ich wurde gleich zweimal zum Hüter. Beim ersten Mal habe ich Destiny noch „falsch“ gespielt, jedenfalls aus meiner jetzigen Sicht betrachtet:

Kurz nach dem Release habe ich mir Destiny aus einer Videothek ausgeliehen. Vor 6 Jahren war das noch ganz normal (man, jetzt fühle ich mich schon wieder alt). In kürzester Zeit hatte ich die „Story“ durchgezockt und hatte schon meinen Spaß, verstand den Hype aber nicht so wirklich. Als das Game zurückwanderte, weinte ich ihm keine Träne nach.

Später suchten ich und zwei Freunde ein neues Game, das wir auf unseren frisch gekauften PS4-Konsolen zusammen zocken konnten. Die Wahl fiel auf Destiny und diesmal wurde ich dann zum richtigen Hüter.

Erst jetzt stieg ich so richtig in die Destiny-Welt ein. Bewunderte ich vorher nur die hübschen Sky-Boxen (die mir schon in Halo so gefielen) und wunderte mich über Typen, die pausenlos in Höhlen ballerten, schenkte ich jetzt den einzigartigen Waffen und Fähigkeiten meine Aufmerksamkeit und wollte jedes Exotic besitzen.

Bald konsumierte ich tiefgehende Videos und las meinen ersten Beitrag auf MeinMMO – ich kenne das Thema noch heute: Das Eisenbanner – in den Modus habe ich mich richtig verliebt

Die Eisernen Lords vereint Fantasy und Sci-Fi – cooler geht’s kaum

Destiny, dich zu lieben bricht mir das Herz

Seit 6 Jahren die gleichen Probleme: Diese „richtige“ Spielweise von Destiny brachte auch richtig viele Probleme mit sich. Ihr kennt das ja, ein Hüter ist nimmersatt. Hat man sich ein Exotic ergrindet, einen Raid-Boss gelegt, dann lehnt man sich nicht zurück, klopft sich auf die Schulter und meint, das war es dann.

Solche Erfolgserlebnisse wollen wiederholt werden – Bungie konnte und kann nur nicht ansatzweise so schnell Content nachschieben, wie wir ihn konsumieren. Gerade bei Destiny dauern schon kleine Fixes gefühlt eine Ewigkeit. Schuld soll die vollkommen veraltete Engine sein. Später kamen auch immer mehr düstere Interna ans Licht, die ein schlimmes Bild hinter den Kulissen zeichneten.

Genauso lange, wie es Destiny und den Content-Hunger gibt, gibt es auch das „PvE vs. PvP“-Problem. Eine Balance zwischen den beiden Modi scheint unmöglich. Entweder zerstören Items den Schmelztiegel und werden dafür im PvE bis zur Nutzlosigkeit generft oder eben andersrum. Für viele ist außerdem unergründlich, warum sie für eine Quest den Schmelztiegel oder, Gott bewahre, Gambit – besuchen müssen.

Der Destiny-Chef Luke Smith muss immer herhalten, wenn etwas schiefläuft

Egal, welchem Lager man angehört – einen Grund zum Meckern gibt es immer. Da ich beiden Lagern angehöre, schimpfte ich auch doppelt so oft. Von „kleineren“ Problemen wie Verbindungs-Qualität oder Cheatern möchte ich nicht sprechen, ich rege mich schon genug auf.

Ob mich das Aufregen sogar noch älter macht? Kommt da schon das erste graue Haar?

Sollte nicht alles besser werden? Der hoffnungsvolle Wechsel zu Destiny 2 sollte ein zweites Goldenes Zeitalter einläuten – leider war auch das Pustekuchen. Der gierige Cash-Shop, das Everversum, grub seine Krallen tief ins Spiel und zerstörte für Kollegen Sven Galitzki sogar Destinys Seele.

Die Trennung zwischen Bungie und Activision schürte alle Hoffnungen erneut, führte aber zu einem jähen Erwachen. Und auch kommende Sorgenkinder, wie der Waffenruhestand oder die Streichung des halben Spiels, bringt die Community und mich regelmäßig auf die Palme.

In Beyond Light bekommen wir neue Stasis-Super, verabschieden uns aber auch von vielen Inhalten

Die Scheidungspapiere waren unterzeichnet

Das liest sich alles ziemlich bitter, warum bin ich dann trotzdem, nach 6 Jahren immer noch am Start? Man könnte jetzt einfach schnell anmerken:

dass es Usus geworden ist, also einfach Routine

dass ich mir nicht eingestehen möchte, meine Zeit falsch investiert zu haben

dass ich mir vorwerfe, unter Trennungsangst zu leiden

So wollte ich entkommen: Dem ist aber nicht so. Ich habe mich intensiv bei anderen Games umgesehen. Ich habe in Dürrephasen die Ego-Perspektive gegen die Schulterperspektive von Warframe oder Division 1 + 2 getauscht. Habe es als Pokémon-Trainer versucht und stürze mich regelmäßig in die Warzone von Call of Duty und habe in Apex Legends gekämpft.

Aber jedes Mal ist es das gleiche: Kein Spiel kann lange mit Destiny mithalten.

Spätestens, wenn eine neue Erweiterung kommt, bricht sofort die alte Goldgräberstimmung aus. Da ist es wieder, dieses Gefühl, etwas zu entdecken, neu in einer fernen Welt zu sein. Die Nostalgie packt mich am Kragen und schleift mich in die Tiefen von Raids, lässt mich stundenlang Quests grinden.

Atheon in der Gläsernen Kammer war für viele Shooter-Spieler die erste Raid-Erfahrung überhaupt

Ein großer Faktor ist auch mein kleiner, familiärer Clan. Ich finde, erst durch das starke Zusammenspiel mit anderen Hütern entfaltet Destiny seine ganzen Facetten. Wem soll ich denn sonst auch von meinen neuen Godrolls erzählen? Meine bessere Hälfte sagt dann nur wieder, ich sei zu alt für Videospiele. Aber Kuscheltiere auf dem Bett sind ja dagegen so erwachsen…

Deswegen ist das Gameplay für mich unerreicht: Spiele ich meinen Warlock, dann bin ich der Warlock. Andere fluchen über den Sprung, vergleichen ihn mit einem nassen Sack im Sinkflug, aber mir ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Diese Eigenheiten der Charaktere habe ich lieben gelernt.

Auch wenn ich es mir so sehr wünsche, bisher hatte ich in keinem Spiel eine Waffe in der Hand und konnte sagen: „Hey, das fühlt sich ja besser als in Destiny an“. Feuere ich einen wuchtigen Revolver, dann kickt das Teil wie ein Gaul. Ich spüre durch den Controller sofort, wenn sich auch nur ein anderer Perk auf dem Schießeisen befindet.

Ich kenne jede Waffe mit Namen – Hätte ich meine Speicherkapazität besser anders genutzt?

Es gibt in meinen Augen bis heute einfach keinen würdigen Herausforderer, bei dem sich das Ballern, das Rutschen, das Werfen von Granaten oder das Aktivieren von Fähigkeiten so gut zu einer Choreografie vereint, sich so immersiv anfühlt, wie bei Destiny. Es ist auch keiner in Sicht. Und auch wenn es viele Service-Games versucht haben – vom Thron stoßen lässt sich mein betagter Space-Shooter nicht so einfach.

Mit Fug und Recht kann ich behaupten, dass kein anderes Videospiel jemals solch einen Einfluss auf mein Leben hatte und so lange Zeit begleitete . Deshalb freute ich mich über die nunmehr 6 Jahre. Mögen es noch viele Jahre mehr werden.

Denn die Pläne, die Bungie zur Zukunft von Destiny 2 vorgestellt hat, treffen bei mir mitten ins Schwarze. Es soll volle Fahrt Richtung Action-MMO gehen. Und auch jetzt weiß ich, dass die Zukunft fiese Probleme mit sich bringen wird.

Aber trotzdem wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag, Destiny! Lass uns zusammen noch ein bisschen älter werden.

Wie habt ihr Destiny lieben gelernt? Warum bekommt ihr nicht genug vom Spiel, obwohl es doch andauernd auch Enttäuschungen mit sich bringt? Gibt es auch für euch bis heute keine wirkliche Alternative?