Die Entwickler von Destiny 2 haben zum 6. Geburtstag des gesamten Franchise ein paar offizielle Zahlen herausgegeben. Wir wissen jetzt, wie viele Spieler es jemals in Destiny 1 und 2 gab und wie lange ihr insgesamt schon gespielt habt. Das ist allerdings für viele Fans keine große Überraschung.

Wie viele Spieler hat Destiny? Seit das erste Destiny im Jahre 2014 startete, haben sich sehr viele Spieler als Hüter um den Kampf gegen allerlei Alien-Gesocks ausgezeichnet. Laut Entwickler Bungie waren insgesamt 167 Millionen Spieler (beziehungsweise registrierte Accounts) in den Titeln Destiny und Destiny 2 bis heute unterwegs.

Ist das viel? Ja, das sind stolze Zahlen. Denn das zweifellos populäre und erfolgreiche MMORPG World of Warcraft hatte gut 10 Jahre nach Release „nur“ 100 Millionen registrierte Spielerkonten. Das könnt ihr unter dieser Infografik auf der Seite von Blizzard nachlesen. Destiny hat also in fast der halben Zeit das mehr als anderthalbfache an Spieler angezogen.

Wie lange spielen die alle? Diese stolze Zahl an Spielern hat wiederum über 8,6 Milliarden Spielstunden absolviert, in denen fleißig Loot gefarmt und Aliens in die hässliche Visage geballert wurde. Wenn man diese stolze Zahl in Jahre umrechnet, wären das 979.052 Jahre, die man nur in Destiny verbracht hat.

Destiny hat echt viele Spieler.

Zum Vergleich, die Entstehung des modernen Menschen (Homo sapiens) wird laut Wikipedia auf vor ungefähr 315.000 Jahre datiert. Ihr habt also mehr als dreimal so lange Destiny gezockt, als es überhaupt die aktuelle Menschheit gibt.

Wenn ihr selbst wissen wollt, wie viele Stunden ihr zu dieser astronomischen Zahl beigetragen habt, könnt ihr das hier prüfen: Time wasted on Destiny

Ebenfalls witzig: Auf dem Blog von Bungie haben die Entwickler ein Rezept gepostet, mit dem ihr euch einen original Destiny-Geburtstagskuchen backen könnt. MeinMMO-Autor Philipp Hansen hat sich ebenfalls schon an einem Destiny-Kuchen probiert – Das lief aber eher „geht so“.

Welche Klasse in Destiny ist die beliebteste?

Die Klasse, die jeder vermutet, ist wirklich die populärste: Hier gibt es wirklich keine große Überraschung. Denn wie schon viele Destiny-Fans vermutet haben, spielt ein Großteil der Fans tatsächlich den Jäger als Klasse. Über beide Spiele verteilt, haben sich insgesamt 38 Prozent der User für den wendigen Jäger entschieden.

Wie schneiden die andere Klassen ab? Hier gibt es leider keine spektakulären Zahlen zu vermelden. Denn sowohl der dicke Titan als auch der mächtige Warlock wurden von je 31 Prozent der Spieler in beiden Titeln gespielt.

Endlich wissen wir es offiziell: Jäger sind wirklich am populärsten.

Das deckt sich auch mit dem Ergebnis der letzten Hüter-Spiele, bei denen ebenfalls die Jäger zahlenmäßig im Vorteil waren.

Bungie hat diese Zahlen übrigens wie folgt charmant zusammengefasst:

Wenn es also darum geht, die Menschheit zu verteidigen, egal, ob ihr zu den 31% gehört, die gerne Sachen zertrümmern, zu den 31%, die die Weltraummagie lieben, oder zu den 38%, die Mäntel gut aussehen lassen, fühlen wir uns geschmeichelt, dass ihr euch dafür entschieden habt, den Turm zu eurem Zuhause zu machen.

Egal, was man also spielt, man ist glücklich, so viele Spieler mit Destiny 1 und 2 erreicht zu haben. Allerdings sind gerade einige Fans besorgt, dass die Entwickler mit den neuen Stasis-Klassen das PvP komplett ruinieren werden. Die Meinung unseres MeinMMO-Autors Phillip Hansen dazu findet ihr hier.