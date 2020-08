Ich prophezeie euch: Mit Destiny 2 Beyond Light ist das PvP ein Scherbenhaufen

Bei Destiny 2 bring die neue Erweiterung endlich ein neues Element – Stasis. MeinMMO-Autor Philipp Hansen sieht darin Gutes fürs PvE, aber auch viel Schlechtes fürs PvP.

Diese Neuerung kommt endlich: Die Destiny-Spieler fiebern dem Herbst entgegen, denn dann geht endlich das nächste große Kapitel los. Am 10. November erscheint Destiny 2: Beyond Light (Jenseits des Lichts). Dabei gibt es nicht nur neue Ausrüstung zu jagen oder neue Locations zu erkunden. Nein, das Addon hat auch ein komplett neues Element im Gepäck: Stasis.

Die neuen Eis-Kräfte werden erstmals von der Dunkelheit und nicht vom Licht gespeist. Ein Novum ist das Ganze aber auch, weil dies die erste neue Schadensart überhaupt in der 6-jährigen Destiny-Geschichte ist.

Stasis bringt endlich eine gehörige Portion RPG zu Destiny 2…

Deswegen wird das ein Segen fürs PvE: Die Stasis-Power wird deutlich mehr, als nur bekannte Arkus-Blitze oder Solar-Explosionen mit neuem Farbeffekten. Wie wir in den „Beyond Light“-Trailern sehen können, haben die Hüter mit den Eis-Fähigkeiten so viel Einfluss auf die Spielwelt, wie noch nie zuvor.

Auf Knopfdruck lasst ihr Eisbarrikaden entstehen, die Schutz vor Beschuss liefern

Die Eiswand kann aber auch als Brücke dienen, ist also eine „Jump n‘ Run“-Plattform, die euch hilft, Abgründe zu überwinden oder hoch hinauszukommen

Da ihr Feinde verlangsamen könnt (Stasis-Feld) oder gleich ganz einfriert, eröffnen sich neue, taktische Manöver

Damit ist erstmals waschechtes Crowd Control, wie wir es aus vielen MMORPGs kennen, in Destiny 2 verfügbar – in kleinerem Maßstab könnt ihr Gegner zwar schon jetzt kurz blenden, aber Stasis spielt da in einer anderen Liga

Zudem freut mich ungemein, wie die Stasis-Klassen endlich mehr Freiheit bei der Individualisierung bringen. Sie setzten nicht wie die bisher bekannten Fokusse auf starre 3 Pfade, aus denen ihr wählt. Vielmehr sollen sie an das „Knoten-System“ aus Destiny 1 erinnern, aber dennoch einen experimentellen Weg gehen.

Sehr interessant scheint auch eine Mechanik zu sein, die so aus Biowares Anthem entliehen sein könnte. Manche Attacken vereisen die Gegner, andere Angriffe bewirken, dass die Schneemänner dann zersplittern – was cool aussieht und Schaden in einem großen Bereich verursacht. Das erinnert schon an das Primer-Detonator-Gameplay und ermöglicht spannende Kombos.

Schaut euch hier das frostige und effektreiche Gameplay im neuen Trailer an:

… die Eis-Kräfte werden aber der Sargnagel fürs PvP

Deswegen Sorge ich mich ums PvP: So cool und erfrischend die Eis-Fähigkeiten im PvE auch sind, ich denke, dass sie das PvP gehörig auf den Kopf stellen, wenn nicht gleich komplett auf Eis legen werden.

Warum sage ich sowas? Zwar sind Eiswände als Sprungbrett oder Schutzwall spannende Spielzeuge, die frische Würze und Taktik in den angestaubten Schmelztiegel bringen – was auch dringend gebraucht wird. Aber (und das ist ein großes aber) das Stasis-Feld und vor allem das Einfrieren sind ein absolutes No-Go fürs PvP.

Über den Autor: Philipp Hansen betreut auf MeinMMO hauptsächlich das Destiny-Franchise und fühlt sich aber im gesamten Shooter-Genre zu Hause. Er hat im Destiny-Universum locker 3.000 Stunden verbracht und ist im PvE und PvP gleichermaßen heimisch.



Mal packt ihn aber auch der Schmelztiegel eine ganze Season und er hat schon jede Spitzenwaffe dort mühsam erspielt. Er stehet drauf, auch öfters „Off Meta“ Waffen sowie Taktiken zu spielen und hat am entspannten Quickplay genauso viel Spaß wie im taktischen Comp.

So (schlimm) stelle ich mir das vor: Verlangsamung ist schon im PvE nervig. Da weiß man aber, dass der Effekt nur ein kleines Ausbremsen ist und die Gegner halt eine Sekunde später liegen – im PvP zählt aber jede Sekunde. Nur weil Hüter XY gerade einen Slow-Effekt zaubert, muss ich warten und kann absolut nichts dagegen tun? Denkt dran, trefft ihr in einem Strike vereinzelt auf ein Stasis-Feld, habt ihr im PvP wohl möglich 6 Feinde, die jede Minute ein solches Feld zünden.

Noch schlimmer sieht das für mich mit dem Einfrieren aus. Komplett bewegungsunfähig zu warten und dann auch noch zuzusehen, wie ein Hüter gemütlich mit seiner Sniper auf mich zielt und natürlich in aller Seelenruhe einen Headshot platziert, da fröstelt echt mich richtig. Und zurückschießen kann man auch nicht.

Darf ich dann zusehen, wie ich in 1.000 Teile zersplittere oder erlöst mich der Wiedereinstieg bevor ich so ende, wie man es bei einem Finisher vom „Mortal Combat“-Recken Sub-Zero kennt?

Lass dir Zeit beim Zielen, ich kann ja leider eh nichts machen

Die Trailer haben übrigens auch schon bewiesen, dass die Stasis-Fähigkeiten unterdrückende Effekte haben. Also wenn ihr euch dachtet: „Juhu, meine Super ist nach Minuten endlich geladen, jetzt dreh ich das Game und mache Shaxx stolz“, dann solltet ihr euch warm anziehen. Statt massig Kills zu sammeln, erstarrt ihr zur Eissäule. Wobei man hier sagen muss, etwas Fairness bringt das schon. Bislang hat nur eine Titanen-Subklasse Zugriff auf solche fiesen Unterdrücker.

Kurz zusammengefasst: Mal ehrlich, wer wird gerne eingefroren und guckt dann zu, wie der Gegner einen zerschmettert? Ich nicht! Aber ich lasse mich gerne Überraschen. Eventuell wirkt das Einfrieren (Mein größter Kritikpunkt) ja nur, wenn einen die Eisfähigkeit sowieso erledigt hätte.

Generell bin ich für mehr Wahnsinn im PvP und sehne mich nach Abwechslung. Wer weiß, eventuell lobe ich irgendwann mal vielleicht die Stasis-Power als die Rettung des PvP – dafür muss ich aber dann ab dem 10. November Hand an das neue Element legen. Bisher steht meine Meinung erstmal.

Gibst du mir mit deinem Eispickel den Rest oder bin ich nur ein Hitzkopf?

Die meisten von euch bleiben cooler als ich

So sehen das die Leser: Die neuen Stasis-Fähigkeiten und ihren Einfluss auf das Spiel sehen bei weitem nicht alle Hüter so wie ich. Da das Thema hitzig diskutiert wird, haben wir eine Umfrage gestartet und wollen eure Meinung dazu hören.

Momentan (8 Uhr am 29. August) sehen nur 13 % der abstimmenden MeinMMO-Leser Stasis als Sargnagel fürs PvP an. Dass die Fähigkeiten endlich frischen Wind ins PvE bringen, aber zum Problem im PvP werden, sagen aber stolze 29 % – aktuell ist das die populärste Meinung.

Genau andersrum, also „Probleme im PvE und dafür im PvP cool“ sagt übrigens zum jetzigen Stand nicht einer von euch. Viele von euch finden die Eis-Power ist die coolste Neuerung seit langem (22 %) und eröffnet sowohl im PvP wie PvP spannende, neue Möglichkeiten (28 %).

Das ist übrigens keine Auswertung der Umfrage, sondern nur eine Momentaufnahme.

Ihr unterhaltet euch unter der Umfrage auch fleißig in den Kommentaren. Ich lese dort, dass einige denken, die Trailer übertreiben

Nee ehrlich jetzt, Destiny ist schon immer bekannt gewesen, dass die Sachen, die OP, broken oder ähnliches in Trailern aussehen, immer schnell in Vergessenheit, bzw. überhaupt keinen großen Einfluss aufs Game haben. Kotstulle7 via MeinMMO

Du sagst also, ich soll abwarten und erst mal Tee trinken, bevor ich hier rumpöbel? So sehen das auch die meisten Kommentatoren – ihr bleibt cool und wartet erst ab, bis ihr es selbst zockt oder mehr Infos habt.

Wer mehr von meiner Sicht auf Destiny wissen möchte, kann hier lesen, wie ich trotz Gelächter an meiner schwachen Liebslingswaffe festhielt:

