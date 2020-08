Neuer gamescom-Trailer zu Destiny 2 zeigt, was ihr schon kanntet

Für die Opening-Night-Veranstaltung der gamescom 2020 hat Bungie neue Details zur neuen großen Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts für Destiny 2 angekündigt. Dort gab es nun einen neuen Trailer zum dunklen Element Stasis, das mit Beyond Light eingeführt wird. Doch wirklich viel Neues gab es nicht zu sehen.

Das hat Bungie gezeigt: Bereits vor einiger Zeit hat Bungie das neue dunkle Element Stasis vorgestellt. Nun gab es im Rahmen der Opening Night bei der gamescom 2020 einen neuen Trailer zu den eisigen Fähigkeiten.

Doch wirklich viel Neues war dort nicht zu sehen. Man sieht die neuen Fähigkeiten zwar etwas länger in Aktion, als im alten Clip, doch so viele neue Details, wie manch einer sich davon erhofft hat, kann man dort nicht herausziehen.

So kann beispielsweise der Warlock seine Gegner (auch Hüter) einfrieren und zerbersten lassen.

Der Jäger bringt den Sturm mit sich und hinterlässt unter anderem Wirbel, die offenbar Flächenschaden verursachen, kann eine Eisgranate werfen, die eine eisige Sphäre erschafft, sowie Eiszacken als Wurfgeschosse verwenden.

Der Titan kann wie eine Lawine über seine Feinde herabstürzen, Eiszacken aus dem Boden steigen lassen und seine Gegner zerschmettern.

Wer sich einen Blick auf die neuen Skill-Trees oder Erklärungen der neuen Fähigkeiten erhofft hat, muss sich auch weiterhin in Geduld üben. Was aber wirklich spannend ist: Auf den ersten Blick könnte Stasis möglicherweise die PvP-Kämpfe im Schmelztiegel ordentlich durcheinander wirbeln. Endgültig beurteilen lässt es sich jedoch noch nicht. Doch seht selbst.

Seht hier den Trailer:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist Destiny 2: Jenseits des Lichts? Am 10. November schlägt Destiny 2 sein nächstes großes Kapitel auf – mit der Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts. Dabei handelt es sich um das erste von 3 weiteren geplanten Addons und den Beginn einer Trilogie, die bis ins Jahr 2022 fortgeführt werden soll. Hier hat Bungie Beyond Light bereits grob vorgestellt.

Was hat es mit Stasis genau auf sich? Stasis ist ein neues Schadens-Element, das mit Jenseits des Lichts eingeführt wird. Es bezieht seine Kraft aus der Dunkelheit und zählt für so manch einen Spieler zu den bisherigen Highlights der neuen Erweiterung. Viele sind gespannt, was diese eisigen Fähigkeiten so alles im Detail drauf haben. Nun gab es endlich weitere Infos von Bungie.

Was haltet ihr von dem neuen Trailer? Habt auch ihr euch mehr erhofft? Oder waren für euch genug kleine Neuigkeiten in dem neuen Clip versteckt? Übrigens: Diese 3 Rassen könnten ebenfalls die neuen Stasis-Kräfte erhalten