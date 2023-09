Destiny 2 kämpft an allen Fronten: Erst Mega-Exploit, dann Hacker-Angriff, macht Zocken fast unmöglich

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Vereinzelt sind Kommentare zu finden, in denen sich Spieler trotzdem über die Situation beschweren. Die Community rät diesen Usern, sich eine Auszeit vom Spiel zu nehmen und abzuwarten, bis Bungie die Situation in den Griff bekommt. Wann das der Fall sein wird, ist aktuell leider nicht abzusehen.

Demnach habe das Entwicklerteam in den letzten Tagen mit Hacker-Angriffen zu kämpfen. Eigentlich würde Bungie solche DDoS-Attacken nicht veröffentlichen. Doch aufgrund der jüngsten Ereignisse entschloss sich das Team doch, die Spieler darüber in Kenntnis zu setzen.

In den letzten Tagen haben wir eine Häufung von Fehlercodes und Verbindungsabbrüchen festgestellt. Das Team hat bestätigt, dass diese Fehlercodes nicht mit den geplanten Korrekturen für das kürzlich aufgetretene Crafting-Problem zusammenhängen, sondern das Ergebnis von DDoS-Angriffen sind. Obwohl wir diese Art von Angriffen normalerweise nicht bestätigen und dies aus Gründen der allgemeinen Spielsicherheit auch in Zukunft nicht vorhaben, glauben wir, dass es das Richtige für unsere Spieler ist, den zusätzlichen Druck auf unsere Systeme angesichts der jüngsten Umstände zu kommunizieren.

Das Entwicklerteam von Bungie hat momentan alle Hände voll zu tun. Viele Spieler klagen über Verbindungsabbrüche und Error Codes in Destiny 2 , durch die sie nicht zum Spielen kommen. In einer Mitteilung klärt Bungie nun auf, was dahintersteckt.

