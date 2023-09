Destiny 2: Extremer Exploit lässt Spieler gerade alles erreichen, doch Bungie unternimmt vorerst nichts

In Destiny 2 ist ein extrem spielverändernder Glitch aufgetaucht, der schnell die Aufmerksamkeit der Spieler auf sich gezogen hat. Der Exploit ermöglicht es, Legendären Waffen exotische Perks zu verleihen, die den Schaden gegen Spieler, Bosse und Champions deutlich erhöhen. Dies stellt derzeit das gesamte Gameplay auf den Kopf und könnte vielleicht sogar ein Rollback bedeuten.

Dieser Extrem-Exploit bricht gerade alle Regeln: Mit jeder neuen Sesson führt Bungie eine frische Palette von craftbaren Waffen ins Spiel, die es den Spielern ermöglichen, ihren Spielstil nach ihren Vorlieben anzupassen. Mit neuem Equipment steigt jedoch auch das Risiko, neue Exploits und Fehler zu entdecken.

Nun ist in Season 22 ein bahnbrechender Exploit aufgetaucht, der zuerst auf der Billibili Video Plattform und dann von CheeseForever via YouTube geteilt wurde. Er bringt gerade alles in Destiny 2 durcheinander.

Der neueste Waffen-Exploit in Destiny 2 ist bahnbrechend und ermöglicht es Spielern, legendäre Waffen mit exotischen Waffen-Perks zu versehen.

Er steigert den Schaden gegen Feinde, einschließlich Bosse und Champions, erheblich und bricht gerade das Spiel. Waffen schießen damit Dauerfeuer.

Der Legendäre Bogen “Unter Deiner Haut” kann damit beispielsweise den exotischen Perk „Trinärvision“ erhalten und damit über 500 Schaden bei Kopfschüssen und über 450 Schaden bei Körperschüssen verursachen.

Die Spieler im PvP sind dagegen ebenso machtlos und ein One-Hit-Kill. Genauso wie die Bosse im PvE, wo die Spieler derzeit noch mit ihren Überwaffen in Raids und Millionen von Schaden alle Gegner in kürzester Zeit schmelzen lassen wie Eis im Vulkan.

Bug verleiht über Crafting Legendären Waffen Exo-Vorteile

So funktioniert der Crafting-Exploit: Der extreme Spielfehler funktioniert derzeit nur mit herstellbaren exotischen Waffen, also beispielsweise der Exo-MP „Osteo Striga“, dem Fusionsgewehr „Toter Bote“ oder dem Exo-Scout-Gewehr „Erzählung eines Toten“.

Man kann beispielsweise die exotische Maschinenpistole „Osteo Striga“ zum Crafting auswählen und bevor das Spiel diese Waffe in die Enklave lädt, klickt man schnell auf eine andere Waffe. Das Spiel verleiht dann fehlerhaft den Exo-Perk an diese Legendäre, craftbare Waffe.

Auch lassen sich verschiedene legendäre Waffenrahmen ineinander verwenden, was völlig verrückte Ergebnisse zulässt.

So wurde es möglich, dass Spieler den Aggressiven Rahmen der „Ragnhild-D“-Schrotflinte für das Automatikgewehr „Ammit AR2“, das eigentlich einen Präzisionsrahmen hat, nutzen können. Oder dass der Schnellfeuer-Rahmen der Schrotflinte „Bis zur Rückkehr“ für das Linearfusionsgewehr „Feuern und Vergessen“, das eigentlich einen Aggressiven Rahmen hat, verwendet werden kann.

Wie krass das gerade im Spiel ausgenutzt werden kann, zeigt dieses Video. Hier seht ihr das Legendäre Spurgewehr „Hohle Ablehnung“ mit dem Exo-Perk „Trinärvision“ des Exo-Granatwerfers „Toter Bote“.

Heraus kommt ein Dauerfeuer-Abenteuer, welches aktuell das Spiel bricht:

Immer mehr Videos zeigen Legendäre Waffen, die auf verrückte Weise mit ihren exotischen Perks Bosse und Spieler in kürzester Zeit besiegen. Dies hat nicht nur das PvE-Spiel, sondern auch das PvP-Erlebnis von Destiny 2 beeinflusst.

Der Streamer FalloutPlays zeigt in einem Video via Twitter/X die extremen Auswirkungen auf das PvP und vermutet, dass Bungie dies fast nur durch eine Deaktivierung der Enklave, also des Waffen-Crafting-Zentrums der Hüter, oder einen kompletten Rollback beheben kann.

“[…] Je länger das ohne einen Rollback dauert, desto schlimmer wird es. Du kannst hergestellte Waffen deaktivieren, aber wie willst du den Schaden ohne Rollback rückgängig machen? schrieb FalloutPlays dazu auf Twitter/X

Was sagt Bungie dazu? Bungie hat sich bereits zu dem Problem via Twitter/X geäußert und damit schnell reagiert denn die Auswirkungen dieses Exploits sind oberkrass und beeinträchtigen die Fairness im gesamten Spiel.

Man hat jedoch keine Pläne das laufende PvP-Engame, die Trials, dafür zu deaktivieren. Wird nur die durch den Exploit gebauten Waffen wieder zurücksetzen.

Wir sind uns eines Problems bewusst, das es ermöglicht, bestimmte Waffenperks in andere legendäre Waffen zu übertragen, und untersuchen eine Lösung, die dazu führen wird, dass diese Waffen in der Zukunft zurückgesetzt werden. Derzeit haben wir keine Pläne, Trials of Osiris aufgrund dieses Problems zu deaktivieren. erklärte Bungie zum Glitch via Twitter/X

Bungie wird hierbei jedoch im Auge behalten, ob die Dinge im Spiel “zu wild” werden. Diesbezüglich ergänzte das Destiny2Team die erste Ankündigung:

Wir prüfen alle möglichen Lösungen und achten darauf, ob die Dinge ZU wild werden und wir drastische Maßnahmen ergreifen müssen, um die Gesundheit des Spiels zu gewährleisten. Lasst uns in der Zwischenzeit alle etwas Spaß haben! Igneous Hammer wird so schnell wie möglich zu den Prüfungen zurückkehren. schrieb Destiny2Team via Twitter/X

Bekommt man einen Bann für die Ausnutzung? Wie Bungie ebenfalls mitgeteilt hat, werden Spieler die den Fehler “entdecken”, keine Ingame-Einschränkung oder Sperrung erhalten. Zusammen mit dem expliziten Hinweis, dass die Verwendung von externen Skripten und Netzwerkmanipulationstools dennoch strafbar bleibt.

Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass dies nicht eindeutig klar macht, was Spielern passiert, die den Exploit auch aktiv ausnutzen. Das wird nicht klar erläutert, ob und welche Maßnahmen gegen solche Spieler womöglich doch noch ergriffen werden.

Hier sollte man bedenken: Die Nutzung von Exploits in Videospielen ist in den meisten Fällen gegen die Nutzungsbedingungen oder die Spielregeln des jeweiligen Spiels und daher unzulässig.

Trotzdem hält das und die Aussagen von Bungie nur wenige Spieler derzeit von der drastischen Nutzung ab, denn immerhin ist dies eine fast sichere Garantie an diesem Wochenende problemlos Makellos in den Trials zu werden und sich eine Adept-Waffe zu verdienen.

Dazu findet der Spieler AnthonyNixon: “Ich werde nicht einmal versuchen, einzusteigen, bis es behoben ist. Ich spiele bereits jedes Wochenende gegen genug Cheater. Es ist nicht nötig, auch noch gegen Exploits zu spielen, die sich wie Cheats anfühlen.“

MeinMMO wird euch jedenfalls auf dem Laufenden halten, was Bungie möglicherweise noch an Maßnahmen ergreift und diesen Artikel entsprechend updaten.

Was sagt zu dem Exploit und Bungies Reaktion? Nutzt ihr ihn bereits selbst aus oder ist das für euch Ehrensache, darauf zu verzichten? Und was glaubt ihr? Wird dies vielleicht doch noch ein Rollback werden oder nicht? Verratet es uns gerne in den Kommentaren, wie ihr die Sache seht.

Zuletzt strich Bungie eine der ältesten Währungen in Destiny 2, weil die Spieler sich auch hier regelmäßig illegal über Glitches bereichert haben:

