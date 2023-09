Spieler sind sich einig, wer die nervigsten Mitspieler in Destiny 2 sind

Bei Destiny 2 gibt es eine Diskussion über nervige Mitspieler: Favorit sind „Möchtegern-Spieler“, die Bosse auf coole, zeitsparende Art machen möchten und sich dabei so doof anstellen, dass sie die Zeit und Nerven aller verschwenden. Das könnte man wohl als Tryhard zusammenfassen.

Das ist eine Besonderheit von Destiny:

Als Destiny 2014 auf den Markt kam, war es ein Novum für Spieler auf Xbox 360/Xbox One und PlayStation 3/ PlayStation 4: Denn so einen Shooter mit MMO-Mechaniken kannte man nicht.

Mit der Zeit fanden clevere Spieler Wege, wie man sich das Spiel erleichtern konnte: Es gab Spots, von denen man selbst schießen, aber nicht getroffen werden konnte. Oder es war möglich einen Bosskampf abzukürzen, indem man den Gegner „von der Plattform“ schubste.

Was in anderen Spielern ein klarer Exploit und verpönt gewesen wurde, sah man in der Community von Destiny aber als erlaubt und irgendwie clever an. Solche Exploits wurde „Cheeses“ genannt, wenn man einen Boss so legen wollte, hieß es: „Wir cheesen den.“

Das waren noch Zeiten:

Was ist heute ein beliebter Cheese? Eine Sache, die als „Moderner Cheese“ gesehen wird: Man konzentriert sich bei einem Boss darauf, ihn gleich in der ersten Phase mit maximalem Schaden umzulegen, um sich Boss-Mechaniken zu sparen.

Das wird als „One-Phasing“ bezeichnet, also „in einer Phase töten.“

Spieler, die cool sein wollen, aber es einfach nicht können

Das ist jetzt das Problem: Der erfolgreichste Thread auf reddit bei Destiny 2 diese Woche dreht sich um „Cheeser, die es nicht gebacken kriegen.“ Die sieht man als die nervigsten Mitspieler überhaupt an.

Ein genervter Nutzer sagt. Er ist jetzt seit einer halben Stunde in einer Raidgruppe, die mit Gewalt Atheon „cheesen“ möchte, aber die Leute kriegen es nicht gebacken.

Statt aber aufzugeben und den Boss einfach auf normale Weise zu machen, besteht die Gruppe darauf, die Abkürzung zu nehmen, vermasselt es und fängt dann wieder von vorne an.

Er sei mittlerweile nur noch in der Gruppe, weil er eine kranke Neugier dafür entwickelt hat, wie lange es die Jungs wohl noch versauen.

Lieber nach der 1. Phase sterben und neu starten, als „ruhig durchspielen“

Kennen andere das auch? Ja, es ist offenbar ein verbreitetes Phänomen. Auch andere Nutzer melden sich und beschweren sich über Tryhards, die einen Boss „abkürzen“ wollen, es nicht gebacken kriegen und dann alle aufhalten:

Ein Nutzer sagt: „Ich liebe es, wenn sie darauf bestehen, einen Boss in einer Phase zu machen und dann mehrfach wipen, statt den Boss einfach entspannt in 2 Phasen anzugehen.“

Ein anderer sagt: Das Problem bei diesen Leuten sei auch immer, dass sie es selbst vermasseln und dann die Schuld auf andere schieben, die „den Cheese nicht verstehen.“

Ein dritter Nutzer sagt: Seiner Erfahrung sind Leute, die auf den „Cheese“ bestehen, oft Personen, die gar nicht wissen, wie der Boss überhaupt auf normale Art geht.

Völlig absurde Ausmaße nimmt das in der Geschichte eines weiteren Destiny-Spielers an. Der erzählt, er war in einer Random -Gruppe und hatte den letzten Boss bis auf einen winzigen HP-Balken, da brüllte einer der Spieler „Wipe, Wipe, Wipe. Oh mein Gott, wipen wir endlich, damit wir es neustarten und in einer Phase machen können.“

Tja, irgendwie hat sich das mit dem „Cheesen“ wohl verselbstständigt.

Eine bekannte Waffe, mit der sich schwierige Bosskämpfe umgehen ließen:

Gjallarhorn dominiert aktuell Destiny 2 – Doch so schlimm wie in Destiny 1 wird es wohl nie wieder