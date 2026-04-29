In den ersten 5 Minuten von Star Wars gibt es eine Lüge, die sich seit fast 50 Jahren hält

Der erste Film der Star-Wars-Saga ist heute legendär. Trotzdem hat sich rückblickend eine Lüge eingeschlichen, die den Rebellen einige bedeutende Siege abspricht.
Das Intro von Star Wars ist Kult. Nach der eingeblendeten Zeile „Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis“ folgt die Fanfare und der Prolog-Text, der die Ausgangslage jedes Films in Kürze erklärt.
Das war schon beim ersten Teil, Episode 4 im Jahr 1977, so und hat sich bis heute nicht verändert. Doch ausgerechnet beim Erstling hat sich eine Lüge in den Text eingeschlichen, die durch Serien und den Kanon von Star Wars erst Jahre später entlarvt wurde.
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Die Rebellen feierten vor Rogue One bereits Siege
Um welche Lüge geht es? Im Intro von „Eine neue Hoffnung“ ist vom „ersten Sieg gegen das böse galaktische Imperium“ die Rede. Gemeint ist die Schlacht von Scarif, in deren Verlauf es den Rebellen gelang, die Pläne des Todessterns zu stehlen.
Dieses Ereignis wird im Film Rogue One erzählt und führt erst zum Wendepunkt im Konflikt zwischen Rebellion und Imperium. Jedoch stimmt die Aussage, dass es sich hierbei um den ersten Sieg der Rebellen handelte, nicht.
Wie in der Serie Rebels zu sehen ist, gab es bereits zuvor erfolgreiche Kämpfe und auch Siege gegen das Imperium. Scarif war also nicht der Erste.
Man könnte trotzdem argumentieren, dass die Rebellen vor der Schlacht von Scarif eher aus verschiedenen, kleinen Gruppierungen und Widerstandsbewegungen bestanden und keine Einheit bildeten. Jedoch gab es bereits vor den Ereignissen aus Rogue One erkennbare Strukturen und Schlüsselfiguren innerhalb der Allianz.
Wie ist das zu erklären? Star Wars entstand 1977, und damals war noch nicht klar, wie groß das Universum noch werden würde. Beim Intro-Text dürfte also einfach nicht an etwaige Vorgeschichten gedacht worden sein.
Im Nachhinein bot es sich an, in Serien wie Rebels die komplexe Geschichte der Allianz in all ihren Details zu erzählen. Die Serien-Macher wollten wohl nicht die ersten Triumphe der Rebellen verschweigen, auch wenn sie dem Prolog des ersten Films widersprechen. Es ist ein „Fehler“, der leicht zu verzeihen ist. Auch abseits der Filme gibt es interessante Figuren, die einen Blick wert sind: Eines der besten Spiele zu Star Wars führte einen mächtigen Charakter ein, der sogar Darth Vader besiegen konnte.
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Liegt vielleicht auch an der deutschen übersetzung. Denn nur in der deutschen Fassung ist davon die rede, dass das der erste Sieg der Rebellen sei.
In der englischen Variante wird davon gesprochen, dass es der erste Sieg dieser Rebellenflotte war und nicht der erste Sieg der gesamten Rebellion.
Eure Artikel werden auch immer lückenhafter und unvollständiger.
Im alten Kanon wurde das bereits erklärt. Da war Rogue One noch kein Thema und spielte auch keine Rolle, zumal die Pläne damals anders beschafft wurden. Unter anderem von Kyle Katarn, der im neuen Kanon gar nicht mehr existiert. Rogue One mag ein guter Film sein, der aber letztlich vieles vom alten Kanon zerstört hat. Sowie alles, was Disney dahingehend produziert und dann nachträglich über Bücher und Comics erklärt wird, weil man bei den Filmen offenbar gar keinen Bock dazu hatte.
Insofern ist da keine Lüge im Text vorhandenen, wenn man den alten Kanon heranzieht.
Der Disney Kanon gibt da bekanntermaßen nen Scheiß auf Kontinuität. Was die Bücher nicht korrigieren können, bleibt halt so.
Und könnt ihr bitte mal weniger nervige Werbung schalten? Ich schreib das hier mobil und ständig wird das Fenster wegen irgendwelchen Werbeeinblendungen verschoben oder gleich komplett verdeckt. User Unfriendly wie möglich, hm?
Selbst unabhängig vom Alten Kanon, wäre der Lauftext Blödsinn gewesen rein logisch betrachtet. Genau genommen ist der Lauftext sowohl im alten als auch im neuen Kanon unlogisch und falsch. Die Rebellen haben sowohl im alten als auch im neuen bereits vorher agiert.
Was eben auch zufällig im Artikel steht. GL hat sich damals halt etwas zusammengedichtet was schon damals vor Logik-Lücken nur so strotzte. Das es im alten Kanon erklärt wurde und später auch im neuen, führt dem keinen Abbruch. Erst recht nicht das die Aussage “erster Sieg” im Lauftext schlichtweg falsch war und ist.
Im übrigen ist hier nichts unvollständig, der alte Kanon hat keine Berücksichtigung mehr, schon gar nicht für Neulinge in Star Wars, die es halt immer noch gibt.
Werbung wird soweit wie möglich so platziert das Sie nicht stört, das klappt nicht immer. Aber ohne Werbung geht es nun mal nicht. Das von dir beschriebene verhalten kann ich allerdings nicht nachvollziehen, ich schreibe hier sowohl vom Rechner als auch vom Handy und bei beidem wird nie irgendwas verschoben. (auch gegenwärtig nicht.)
Allgemein würde ich aber empfehlen hier keinen so Aggressiven Unterton anzulegen, egal ob dir die Werbung gefällt oder nicht oder ob du etwas zu kritisieren hast an Artikeln oder nicht.
Nur als kurze Info, weil mir das auch aufgefallen ist: Die Werbung (aber auch andere Medienelemente) verschieben den Text teilweise, wenn sie erst verzögert geladen werden, weil man z.B. gerade schlechten Empfang hat und sich die Grafiken dann beim Lesen erst ausklappen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Auch, dass sich beim Lesen teilweise der Text auf 30% des Bildschirms reduziert, weil irgendwo mehrere Autoplayvideos / Werbeanzeigen eingeblendet werden, die dann beim Lesen sogar noch mitscrollen.
Ich habe ne frage zu dem artikel wie kommt ihr darauf , das in dem intro eine lüge ist ?
genau genommen ist es ja garkeine lüge …
denn :
dieser tele text im ersten teil. ist ja in einer zeit entstanden, da gab es weder bücher, noch serien, noch pläne und ideen für etwas davor , oder sonst was.
der sieg über den man dort spricht, kann also irgendein sieg sein . kann etwas völlig anderes sein , kann alles mögliche sein.
die auswahl dessen was es sein kann enstand ja erst jahre später ….denn alles was danach kam beruht ja quasi auf dem was dort zu lesen war.es muß nicht die rede vom beschaffen der pläne des todessterns gemeint sein..genau genommen ist alles was nach 1977 kam , “falsch” falsch zugeordnet ,falsch terminiert, aber es ist einfacher einen teil als falsch zu beurteilen, als alles andere was danach kam.na klar im film wird davon gesprochen das es einem kleinen stoßtrupp gelang die pläne zu beschaffen, ok, aber selbst die art und weise wie,entstand erst jahre später.. was ist wenn der kleine stoßtrupp de pläne so ganz mir nihts dir nichts ohne probleme, ohne aufzufallen beschafft hat ? was wäre, wenn eine schlacht irgendwo , irgendwie stattgefunden hat damit sie das schaffen ?
was wäre, wenn es überhaupt nciht darum geht sondern um etwas ganz anders. z.b. eine schlacht damit sich alle in ruhe treffen konnten.oder z.b. eine schlacht damit überhaupt genug schiffe für die rebellion zu ferfügung standen.
anhand des textes kann man nciht sagen das es eine lüge ist denn keiner kann beweisen das die beschaffung der pläne damit gemeint war.
die aussagen von george lucas :
Nichts ist mehr Kanon abgesehen von Episode 1-6, The Clone Wars, Rebels und neuen Romanen, Spielen etc.
aus dem jar 2014.sagt alles.dennn damit hat er einen großen kanon teil herausgenommen.
in den text also jetzt eine lüge herein zu interpretieren ist also nicht richtig.denn man weiß nicht was vor 1977 tatsache war, das kam erst jahre später und basiert auf dem was im film war.
vergleichsweise könnte man auch sagen. das leonidas nie mit 300 griechen gegen xerxed gekämpt hat sondern nur mot 25.
man änder tnicht die quelle, ganz besondes nicht wenn alles was danach kommt auf dieser quelle beruht.
Du kannst es auch Logiklücke oder Unwahrheit nennen, beides trifft zu.
Faktisch eine Rebellion beginnt nie, logisch betrachtet, mit nur einem Sieg. Pack ich hier den alten Kanon rein so oder so nicht da die Rebellion bereits vorher sowohl in kleinen als auch größeren Gruppierungen agiert hat bevor Sie sich zusammenschlossen.
Nehme ich den neuen Kanon eben das gleiche Spiel es gab bereits vorher erfolgreiche Aktionen.
Ignoriere ich den Kanon muss trotzdem vorher etwas gewesen sein, das hat GL hier aber schlichtweg nicht bedacht, ob mit Absicht oder ohne.
Also grundsätzlich steht es aber erstmal im Text das vermutlich daran damals einfach keiner gedacht hat 1977 als das ganze Entstanden ist. Oder George Lucas hast die Logiklücke ignoriert, das wäre allerdings auch keine Neuigkeit, da die Filme bzw. auch die Bücher durchaus genug solcher dinge ausweisen.
Star Wars war und ist in vielen Punkten sich selbst widersprüchlich, aber auch in konsistent. Das ist leider so und manches fällt auch eher spät als zeitig auf, weil es eben neue Informationen gibt.
im endeffekt bleibt es sich gleich, da hast du schon recht,
star wars ist sehr stark überfüllt mit logiklücken , ebnso die bücher, da geb ich dir absolut recht.es ist halt schade das sovieles aus dem “kanon” rausgenommen wurde, was viele fragen beantwortet hat und auch sehr viele dieser logik lücken geschlossen hat
Es ist halt auch das Zeug ersetzt wurde, wie hier jetzt Kyle Katarn durch Rogue One und so weiter.
Schon der Zusammenschluss zur Allianz war ein Sieg, die Übernahme der Income-Ingenieure und mit dehnen der X-Flügler-Pläne war einer und so weiter. Im Grunde hat man bei Star Wars auch den Fehler gemacht nie eine vernünftige Erklärung zu dem Lauftext zu bringen später. Dadurch wurde immer mehr reingedichtet und George Lucas hat das ganze halt leider auch größtenteils völlig ignoriert.