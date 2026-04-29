In den ersten 5 Minuten von Star Wars gibt es eine Lüge, die sich seit fast 50 Jahren hält

Der erste Film der Star-Wars-Saga ist heute legendär. Trotzdem hat sich rückblickend eine Lüge eingeschlichen, die den Rebellen einige bedeutende Siege abspricht.

Der Artikel erschien ursprünglich im Oktober 2024. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Das Intro von Star Wars ist Kult. Nach der eingeblendeten Zeile „Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis“ folgt die Fanfare und der Prolog-Text, der die Ausgangslage jedes Films in Kürze erklärt.

Das war schon beim ersten Teil, Episode 4 im Jahr 1977, so und hat sich bis heute nicht verändert. Doch ausgerechnet beim Erstling hat sich eine Lüge in den Text eingeschlichen, die durch Serien und den Kanon von Star Wars erst Jahre später entlarvt wurde.

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Die Rebellen feierten vor Rogue One bereits Siege

Um welche Lüge geht es? Im Intro von „Eine neue Hoffnung“ ist vom „ersten Sieg gegen das böse galaktische Imperium“ die Rede. Gemeint ist die Schlacht von Scarif, in deren Verlauf es den Rebellen gelang, die Pläne des Todessterns zu stehlen.

Dieses Ereignis wird im Film Rogue One erzählt und führt erst zum Wendepunkt im Konflikt zwischen Rebellion und Imperium. Jedoch stimmt die Aussage, dass es sich hierbei um den ersten Sieg der Rebellen handelte, nicht.

Wie in der Serie Rebels zu sehen ist, gab es bereits zuvor erfolgreiche Kämpfe und auch Siege gegen das Imperium. Scarif war also nicht der Erste.

Man könnte trotzdem argumentieren, dass die Rebellen vor der Schlacht von Scarif eher aus verschiedenen, kleinen Gruppierungen und Widerstandsbewegungen bestanden und keine Einheit bildeten. Jedoch gab es bereits vor den Ereignissen aus Rogue One erkennbare Strukturen und Schlüsselfiguren innerhalb der Allianz.

Wie ist das zu erklären? Star Wars entstand 1977, und damals war noch nicht klar, wie groß das Universum noch werden würde. Beim Intro-Text dürfte also einfach nicht an etwaige Vorgeschichten gedacht worden sein.

Im Nachhinein bot es sich an, in Serien wie Rebels die komplexe Geschichte der Allianz in all ihren Details zu erzählen. Die Serien-Macher wollten wohl nicht die ersten Triumphe der Rebellen verschweigen, auch wenn sie dem Prolog des ersten Films widersprechen. Es ist ein „Fehler“, der leicht zu verzeihen ist. Auch abseits der Filme gibt es interessante Figuren, die einen Blick wert sind: Eines der besten Spiele zu Star Wars führte einen mächtigen Charakter ein, der sogar Darth Vader besiegen konnte.