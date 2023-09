Destiny 2 verkauft alte Items aus dem 10-€-Pass für 80 € – Nennt es ein neues Feature

Bei Destiny 2 gibt es Aufregung um neue Items im Cash-Shop des Spiels, dem Everversum. Bungie hat kosmetische Gegenstände aus abgelaufenen Spielzeiten in den Store gebracht und bietet sie einzeln zum Kauf an. Die Preise sind aber beträchtlich gestiegen. Bei Bungie nennt man das einen „Nostalgie Flashback“ und begrenzt die Aktion auf 3 Wochen.

Wie kann man für Destiny Geld ausgeben?

Destiny 2 ist an sich kostenlos. Doch die jeweils aktuelle Erweiterung kostet 60 €: Im Moment ist das Lightfall.

Wenn man zur Erweiterung einen Jahrespass erwirbt, kommen noch mal 40 € drauf und man ist bei 100 €. Wer 100 € bezahlt, kann ein Jahr Destiny 2 mit allen verfügbaren Aktivitäten spielen. Diese 100 € muss man eigentlich jedes Jahr neu investieren. In dem Jahrespass sind die jeweiligen „Season-Pässe“ enthalten, mit denen man kosmetische Items freischalten kann, sofern man Destiny 2 in der Season aktiv spielt.

Daneben gibt es bei Destiny 2 noch einen Cash-Shop, das „Everversum“, mit kosmetischen Items, die man für die Echtgeld-Währung Silber kaufen kann.

Insgesamt sind die Preise bei Destiny 2 hoch und wurden von Streamer Asmongold harsch kritisiert.

Secondhand-Klamotten zum Preis von Luxus-Kleidung

Das ist jetzt der Anlass für Ärger: Auf Reddit erklärt ein Nutzer jetzt: Alles, was an kosmetischen Belohnungen in früheren 10-€-Season-Pässen zu erspielen war, ist jetzt im Cash-Shop Everversum, aber kostet dort 60 €. Sogar 80 €, wenn man alle 3 Sets kaufen will.

Der Spielers spottet: „Die Inflation haut aber richtig rein. Ich hätte gern 10 $ oder 15 $ bezahlt, um Sachen aus früheren Season zu kaufen, die ich verpasst habe, aber der Preis ist jetzt lächerlich.“

Der Thread hat über 1.600 Upvotes und 500 Kommentare (via reddit).

„Nostalgischer Rückblick“ – nur für kurze Zeit

Was ist das eine Aktion? Bungie verkauft die Geschichte als Feature. Auf Twitter heißt es am 12. September: 3 Wochen lang bringt man einen „nostalgischen Rückblick“ in den Store.

Die Spieler sollten sich gerne melden, welche Items sie aus früheren Zeiten noch gerne zurück haben möchten.

Diskussion ist geteilt – Viele finden die Preise zu hoch

Wie ist die Diskussion? Die Leute diskutieren im Bungie-freundlichen Reddit wenig aufgeregt. Bungie verlange hier einfach die „Standardpreise“ für Items und die seien nun mal sehr hoch.

Einige auf reddit kritisieren Bungie jedoch: Da würde man einfach mit minimalem Aufwand viel Geld verdienen wollen. Die Spieler beschweren sich, das sei „Double Pricing“: Das Studio verkauft dieselbe Sache zweimal.

Was ist auch gemein? Das gesammte Set mit allen kosmetischen Inhalten für jede Klasse, samt Sparrow, Geist, Emote, Ornament für die Waffe sowie Finisher kostet 8.900 Silber. Das ist eine extrem ungünstige Zahl:

Denn für 70 € bekommt man mit Boni genau 8.300 Silber.

Wer aber 80 € ausgibt, der ist dann bei 9.400 Silber.

Das wirkt schon so, als seien die 8.300 Silber nicht zufällig gewählt, wie Spieler kritisieren.

Was wäre eine andere Möglichkeit? Viel Zustimmung bekommt ein Vorschlag auf Twitter: Die Preise seien einfach zu hoch. Bungie könnte die Items doch für die erspielbare Währung „Bright Dust“ verkaufen, statt Geld zu verlangen.

Bungie solle doch alten Stoff aus den Season im Spiel verdienbar und nicht kaufbar machen.

„Ich liebe die Idee – aber nicht die Preise“

Das steckt dahinter: Auf Twitter postet ein Nutzer klar: „Ich liebe die Idee, aber nicht die Preise.“

An sich ist es ja cool von Bungie, kosmetische Items zurückzubringen, die Spieler verpasst haben. Sie aber über den Cashshop zu verkaufen, dürfte so ziemlich die Spieler-unfreundlichste Lösung sein.

Die Aktion wirkt jetzt wieder wie ein Rückschritt im Vergleich zu den offenen Worten vor einem Monat:

