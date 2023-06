In einem Video ließ sich Twitch-Streamer Asmongold den neuen Battle Pass von Destiny 2 erklären. Er war überrascht, als er feststellen musste, dass man sich einige der besten Waffen über den Battle Pass einfach kaufen könne. Auch dass Destiny 2 mit allen Erweiterungen und Packs 414 € auf Steam kostet, macht ihn fertig.

Vor einigen Tagen hatte der bekannte Destiny-Streamer Aztecross Destiny 2 als Mikrotransaktionshölle bezeichnet und erklärt, dass es im Spiel immer mehr Bezahlschranken gäbe. Viele Spieler hatten sich der Kritik von Aztecross angeschlossen und erklärt, dass sie sich von Bungie vergessen fühlen.

Auch Twitch-Streamer Asmongold schaute sich das Video von Aztecross an und war schockiert über die Monetarisierungs-Praktiken von Destiny 2. Er behauptete, das Spiel sei „offensichtlich ein Pay-to-Win-Spiel.“

God Rolls im Season Pass findet Asmongold „pay-to-win“

Worüber ärgert er sich? In seinem Video geht Asmongold darauf ein, dass man sich „God Rolls“ über den Season Pass kaufen könne. Und das findet er nicht gut. So erklärt er:

Nur damit ich das richtig verstehe: Du kannst diese Ausrüstungsgegenstände schneller bekommen, indem du Stufen deines Battle Passes kaufst, der dir die Gegenstände gibt, mit denen du diese Dinge herstellen kannst, die dir einen Gold Roll für deine Waffen geben? Leute, ich finde das ziemlich schlecht.

Und Asmongold glaubt, dass es in Zukunft mit Destiny 2 nicht besser laufen könne. Das habe man ja bereits an Diablo Immortal gesehen:

Ist es nicht verrückt, dass ich dieses Spiel [Destiny 2] noch nie gespielt habe, aber schon genau weiß, was verdammt noch mal passieren wird? Weil es jedes verdammte Mal dasselbe ist. Das ist so traurig. Es ist das gleiche Lied und der gleiche Tanz.

Ein anderer Punkt, der Asmongold beschäftigt: Bei Destiny 2 auf Steam kostet es 414 €, wenn man alles Erweiterungen und Packs kauft, die Bungie einem dort anbietet.

Asmongold macht die Idee, 414 $ für ein Spiel auszugeben und dafür 12 Einzelteile zu kaufen, fertig. Er sagt: “Gaming im Jahr 2023 – es ist irre.”

Dass es darüber hinaus im Bungie Store noch Mikrotransaktionen gibt, die ihn mehr als 10.000 $ kosten würden, wenn er jedes Item aus dem Store holen würde, findet Asmongold auch ziemlich verrückt.

Warum ist ein “God Roll” so spannend? Mit einem God Roll bezeichnet man in Destiny ein Item, welches über die ideale Kombination aus Werten und Eigenschaften verfügt. So eine Waffe oder Rüstung ist deutlich effektiver und auch begehrter. So ein Item will jeder finden und besitzen. Solche Gegenstände sind außerdem sehr selten und nur wenige Hüter finden die perfekte „God Roll Rüstung.“

Die Möglichkeit, sich solche „God Rolls“ nun direkt über den Batte Pass kaufen zu können, findet Asmongold schockierend. Er kann die Frustration der Spieler verstehen, die sich darüber aufregen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Battle Pass die einzige Möglichkeit für neue Spieler ist, an alte Gegenstände heranzukommen, die inzwischen aus dem Spiel genommen wurden.

Während Aztecross weiterhin seinen Content zu Destiny 2 bieten und auch den Loot-Shooter kritisieren wird, hat sich ein anderer, bekannter Destiny-2-Streamer eine dringend notwendige Auszeit gegönnt. Da gibt es sogar Lob von den Entwicklern persönlich:

