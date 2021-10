Falls ihr in Destiny 2 eure Waffen-God-Rolls erlangt habt, kommt ihr an den Punkt, wo die Rüstung einen gewissen Feinschliff benötigt. Das ist jedoch nicht so leicht, da vieles vom guten RNG abhängig ist. Wir zeigen euch deshalb, ein Rüstungsstück von einem Hüter, welches wirklich das God-Roll schlechthin ist.

Um welche Rüstung handelt es sich? Der reddit-User „AGooodman“ bekam den exotischen Warlock-Brustschutz „Sternenfeuerprotokoll“, mit sagenhaften Werten. Das übliche Bild, welche Hüter bezüglich Rüstungen zu Gesicht bekommen, sind Sets mit wild durch gewürfelten Stats.

Diese Rüstung hingegen erscheint mit einem Basiswert von 70 Punkten. Erstaunlich ist aber vor allem die Verteilung. Denn, 32 Punkte sind auf Erholung und 29 auf Disziplin. Das sind die beiden wichtigen Werte, in denen Hüter glänzen wollen.

Der Rest, außer die Belastbarkeit, sind auf einem identischen Wert, der auf 2 Punkte liegt. So ein Roll ist wahrlich ein God-Roll.

Mit einem “God Roll” bezeichnet man ein Destiny 2 ein Item, das über die ideale Kombination aus Werten und Eigenschaften verfügt. Denn ein Item hat nur einen bestimmten Pool an Werten, die auf die einzelnen Stats verteilt sind, und einige Werte sind deutlich effektiver und dadurch begehrter als andere.

Das ist der sagenumwobene God-Roll (via. reddit)

“All sein Glück in einem Fund verbraucht”

3 Punkte auf Belastbarkeit – Das ist doch kein God-Roll oder? Viele Hüter mögen jetzt aufschreien und meinen, dass dies nur ein halber God-Roll ist, da ein Punkt falsch vergeben zu sein scheint: Immerhin hat Belastbarkeit +3 und nicht +2.

Doch das täuscht. Viele exotische Rüstungen, die vor der Erweiterung von „Schattenfeste“ hinzugefügt wurden, sind mit einem intrinsischen Perk ausgestattet. Dieser Perk steigert einen bestimmten Wert um einen Punkt. Somit ist dieses exotische Rüstungsstück der God-Roll schlechthin.

Wie kommt dieser Fund an? Viele Hüter machen Späße darüber, dass dieser Spieler von nun an eine Versicherung für dieses Rüstungsteil benötigt.

Ein anderer Spieler merkt an, dass sein RNG-Glück von nun an verbraucht ist und er kein Glück mehr in dieser Season übrig hat.

Die Community fasst diesen Fund positiv auf. Der Fund zeigt vor allem, dass solch ein Rüstungsteil auch mit solchen überragenden Werten möglich ist, wenn ihr die nötige Geduld und das Glück mit euch bringt.

Wie häufig findet man so ein Item? Solche Rolls lassen sich leider nicht so leicht ergattern. Viele Hüter spielen schon seit einer Ewigkeit Destiny 2 und dennoch kamen bislang wenige an so einen perfekten Roll. Bungie wirbt mit einer höheren Droprate von solchen Rüstungen, doch bislang ist dies nur sporadisch aufgetreten.

Die Großmeister: Dämmerung oder gläserne Kammer verspricht Loot mit sehr guten Rolls, doch meist bekommt man selten Rüstungen und diese sind dann auch noch mit einer falschen Verteilung ausgestattet.

Da gäbe es jedoch noch die Umbralengramm-Fokussierung. Diese ist aber auch nicht vielversprechend, da der Drop auf RNG beruht und sehr viele Ressourcen frisst.

Solche Rolls sollten Mangelware bleiben. Viele Modi in Destiny 2 verlieren irgendwann bewusst an Glanz, da ist das Hinterherjagen solcher Schmuckstücke die Hauptbeschäftigung der Hüter. Meist passiert das indirekt durch einen zufälligen Drop oder bewusst durch das Bestreiten eines schwierigen Raids.

Was haltet ihr von diesem Fund? Findet ihr es interessant zu sehen was wirklich die „beste“ Rüstung ist, oder besitzt ihr sogar solch ein Juwel in eurem Tresor? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.