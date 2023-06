Destiny 2: YouTuber nimmt nach 10 Jahren eine Auszeit – Sogar Bungie sagt Danke!

Stefan „Datto“ Jonke gehört zu den Urgesteinen der Destiny-Community und gilt als Experte des Loot-Shooters. Seinem YouTube-Kanal folgen über eine Million Menschen. Jetzt nimmt er sich eine Auszeit und die Entwickler von Destiny 2 danken ihm für seine Arbeit.

Am 12.06. hat Datto ein Video auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen, in dem er bekannt gegeben hat, eine Auszeit nehmen zu wollen. In den 23 Minuten fasst er seine bisherige Laufbahn zusammen und bedankt sich bei seiner Community.

Wer ist Datto? Datto wird in der Destiny-Community als Experte für den Shooter angesehen. Er selbst ist seit dem Release von Destiny 1 dabei, also seit 2014. Zuletzt hat er die Spieler von Destiny gegen sich aufgebracht, weil er verantwortlich für eine Erhöhung der Schwierigkeit gewesen sein soll.

Seine persönlichen Kommentare zu den Problemen des Spiels machen ihn zu einer polarisierenden Figur in der Community.

Hier seht ihr einen Trailer zum DLC “Die Finale Form” von Destiny 2

Die Arbeit „ist nicht nur Regenbogen und Sonnenschein“

Warum nimmt Datto eine Auszeit? Datto macht seit 10 Jahren Content auf YouTube – was laut dem Creator in dem schnelllebigen Internet eine Ewigkeit sei. Er habe in den ganzen Jahren keinen richtigen Urlaub gemacht und kenne es nicht, nicht zu arbeiten.

Immer, wenn er nicht arbeitet, fühle er sich schuldig und gestresst. Datto möchte nun herausfinden, wie es sich anfühlt, einen „richtigen Break“ zu haben.

Datto mache die gesamte Arbeit, die seinen Kanal betrifft, selbst. Das habe dazu geführt, dass er durchgehend an die Arbeit denke. Jetzt möchte er etwas zur Ruhe kommen.

Bevor er seinen Job nicht mehr genießen kann, möchte er etwas ändern, denn mittlerweile sei er „müde“. Dass er sich in einer privilegierten Situation befindet, wisse er auch. Aber es sei nicht immer nur Regenbogen und Sonnenschein.

Hier seht ihr das YouTube-Video von Datto:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie geht es mit Datto weiter? Er möchte weiterhin Content bieten, aber einen Teil der Arbeit an andere abladen. Sein Wunsch sei, Content zu produzieren, diesen abzugeben und Feierabend zu machen.

Mittlerweile habe Datto andere Pflichten und Aufgaben, „euer Junge wird erwachsen“ sagt er dazu. Er möchte Gaming wieder genießen können, denn das konnte er eine Weile lang nicht mehr.

99 % der Menschen, mit denen Datto täglich Kontakt habe, kamen von Destiny. Auch seine Frau habe er wegen Destiny kennengelernt.

Datto werde so oft gefragt, was die Alternative gewesen wäre. Was er machen würde, wenn er kein Content Creator geworden wäre. Seine ehrliche Antwort darauf sei: „Ich weiß es nicht.“

Zum Schluss bedankt Datto sich bei seiner Community: „Ich weiß nicht, wo ich ohne euch wäre.“

Bungie dankt ihm für ein Jahrzehnt „an der Front“

Wie reagiert die Community? Unter seinem YouTube-Video gibt es mittlerweile über 2.000 Kommentare. Der mit den meisten Likes ist der von Bungie. Die Entwickler von Destiny schreiben dort:

Vielen Dank, dass du uns seit einem Jahrzehnt an der Front begleitet hast, Datto. Herzlichen Glückwunsch zu deinen 10 Jahren. Wir freuen uns darauf, auf die eine oder andere Weise für das nächste Jahrzehnt an deiner Seite zu sein. Cheers! Destiny 2 via YouTube

Andere Nutzer danken ihm für seine langjährige Arbeit und Begleitung. Greyson Snyder schreibt: „Du bist DER Destiny-Typ. Wenn ich Neuigkeiten will, schaue ich hier vorbei. Du hast der Community sehr geholfen. Nimm dir etwas Zeit, entspann dich, mach das, was du tun musst.“

Mehrere merken an, dass seine Videos ihnen geholfen haben, dass er sich die Pause aber redlich verdient habe. Connor Bennetta schreibt, dass Datto einer der größten Gründe dafür sei „dass Destiny mein Lieblingsspiel ist, seit dem ich 13 war.“

Manche Spieler von Destiny 2 sind allerdings so frustriert, dass sie sich ein Ende für immer wünschen.