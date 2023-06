Destiny 2 frustriert seine Spieler – Immer mehr Hüter wünschen sich ein „Ende für immer“

Immer öfter bringen Spieler von Destiny 2 ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck und sprechen offen darüber, dass der einst strahlende Titel seinen Glanz verloren hätte. Die Gründe für diese Enttäuschung sind vielfältig und reichen von mangelnden Inhalten, über hartnäckige und nicht gefixte Fehler bis hin zu fragwürdigen Entscheidungen seitens der Entwickler.

Destiny 2 zwischen Licht und Dunkelheit: Einst war die Enthüllung von Destiny im Jahr 2013 ein vielversprechender Start. Ein Sci-Fi-Shooter, der in unserem Sonnensystem spielt, aber dennoch ein fantastisches Universum voller Magie und Geheimnisse darstellt. Eine Welt, die auf Hoffnung und einem ewigen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit basiert.

Von der Magie ist jedoch bei manchem Hüter anscheinend nicht mehr viel Licht übrig.

Viele Spieler sind schon seit fast einem Jahrzehnt im Destiny-Universum unterwegs und mit den Jahren müde und von allem übersättigt.

Hinzu kommen zahlreiche Änderungen seitens Bungie und Probleme, die den Shooter seit geraumer Zeit plagen und einfach nicht kleiner werden.

Wer sich gut auskennt, findet jeden Fehler im Spiel, der einem schnell den Tag vermiesen kann. Auch eine Runde PvP oder Gambit frustriert zusätzlich und Bungie hat alle Hände voll zu tun, die immer häufiger auftretenden Bugs zu beheben. Das erhöht die Downtimes des Spiels und auch den Frustlevel der Community.

Als dann noch das aktuelle DLC „Lightfall“ 2023 nicht punkten konnte und mit Bugs und einer Cliffhanger-Story zusätzlich frustete, kam bei vielen langjährigen Spielern der Gedanke auf, nach der Veröffentlichung von “Die Finale Form”, dem letzten DLC der ersten Saga, einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen.

„Denkt sonst noch jemand darüber nach, aufzuhören?“

In der Community ist das ein großes Thema: Die Spieler betonen, dass es nicht so ist, als sei ihnen die Freude am Spiel verloren gegangen. Im Gegenteil. Sie schätzen bis heute den Spaß und Aufregung, die Destiny ihnen als Hüter schenkt. Aber genau da liegt auch das Problem.

Destiny 2 ist ein Spiel, das man sehr leidenschaftlich spielt, weil einem das Schicksal persönlich am Herzen liegt, und weil man ebenso viele bemerkenswerte Momente darin erlebt hat. Und Destiny-1-Veteranen lieben ihr ursprüngliches Destiny.

Nach 8 Jahren ist Destiny 2 die größte Hassliebe von Spielern, wenn es um Loot-Shooter geht

Nur davon entfernt sich Bungie für viele immer mehr.

Die Entwickler haben begonnen, Entscheidungen zu treffen, die sich für manche Spieler schlecht anfühlen und die sie für Ihre Zeit nicht genug belohnen.

Gleichzeitig nimmt Bungie in anderen Bereichen keine Verbesserungen vor, um diesen faden Geschmack auszugleichen.

Bosse haben unglaublich viel Gesundheit. Raids sind keine Herausforderung, aber Solo-Dungeons ohne Fehler dauern dafür jetzt 60–90 Minuten.

Das Grinden von XP ist das Gleiche wie immer, nur dass man in Season 21 keinen Spitzenloot mehr grinden muss. Kaum ein Hüter will jede einzelne Season für den höchsten Hüterrang „Paragon“ das Gleiche tun, um sein Können zu beweisen.

Die Belastung durch Cheater, mangelnde PvP-Liebe samt Matchmaking-Tests, das Vergessen von Gambit und das Recycling von Content der einfach, aber auch bekannt ist.

Den Rest erledigt die toxische Destiny-Community: So führt der Hüter TheK1ll1ona1re an, dass auch die endlosen Streitereien, das ständige Jammern über Destiny in Foren und auf Newsportalen sowie in den sozialen Medien das Spielklima zusätzlich vergiftet und die Begeisterung noch weiter dämpft.

Die Community außerhalb meines Clans ist wahrscheinlich die giftigste Fanbasis, die ich je gesehen habe. Ob es nun gegeneinander oder gegen die Entwickler ist, ich habe es einfach satt, all das Gejammer, den Hass, die Streitereien usw. zu sehen. schreibt K1ll1ona1re im Bungie Forum

Und damit steht er nicht allein.

“Jeder muss irgendwann eine Entscheidung treffen – Licht oder Dunkelheit?”

So mancher Hüter, der seit dem ersten Jahr dabei ist und zahlreiche Erweiterungen, Raids, Dungeons und Seasons miterlebt hat, nun sagt, dass ihm das Spiel aus den aufgeführten Gründen immer häufiger auf die Nerven schlägt. Auch in den Kommentaren von MeinMMO ist das nicht anders.

Ein Hüter wünscht sich sogar, dass Destiny 2 ihm nach dem DLC „Die Finale Form“ die Entscheidung mit dem Spiel aufzuhören einfach abnehmen soll:

Ich möchte, dass die Geschichte zu Ende geht, damit es für mich in Ordnung ist, das Spiel aufzugeben und mit dem Leben weiterzumachen. kommentiert Athene unter dem Forums-Beitrag auf der Bungie Webseite

In Anbetracht der Kritikpunkte ist es verständlich, dass Spieler eine Pause vom Spiel einlegen möchten, um ihre Leidenschaft wiederzufinden und abzuwarten, welchen Weg Bungie nehmen wird.

Denn je näher das letzte DLC rückt, desto mehr steht der Entwickler vor der entscheidenden Herausforderung: Bungie muss die Wünsche und Bedürfnisse seiner Spieler ernst nehmen, um das Spiel vor dem endgültigen Verlust der treuen Hüter-Community zu bewahren.

Cayde-6 allein wird dafür in „Die Finale Form“ nicht reichen.

Auch wenn das Schicksal derzeit für manche seinen Glanz verloren hat, besteht noch Hoffnung, dass Bungie einen Weg findet, die Erwartungen zu erfüllen und das Spiel wiederzubeleben, das einst Millionen von Spielern begeisterte und auch nach dem Jahr 2025 noch begeistern soll. Das könnte allerdings erfahrungsgemäß etwas dauern.

Destiny 2 hat trotzdem noch eine große Fangemeinde und auch Spieler – vor allem, wenn es etwas Neues zu tun gibt und weil es kaum ein Spiel gibt, dass dieses besondere Spielgefühl von Destiny besitzt. Für viele neue Hüter ist Destiny 2 zudem immer noch dieses eine fesselnde Abenteuer von damals. Sie fühlen jetzt das, was andere schon vor Jahren vergessen haben.

Aber jeder Hüter hat seine eigene Reise und seine eigenen Gründe, ob es nun darum geht, dem Spiel treu zu bleiben oder einen Punkt des Abschlusses zu finden.

Wie geht es euch in Season 21 von Destiny 2? Teilt ihr die Gedanken, einen Schlussstrich unter die Zeit mit dem Loot-Shooter zu setzen? Und würdet ihr euch ebenfalls wünschen, dass Bungie euch die Entscheidung abnimmt und mit Destiny 2 einfach Schluss macht?

Oder sagt ihr: Nein, das Spiel macht mir immer noch Spaß, auch in schlechten Zeiten, wo ich weniger spiele, und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn es plötzlich nicht mehr da wäre? Dann schreibt es uns gern in die Kommentare.

Vielleicht denkt ihr also gar nicht ans aufhören und freut euch auch auf alte Inhalte, wie diese hier:

Destiny 2 will bald einen Raid zurückbringen, in dem ihr schon zigmal gestorben seid