Destiny 2: Server Down für Update 7.1.0.2 – Alle Zeiten und Infos

Wie jeden Dienstag erwartet die Spieler auch heute eine routinemäßige und angekündigte Downtime der Server von Destiny 2. Trotz des Ärgers und der Frustration arbeitet Bungie weiter daran, die Stabilität und Zuverlässigkeit der Serverinfrastruktur zu verbessern. MeinMMO informiert euch vor und während des Updates in diesem Artikel.

Das müsst ihr heute wissen: Destiny 2 sah sich am vergangenen Feiertag mit einem massiven Serverausfall konfrontiert, der bei den Spielern zu großem Ärger und langen Ausfallzeiten führte. Die Tatsache, dass Spieler Serverausfallzeiten hassen, ist also keine Überraschung.

Dennoch, und das betonte auch Bungie, bleiben Serverprobleme und Ausfallzeiten unvermeidlich, da die Komplexität des Spiels und die Menge an Spielern, die gleichzeitig online sind, eine Herausforderung für ein so umfassendes Live-Service-Spiel wie Destiny 2 darstellen.

Das heutige Update erfolgt allerdings wieder nach Plan, also mit frühzeitiger Ankündigung durch Bungie, sodass sich Spieler den ganzen Tag mental darauf vorbereiten können. Der Entwickler ist sich außerdem der Bedeutung einer reibungslosen Serverleistung bewusst und wird versuchen den Server Down so kurz wie möglich zu halten.

Die für heute geplante Ausfallzeit beträgt derzeit 1 Stunde und 45 Minuten.

Wartung am 13.06. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungie hat die Spieler via Twitter über die genauen Zeiten informiert.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 16:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 17:15 Uhr gehen die Server offline und Spieler werden automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Das Update 7.1.0.2 wird in dieser Zeit aufgespielt und wird dann nach und nach ausgerollt.

Der voraussichtliche Login soll dann gegen 19:00 Uhr, zum Weekly-Reset, wieder möglich sein.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet um 20:00 Uhr, wenn alles glattgeht.

Wichtig: Solange die Hintergrundwartung läuft, kann es zu Verbindungsproblemen im Spiel kommen. Außerdem können direkt nach dem Update Warteschlangen beim Einloggen entstehen.



Bedenkt zudem, dass Solange die Hintergrundwartung läuft, kann es zu Verbindungsproblemen im Spiel kommen. Außerdem können direkt nach dem Update Warteschlangen beim Einloggen entstehen.Bedenkt zudem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile ebenfalls nicht korrekt erreichbar sind, sodass ihr sie nicht nutzen könnt.

Das ändert sich mit Update 7.1.0.2 in Season 21

Obwohl die vollständigen Patch-Notes erst zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung stehen werden, möchten wir euch bereits einen Einblick in einige der Probleme und Änderungen geben, die Bungie plant anzugehen.

MeinMMO zählt euch zuerst die Probleme auf, die Bungie bereits bekannt sind und die heute definitiv behoben werden:

Die zusätzliche Prämie für die wöchentliche Quest „Letzter Wunsch“, die von Hawthorne gewährt wurde, war nicht beabsichtigt und fällt nun weg. Bungie hatte dieses Fehler zugunsten der Spieler zwar eine Weile im Spiel gelassen, wird dies aber nun beheben. Ab dem heutigen Patch erhalten Spieler dafür eine Tiefenblickwaffe.

Das Rüstungs-Exo “Abendandacht von Radius” wird wieder aktiviert. Bungie hat es überarbeitet, sodass es sich bei bestimmten Waffen nicht mehr so explosiv verhalten wird.

Bei Sonnenarmschienen wird die erhöhte Dauer von Solar-Granaten wiederhergestellt.

Auch die seltsamen Interaktionen des Titanen-Exos Khepris Horn werden gefixt, sodass es ebenfalls wieder aktiviert wird.

Ein Problem, durch das bestimmte Granaten Barrikaden und den Schutz der Dämmerung durchdringen konnten, wird behoben.

Der PvP-Perk „Kollektive Maßnahme“ wird abgeschwächt (10 % Schadenserhöhung statt 20 %).

Das neue kompetitive Scharfschützengewehr „Sprunghafte Überreichweite“ erhält ein größeres Fadenkreuz beim Anvisieren, damit es einfacher zu bedienen ist.

Cayde würde empfehlen: Alle Knöpfe einfach mal drücken, das passt schon!

Diese Probleme stehen noch auf der To-do-Liste von Bungie zur Behebung:

Bungie untersucht Leistungseinbußen beim Laden der Registerkarte „Everversum/ Store“.

Der Bildschirm „Empfehlungen“ wird während Tauchgang-Aktivitäten erst angezeigt, nachdem der Timer für den Abschluss der Aktivität abgelaufen ist.

Während der Mission Operation Donnerkeil (Dämmerung) gibt es eine scannbare Konsole, die jedoch beim Scan keine beabsichtigten Audio-, Dialog- oder Triumph-Inhalte enthält oder bietet.

Ränge der vorherigen Season über 100 werden auf der Registerkarte „Reise“ falsch angezeigt.

PvP-Spieler klagen vermehrt über ein nicht nachhaltiges Lobby-Ungleichgewicht in Trials sowie in kompetitiven Lobbys.

Die neuen Exoten der Saison der Tiefe werden nicht aus dem Neomuna-Vex-Event gedroppt.

Beim HyperNetz-Strike auf Neomuna kann der Tod eines Spielers in der Endgegner-Arena dazu führen, dass der Geist eines Spielers im Boden stecken bleibt.

Nach dem Fokussieren einer Adept-Prüfungswaffe von Saint-14 wird bei nachfolgenden Fokussierungen nicht angezeigt, dass die ursprüngliche Anforderung, eine 7-Sieg-Prüfungskarte zu haben, immer noch vorhanden ist.

Das Einfrieren während der Verwendung des neuen Titan-Exos „Dornenwächter“ kann manchmal dazu führen, dass Spieler die Klassenfähigkeit Barrikade verlieren. Durch das Respawnen nach dem Tod des Spielers oder das Ausrüsten und erneute Ausrüsten des Exoten wird die beabsichtigte Klassenfähigkeit wiederhergestellt.

Der Brustschmuck des Courturier Langmantels vom Warlock hat ein Loch unter dem rechten Arm.

Verbesserte handgefertigte Waffen können keine Erinnerungs-Shader anwenden oder in der Vorschau anzeigen.

Dem Abklingzeit-Timer für den Katalysator des exotischen Spurgewehrs „The Navigator“ fehlt eine Beschreibung und er wird bei Aktivierung als leerer Timer angezeigt.

Bei den Waffen des Jäger-Exos „Athrys‘ Umarmung“ wird das Popup „Verstärktes schweres Messer“ nicht angezeigt, wenn sie im Schmelztiegel aktiviert werden. Spieler sollten beachten, dass es immer noch wie vorgesehen funktioniert, es fehlt nur die visuelle Anzeige.

Die Blendung der Schrotflinte „Bis zur Rückkehr“ ist von der Waffe getrennt.

Der exotische Bogen „Wunschender“ schießt nicht zuverlässig durch Cabal- und Hydra-Schilde.

Der Exo-Helm des Titanen „Helm des 14. Heiligen“ funktioniert nicht wie erwartet.

Die Verwendung der exotischen Hexenmeister-Handschuhe „Fluchtkünstler“, um die empfindungsfähige Arckus-Seele aufzufrischen, bevor sie vollständig deaktiviert wird, führt dazu, dass die Feuerrate der Seele sinkt, bis sie vollständig deaktiviert wird.

Der Schadensboost des Jäger Exos „Glückshose“ ist inkonsistent und führt, bei einer speziellen Nutzung, derzeit zu einer Schadenserhöhung von bis zu 600 %.

Die Änderung der Plattformeinstellung „Andere können per Sprache, Text oder Einladungen kommunizieren“ wird erst wirksam, wenn das Spiel neu gestartet wurde.

Es werden weiterhin Fehlercodes untersucht – darunter PLUM und MONKEY.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Mehrere „Nummer-Guardians“ warten hier weiter auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können, statt die Meldung „Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung“ zu erhalten.

Patch Notes für Wartung 7.1.0.2 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die Liste aller Änderungen bei der Wartung 7.1.0.2 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Sie erscheinen jedoch erst heute Abend und bieten einen umfassenden Überblick über alle behobenen Probleme und Verbesserungen.

Sobald sie veröffentlicht sind, verlinken wir sie in diesem Artikel, da sich daran nachträglich noch etwas ändern könnte.

Sobald die Patch Notes online sind verlinken wir sie in dieser Box.

Transparente Kommunikation und regelmäßige Updates sind auch in Destiny 2 von entscheidender Bedeutung, um das Vertrauen der Spieler wiederzugewinnen und sicherzustellen, dass sie über den Fortschritt der Fehlerbehebungen informiert bleiben.

Wie denkt ihr über Serverausfälle bei Destiny 2? Welche Maßnahmen würdet ihr euch von den Entwicklern wünschen, um solche Ausfallzeiten in Zukunft zu reduzieren und das Spielerlebnis zu verbessern? Gerne könnt ihr zudem in den Kommentaren mitteilen, wenn euch noch andere Fehler aufgefallen sind, die wir in diesem Artikel noch nicht aufgelistet haben.

Ein Ende von Destiny ist trotz des letzten DLCs „Die Finale Form“ dennoch nicht in Sicht. Denn wie es aussieht, plant Bungie ein großes Destiny-Universum, das über die Grenzen des Bekannten hinausgehen soll:

Mastermind Luke Smith spricht über die Zukunft von Destiny 2: Müssen „die Motoren wieder zum Laufen bringen“