In Destiny 2 löschen Spieler jetzt ihre Charaktere, um einen unfairen Vorteil auszunutzen

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was denkt ihr verleitet manche Hüter dazu, solche Exploits zu finden und zu nutzen? Ist es die Frustration über den langwierigen Fortschritt, der sie dazu treibt? Oder ist es der Reiz des schnellen Erfolgs, der sie verleitet, die Regeln zu umgehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Es liegt zudem auch in der Verantwortung der Spieler selbst, ethisch zu handeln und sich bewusst zu machen, dass der wahre Wert eines Spiels nicht nur im Erreichen des Ziels liegt, sondern auch im Prozess selbst. Das Überwinden von Herausforderungen, das Erlernen neuer Fähigkeiten und das Teilen dieser Erfahrungen mit anderen Spielern sind die Essenz dessen, was Destiny 2 ausmacht.

Spieler, die somit drei voll gelevelte Charaktere haben, müssten einen löschen, weil man in Destiny 2 nur maximal drei Charaktere haben kann. Doch für unendlich Legendäre Bruchstücke ist so manchem anscheinend auch dieses Opfer recht.

Nachdem der Bruchstück-Exploit gepatcht wurde, ließ daher so mancher Hüter nicht locker und suchte nach einem neuen Weg, über die Ikora-Quests an unerlaubt viele Legendäre Bruchstücke zu kommen. Mit Erfolg.

Warum nutzen Spieler so einen Exploit? In Destiny 2 ist der Weg zum Erfolg normalerweise mit viel Zeit, Engagement und Geschick in Herausforderungen verbunden. Es ist daher verständlich, dass einige Spieler nach Möglichkeiten suchen, ihre Spielfortschritte zu beschleunigen und Vorteile zu erlangen.

Gier hat die Hüter von Destiny 2 in Season 21 erfasst, denn sie sind erneut dem verführerischen Ruf eines eigentlich bereits gepatchten, aber sehr lukrativen Exploits erlegen. Um ihn wieder ausnutzen zu können, sind so manchem Spieler sogar extreme Maßnahmen recht.

