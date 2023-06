Destiny 2 will bald einen Raid zurückbringen, in dem wir schon zigmal gestorben sind

Destiny 2 wird in der kommenden Season 22 weiteren kostenlosen Endgame-Inhalt in Form eines Vermächtnis-Raids ins Spiel bringen. Fünf alte Raids sind derzeit nicht im Spiel und die Hüter haben ihre klaren Favoriten bereits ausgemacht. Doch ein Leak schränkt die Kandidaten weiter ein.

Welcher Vermächtnis-Raid wird es sein? Destiny 2 wird von Bungie alle drei Monate mit Endgame-Inhalten versorgt. Dabei handelt es sich aber nicht immer um neue Inhalte.

Pro DLC-Jahr kommt ein neuer Raid und zwei neue kostenpflichtige Dungeons ins Spiel.

Aber auch ein Vermächtnis-Raid kehrt von den Inhalten zurück, die Bungie aus Destiny 2 in den Content-Tresor verbannt hat oder die sogar noch aus Destiny 1 stammen.

Die alten Inhalte waren lange nicht mehr spielbar und ein legendärer Raid, in dem wir unzählige Male gestorben sind, steht damit kurz vor seiner Rückkehr im August 2023.

Die Vorfreude unter den Hütern ist also spürbar. Zumal das in ihnen auch Erinnerungen an vergangene epische Schlachten und lange Zockerabende weckt.

Doch ein Leaker hat dieser Vorfreude nun einen Dämpfer verpasst, indem er zwei der fünf Raids ausgeschlossen hat. Wir sagen euch, welche das sind.

Der aktuelle Raid in Destiny 2 „Lightfall“ ist „Wurzel der Albträume“

5 Kandidaten und 2 große Hoffnungen

Welche Raids stehen zur Auswahl? Da Bungie immer mehr Inhalte aus dem Tresor holt, schrumpft auch die Zahl der Raids, die noch zur Auswahl stehen. Derzeit gibt es nur noch fünf Kandidaten, die für eine Rückkehr infrage kommen.

Wir sagen euch, welche das genau sind.

Zorn der Maschine

Zorn der Maschine (engl. Wrath of the Machine) ist ein alter Raid aus Destiny, der mit der Erweiterung „Das Erwachen der Eisernen Lords“ am 23. September 2016 Einzug ins Spiel erhielt. Damals hatten die Hüter noch ein mickriges Licht-Level von 370, damit sie den Raid betreten konnten.

Es gab SIVA-Infektionen und am Ende stand „Aksis“ ein Archon Primus als Raidboss. Vor allem an den Hard-Mode und die Mechaniken dieses Raids haben viele Hüter noch gute Erinnerungen.

Wahrscheinlichkeit der Rückkehr: Dieser Raid ist von vielen Spielern der Top-Favorit auf eine Rückkehr. Er würde das Kosmodrom erweitern und ist auch mit der Spleißer-Technologie von Mitrax verknüpft. Bungie hat außerdem angekündigt, dass sie eine neue exotische Waffe für die Vermächtnis-Raids entwickeln werden, die bereits in Destiny 2 enthalten ist. Dabei könnte es sich um das Impulsgewehr „Perfektionierter Ausbruch“ handeln. Dieser Raid gilt daher als Favorit für ein Comeback im Jahr 2023.

Crotas Ende

Crotas Ende (engl. Crota’s End) ist ein Raid aus Destiny, der mit der Erweiterung „Dunkelheit lauert“ am 9. Dezember 2014 ins Spiel kam. Als Team musste man in die tiefste Grube des Höllenschlunds vordringen und Crotas Reich infiltrieren. Obwohl er zuerst unbesiegbar erschien, konnte Crotas eigene Stärke – die seelensaugende Kraft der Aszendentenschwerter – am Ende gegen ihn eingesetzt werden.

So mancher Hüter verbindet vor allem die damals schon herstellbare Exo-Waffe „Necorchasm“ mit diesem Raid. Sie war damals nur mit viel Mühe zu bekommen.

Wahrscheinlichkeit der Rückkehr: Der Raid ist recht klein. Er hätte sich mehr als ein Dungeon angeboten, doch dies hat Bungie bereits ausgeschlossen. Die Chancen stehen eigentlich ganz gut, dass dieser Raid zum Zuge kommt. Dagegen spricht allerdings, dass mit „Königsfall“ erst kürzlich ein alter Schar-Raid zu Destiny 2 zurückgekehrt ist. Wir sehen die Option auf den Vermächtnis-Raid daher eher gering.

Leviathan

Calus ließ sich nicht lumpen: Im Leviathan-Raid ging es opulent zu und golden

Der Leviathan-Raid war in Destiny 2 verfügbar und wurde am 13. September 2017 veröffentlicht. Die Hüter mussten darin auf das damals noch intakte, goldene Flaggschiff des verbannten Imperators Calus und sich durch seinen nicht gerade kleinen Motorraum einen Weg bahnen. Zudem waren die Mechaniken herausfordernd, denn Calus ließ die Hüter zu seinem Vergnügen wie Artisten in einem Zirkus hüpfen und in seinen Garten mit den Hofhunden lustwandeln.

Über die Quest “Zerstörer von Welten” konnte man sich zudem die Exo-Shotgun „Legende von Acrius“ verdienen. Sie wurde in Season 21 von Bungie wieder etwas aufpoliert.

Wahrscheinlichkeit der Rückkehr: Würde dieser Raid zurückkehren, dann wäre das ein riesiges Ding. Bungie hat zudem bereits einige Abschnitte der Leviathan für die „Saison der Heimgesuchten“ überarbeitet. Der Weg, um alle Inhalte zurückzubringen, wäre damit vielleicht etwas kürzer. Außerdem sind die Leviathan-Waffen sowie -Rüstungen nur noch bei Veteranen in der Sammlung zu finden. Die Chancen stehen daher recht gut, dass Calus ein Raid-Vermächtnis wird und die Hüter die Leviathan wiedersehen werden. Der Raid war auch angenehm lang, mit grandiosem Setting und daher nicht unbeliebt.

Krone des Leids

Im Raid „Krone des Leids“ lernen Hüter den Träger der Sorgen kennen

Der zweite Raid auf der Leviathan war „Krone des Leids“. Er wurde am 4. Juni 2019 eröffnet und verschwand bereits am 10. November 2020 wieder im Content-Tresor. Calus rief damals die Hüter um Hilfe, denn seine Experimente mit der Krone und eine anhaltende Schar-Invasion waren eine Bedrohung, der er selbst nicht Herr werden konnte.

So entdeckten die Hüter dann „Gahlran“, den Sorgenträger. Er wurde durch die Krone des Leids in den Wahnsinn getrieben und geriet so außer Kontrolle. Aus diesem Raid stammt auch das Exotic „Tarrabah“, welches sich die Hüter inzwischen am „Denkmal der Verlorenen Lichter“ kaufen können.

Wahrscheinlichkeit der Rückkehr: Ganz passabel. Die Inhalte würden an Content anknüpfen, den auch neue Spieler bereits kennen und es wäre nicht der sehr bekannte Leviathan-Raid. Hinzu kommt, dass speziell dieser Raid nicht lange im Spiel war. Sowohl seine Waffen als auch seine Rüstungen – bis auf die Exo-Waffe – sind alle fast schon vergessen. Daher plausibel.

Geißel der Vergangenheit

Wer schon immer mal auf seinem Sparrow vor einem brennenden Riesen-Servitor flüchten wollte, war in diesem Raid richtig. „Geißel der Vergangenheit“ kam mit der „Season der Schmiede“ am 7. Dezember 2018 ins Spiel. Im Raid entdeckte man das verlorene Gewölbe aus der Schwarzen Waffenkammer und musste sich am Ende einem riesigen Gefallenen-Roboter mit passender Mechanik stellen.

Das Exotic aus dem Raid war die „Anarchie“, ein exotischer Granatwerfer, dessen beste Tage allerdings inzwischen vorbei sind.

Destiny 2 nerft bald eines der besten Exotics – Genießt die Waffe, solange ihr könnt

Wahrscheinlichkeit der Rückkehr: Für viele Hüter ist das neben dem Raid „Zorn der Maschine“ die logischste Rückkehr für den Vermächtnis-Raid. Das beste und größte Pro-Argument für diesen Raid sind natürlich die Panzer!

Aber auch darüber hinaus hält sich Bungie schon viel zu lange mit der Wiedereinführung von Waffen aus der Schwarzen Waffenkammer zurück. Dies könnte darauf hindeuten, dass man sie vielleicht für den Raid plant. Immerhin wäre das äußerst passend. Die Frage ist nur, ob dies in der kommenden Season 22 passieren wird.

Das sind die Top-Favoriten der Hüter: Aus diesen fünf Kandidaten haben sich bei den Hütern vor allem zwei Favoriten heraus kristallisiert. Das ist einmal „Zorn der Maschine“ und der Raid „Geißel der Vergangenheit“.

Als die „Saison der Tiefe“ veröffentlicht wurde, stellte sich außerdem heraus, dass Bungie unter anderem einige Updates für den Raid „Geißel der Vergangenheit“ in der API vorgenommen hatte. Dies nährte die Vermutung, dass tatsächlich die Schwarze Waffenkammer an der Reihe sein könnte.

Die Raids hat ein Leak bereits ausgeschlossen

Nach einem nun bekannt gewordenen Leak wurden jedoch bereits zwei der fünf Raids von der Rückkehr ausgeschlossen. Wir binden euch den Leak jedoch nur als Spoiler ein, sodass ihr selbst entscheiden könnt, ob ihr wissen wollt, welche beiden Raids das genau sind.

Klickt hier und lest, welche Raids der Leak ausgeschlossen hat

Laut dem zuverlässigen Destiny-Leaker „Liz“ wird weder der Raid “Zorn der Maschine” aus der ersten Destiny-Ära noch der Raid “Geißel der Vergangenheit” in Season 22 zurückkehren.

Die Nachricht traf die Community hart und dämpfte die Euphorie etwas. Doch trotz der Enttäuschung gibt es immer noch Hoffnung für die Hüter. Der Leak deutet schließlich auch darauf hin, dass es somit einer der anderer Raid aus dem Content-Tresor sein könnte.

Wann kommt der Vermächtnis-Raid ins Spiel? Der wiederkehrende Raid wird für alle Spieler kostenlos sein und mit Season 22 ins Spiel kommen. Also im August 2023. Bis dahin müssen sich die Hüter noch gedulden.

Egal, welcher es sein wird: Jeder der fünf Kandidaten weckt bei eingefleischten Hütern alte Erinnerungen und wird auch neuen Hütern frische Erlebnisse sowie mehr Gratis-Endgame-Content bescheren.

Wir halten euch in jedem Fall auf dem Laufenden, sobald weitere Informationen über den nächsten Vermächtnis-Raid in Destiny 2 bekannt gegeben werden.

Hat euch der Ausschluss der beiden Top-Favoriten durch den Raid-Leak überrascht? Und was denkt ihr, welcher Raid wird in der kommenden Season 22 von Destiny 2 zurückkehren? Schreibt uns euren persönlichen Tipp gerne in die Kommentare.

Und natürlich interessiert uns auch die Meinung der Destiny-Spieler zum neuen 3rd-Person-Spiel von Bungie:

Destiny 2: Bungie bestätigt weiteres 3rd-Person-Actionspiel mit Mehrspieler-Levels und PVP