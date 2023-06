Destiny 2: Wer ein Tauchgang-Geheimnis in Season 21 nutzt, kann Tier-7-Loot erbeuten

Ein neues Geheimnis in Season 21 von Destiny 2 bietet die Option auf besseren Loot in der saisonalen Aktivität „Tauchgänge“. Allerdings nur für Spieler, die sich mit dem Tauchen in der Tiefe und der Aktivierung des Mini-Events Toland auskennen. MeinMMO hat das nötige Insiderwissen für euch.

Welches Geheimnis wurde da entdeckt? Jede Season in Destiny 2 bringt nicht nur neuen Loot mit sich. So manches Mal gibt es auch kleine Secrets, die man nicht sofort entdecken kann und die auch nicht direkt erklärt werden. So auch in der saisonalen Aktivität der Season 21 namens „Tauchgänge“.

In den „Tauchgängen“ der wöchentlichen Mission tauchen die Hüter immer tiefer in den Ozean des Titan ein, um Energie zu sammeln. Diese benötigt Sloane, damit sie mit dem geheimnisvollen Unterwasserwesen Ahsa kommunizieren kann.

Hier taucht man bereits auf Tiefen von 1000 m und 2750 m ab. Doch nur Hüter, die wissen, wie man richtig tief auf 5000 m tauchen kann, erhalten Zugang zu besserem Loot sowie eine höhere Chance auf Tiefenblick-Waffen.

Um dieses Secret zu finden, müsst ihr lediglich genau auf eure Umgebung achten. MeinMMO sagt euch, worauf genau, welche Schwierigkeiten es dabei gibt und wie ihr die Beute von Tier-1 bis zu Tier-7 verbessern könnt.

Wer die Dunkelheit ruft, bekommt besseren Loot

So kommt ihr an die Extra-Lootkiste in Tauchgängen: Das neue Secret erfordert, dass alle drei Spieler zwei Mal mit Toland interagieren und die „Dunkelheit rufen“. Das löst in der Aktivität ein einzigartiges und herausforderndes Mini-Event aus.

Toland ist dabei immer an festen Orten zu finden. Wenn ihr also wisst, wo ihr hinlaufen müsst, könnt ihr das Event schnell aktivieren. Seine leuchtende Kugel ist in der Regel gut zu erkennen, wenn man weiß, wonach man sucht.

Toland ist gut zu erkennen, wenn man weiß, wonach man sucht

Jedes Mal, wenn ihr die nächste Tiefe erreicht, müsst ihr Toland übrigens erneut aktivieren. Gelingt das, nimmt die Stärke der Herausforderung stetig zu.

Was ihr genau tun müsst, ist zufällig.

Manchmal geht es darum, in leuchtenden Teichen zu stehen, um sie zu reinigen

Oder es entstehen mehrere Besessenen-Fäule-Kugeln oder -Kuppeln, die man schnell beseitigen muss.

Danach muss die neue Herausforderung nur noch gemeistert werden. Die besteht in aller Regel darin, eine Menge Feinde zu töten und alle Wellen zu überstehen, bevor der Timer abläuft. Je tiefer ihr so taucht, desto schwieriger und härter die Feinde.

Solche Secrets-Events gibt es in Destiny 2 immer wieder – beispielsweise auf Neomuna:

Destiny 2: So holt ihr euch die neuen Lightfall-Exos bei einem versteckten Event

Welchen Loot bekommt man dafür? Ohne die Interaktion mit Toland und der Dunkelheit durch jeden Hüter, gibt es nur eine normale Tier-1 Truhe am Ende der Aktivität.

Doch für den Abschluss des speziellen Mini-Events werden alle Hüter mit mehr und besserer Beute belohnt. Denn dann droppt eine zweite Truhe am Ende des Tauchgangs.

Es ist möglich die Loot-Kisten bis Tier-7 zu maximieren – wenn ihr alles meistert.

Ihr erhaltet zudem eine erhöhte Chance auf Waffen mit Tiefenblick.

Obendrauf gibt es eine große Menge Rufrang, über 500, für die Sonarstation und Angelköder gibt es ebenso in üppigen Mengen.

Auch Materialen droppen, wie beispielsweise Verbesserungsprismen oder Aszendenten-Bruchstücke

Spieler haben im Destiny-Reddit auch bestätigt, dass ihnen die Extra-Truhe exotische Rüstung droppte.

Zudem wird im Reddit spekuliert, dass, wenn die maximale Tauchtiefe in der Season 21 erreicht ist, diese zusätzliche Kiste die letzte noch offene Exo-Waffe in der „Saison der Tiefe“ droppen könnte.

Das Toland-Mini-Event hat 2 große Probleme

Wer alles schafft und die Dunkelheit ruft, kann bis zu 5000 m tief tauchen

Mit Spielersuche funktioniert es nur selten: Die größte Schwierigkeit des Mini-Events ist es, zu erreichen, dass jeder Spieler mit Toland interagiert – ansonsten wird die Truhe nämlich nicht aktiviert.

Vor allem für Hüter, die ihre Tauchgänge mit Spielersuche absolvieren, ist das ein riesiges Problem. Denn ihre Teammates sind manchmal ahnungslos und wissen gar nichts vom Extra-Loot. Und da Toland nicht schreit: „Interagiert mit mir für kostenlosen Extra-Loot“ entgeht so manchem Hüter die Chance.

So schreibt astorj im Destiny-Reddit: „Ehrlich gesagt, habe ich es aufgegeben, meine Teammates dazu zu bringen, zu verstehen, dass es eine verdammte Kugel [Toland] gibt. […]“

Wie kurios es den „Wissenden“ dabei ergeht, hat der Destiny-2-Spieler SpaceMagicgo in einem humorvollen Video auf Reddit festgehalten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Hallo? Will denn keiner Tier-7 Loot?

Spieler wünschen sich ein Ping-System: Es ist also gar nicht so einfach, ein Random-Team dazu zu bringen die Option auf mehr Loot zu aktivieren.

Es gibt zwar ein Chat-System in Destiny 2, um zu kommunizieren, aber ob man es aktiviert oder nicht, bleibt jedem Spieler selbst überlassen. Außerdem ist es auf der Konsole standardmäßig deaktiviert.

Im Grunde ist es ein reines Glücksspiel, wenn man die Aktivität nicht in einem festen Fireteam, ohne Spielersuche, spielt und versucht das Mini-Event zu aktivieren.

Die Lösung wäre ein Ping-System für Destiny 2. Die meisten kompetitiven FPS wie Apex Legends, Overwatch 2 und Warzone 2 verfügen alle über kontextbezogene Ping-Optionen.

Hinzu kommt das zweite Problem, dass es auch nicht immer gelingt alle Herausforderungen zu meistern, da es, mit zunehmenden Schwierigkeitsgrad, entscheidend ist, mit einem eingespielten Team zusammenzuarbeiten.

Einfach locker, flockig durchhüpfen geht dann nicht mehr und so verrinnt die Zeit, während die Spieler sich gegenseitig wiederbeleben. Wie so oft ist Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg.

Lasst euch also nicht von der Herausforderung abschrecken und taucht immer tiefer, um an die Tier-7 Kiste zu kommen. Gerne könnt ihr dieses Wissen auch teilen, denn je mehr Spieler von Toland wissen, desto höher sind die Chancen für alle, dass das Event in jedem Tauchgang aktiviert wird.

Wart ihr bereits unter den Eingeweihten und wusstet von Toland und der Extra-Loot-Option? Oder steht ihr vor demselben Problem, dass es euch nicht gelingt, eure Random-Mitspieler dazu zu bewegen, das Mini-Event zu aktivieren? Lasst uns dazu gerne eure Erlebnisse da.

Wer noch nach einer guten Story für euren Destiny-Discord sucht, der wird hier fündig, denn ein hässliches Exo hat sich mit einem Eisenbanner-Bug unvergesslich gemacht:

Destiny 2 hatte dieses Wochenende riesige Probleme im Eisenbanner – Bungie musste ganzen Modus abschalten