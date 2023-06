Destiny 2: Spieler müssen zum ersten Mal seit Langem nicht grinden und freuen sich „Es ist so eine Befreiung“

In der Welt von Destiny 2 haben Spieler seit Langem das Gefühl, einem endlosen Grind ausgesetzt zu sein, der sich fast schon wie Arbeit anfühlt. Doch mit der aktuellen Season 21 hat sich das Blatt gewendet und die Hüter genießen stattdessen entspannte Angelerfahrungen – ganz ohne Stress.

Worüber sind die Destiny-2-Spieler gerade glücklich? Das Powerlevel-System von Destiny 2 steht seit geraumer Zeit in der Kritik, zu anstrengend und zu fordernd zu sein. Um immer am Max-Level dranzubleiben, zockten die Hüter Season für Season vorrangig immer nur die Aktivitäten, welche Bungie mit Spitzenloot belohnt. Und das jede Woche.

In Season 21 kündigte Bungie offiziell an, dass man in der „Saison der Tiefe“ die Power- oder Spitzenloot-Obergrenze nicht weiter erhöht.

Statt wie sonst üblich das Powerlevel um 10 Punkte auf 1.820 anzuheben, blieb es bei 1.810.

Diese Entscheidung hat zu einem positiven Effekt in der Community geführt.

So können Hüter erstmals, ohne die Last des ständigen Fortschrittsdrucks, die entspannte Natur des Angelns erleben und eine völlig neue Freiheit im Loot-Shooter genießen. Sie sind zu nichts mehr gezwungen und können tun, was sie wollen.

So entspannt war Destiny 2 schon lange nicht mehr

Season 21 ist ein bisschen wie Urlaub: Statt einer geteilten Spielerbasis, bei der einige Hüter den hohen Anforderungen des Grinds nachkommen und andere frustriert zurückbleiben, hat Season 21 eine Atmosphäre der Zusammenarbeit und des Miteinanders zu Destiny 2 gebracht.

Dieses neue Gefühl und seine eigene Freude darüber teilte der Hüter Spartanx20 im Destiny-Reddit mit den Worten „Ich mag es, wenn ich [Destiny 2] nebenbei spielen kann.“

Gleichzeitig erkundigte er sich, wie andere Spieler dies aktuell empfinden und erhielt daraufhin jede Menge Feedback. Sein Beitrag hatte zum Zeitpunkt dieses Artikels bereits 6400 Upvotes und über 850 Kommentare.

Größtenteils ist er mit seiner Meinung anscheinend nicht allein. So äußern sich andere Spieler ähnlich und sind froh, dass sie sich nicht mehr in einem endlosen Grind verlieren müssen.

Zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich in Destiny 2 zu meinem Freund gesagt: „Was willst du denn machen?“, und zwar auf die beiläufigste Art und Weise, weil ich eigentlich nicht wusste, was ich tun sollte. Und wir haben einfach „irgendetwas“ gemacht. […] Das ist eine große Erleichterung. antwortet der Hüter Owain660 unter dem Reddit-Beitrag

Und OneRobuk kommentiert:

Endlich habe ich die Motivation, alle zufälligen Quests in meinem Inventar zu erledigen, da ich nicht stundenlang in Aktivitäten grinden muss, die mir keinen Spaß machen, um Aktivitäten zu spielen, die mir Spaß machen. Gute Entscheidung von Bungie. schreibt OneRobuk auf die Frage des Hüter im Reddit

Die „No-Grind-Season“ hat jedoch auch Nachteile

Unter dem Beitrag im Destiny-Reddit finden sich jedoch nicht nur positive Äußerungen. Wie so oft in der Gaming-Community sind die Meinungen und Bedürfnisse der Spieler vielfältig. Vor allem, weil Bungie, durch den Wegfall des Grinds in Season 21, auch so manche Spitzenloot-Belohnung einfach weggelassen hat.

So gibt es beispielsweise keinen Spitzenloot mehr in den Playlist-Aktivitäten, sondern nur noch Mächtige Ausrüstung (Stufe 1).

Auch die saisonalen Aktivitäten gewähren keinen wöchentlichen Spitzenloot mehr und wurden in Season 21 auf Drops für Mächtige Ausrüstung der Stufe 2 und 3 reduziert.

Der Hüter EECSandSkeeps merkt daher an:

Es ist nur gut für Spieler, die schon bei [dem Max-Powerlevel] 1.810 waren. Alle anderen leiden noch mehr, weil so viele Spitzenloot-Quellen entfernt wurden.

Einfach mal nichts auf dem Plan haben und mit Freunden quatschen – Wie findet ihr das?

Natürlich könnte man hier anführen, dass Raids und Dungeons oder die exotische Avalon-Mission doch weiterhin Spitzenloot gewähren. Doch genau hier liegt das Problem.

Gelegenheits- und Solo-Spieler zocken diese Endgame-Inhalte so gut wie gar nicht. Sie verlassen sich größtenteils auf die Vorhut, Gambits und saisonalen Aktivitäten für ihren Powergrind. Und die sind weggefallen.

Die Hardcore-Spieler in Destiny 2, die die Herausforderungen des Grindens nach Spitzenloot lieben, sind ebenfalls negativ von den Veränderungen betroffen.

Für sie war die Jagd nach Spitzenloot und das stetige Anheben ihres Powerlevels bis zum Maximum ein wichtiger Anreiz und Teil des Spielerlebnisses in Destiny 2. Der reine Artefakt-Level reicht ihnen hierfür nicht. Das levelt sich schließlich von allein – egal was man macht.

Mit Blick auf die gesamte Community von Destiny 2 scheint es daher eine anspruchsvolle Aufgabe für Bungie zu werden, das Gleichgewicht zwischen einem entspannten Spielerlebnis für Gelegenheitsspieler und der Erfüllung der Bedürfnisse der Hardcore-Spieler zu finden.

Erste Ansätze, wie ein solches Powerlevel-System für Destiny 2 aussehen könnte, sind möglicherweise bereits durchgesickert:

Wie sieht das die deutsche Destiny-Community? Findet ihr es gut, dass es in Season 21 nicht mehr diesen harten Grind gibt und ihr öfters mal an einem Teich gemütlich nach lukrativen Exo-Fischen angelt? Oder fehlt euch die schwitzige Jagd nach dem Spitzenloot und dem echten Powerlevel in Destiny 2? Schreibt uns eure Meinung zum Thema gerne in die Kommentare.

