Destiny 2: Ein altes Exo avanciert dank 8 verschiedener Buffs zum ultimativen Monster

Ein altes Gambit-Exotic aus Destiny 2 hat in Season 21 seine beeindruckende Transformation zum absoluten Monster beendet. Dank acht verschiedener Buffs und einem Katalysator erreicht es nun eine völlig neue Dimension der Stärke und Dominanz. MeinMMO zeigt euch sein Potenzial.

Welches alte Exotic ist nun richtig stark? In Season 21 schloss Bungie die Transformation der alten Exo-Handfeuerwaffe „Dienstvergehen“ mit der Veröffentlichung ihres Katalysators ab.

Die Waffe mit einer 180er-Feuerrate und einer 78er-Schlagkraft war zwar schon immer gut sowie beliebt in Destiny 2, nicht nur wegen ihrer Optik. Doch der richtige Kick, dass man sie als extrem starke Option im Spiel wahrnimmt, fehlte bislang.

Mit Season 21 sind acht direkte und indirekte Verbesserungen für Dienstvergehen hinzugekommen, die in Kombi mit einem überarbeiteten Rüstungs-Exo und dem brandneue Katalysator endlich ein echtes DPS-Monster aus der Waffe machen.

Perfekt für die aktuelle Besessenen-Season 21 und Hüter, welche sich hohen Schaden im Kinetik-Slot wünschen. MeinMMO zeigt euch deswegen, wie gut die Waffe derzeit ist.

So wurde das Exo „Dienstvergehen“ zur starken Option

Stark gegen Besessene und Bosse: Grundsätzlich war das alte Exotic „Dienstvergehen“ nie schlecht. Dank ihrer einzigartigen Eigenschaft, verdorbene Geschosse abzufeuern, konnte sie schon immer großen Schaden anrichten, insbesondere bei Besessenen-Feinden.

Explosiver Schatten : Feuert verdorbene Kugeln ab, die sich in Kämpfer vergraben. Stapelt man genug Kugeln, explodieren sie und betäuben überlebende Kämpfer. Stark gegen [Taumeln] Unaufhaltsame Champions.

: Feuert verdorbene Kugeln ab, die sich in Kämpfer vergraben. Stapelt man genug Kugeln, explodieren sie und betäuben überlebende Kämpfer. Stark gegen [Taumeln] Unaufhaltsame Champions. Besessenen-Räuber : Bonusschaden gegen Besessenen-Feinde und Gambit-Eindringlinge.

Doch nun erweitern die acht verschiedenen Buffs des Dienstvergehens-Exotics in Season 21 die taktischen Möglichkeiten der Hüter enorm. Allem voran mit dem Rüstungs-Exotic des Jägers „Glückshose“.

Von diesen acht Buffs profitiert „Dienstvergehen“ in Season 21:

Der erste Buff lässt durch den Einsatz einer primäre Exo-Waffen Gegner mit rotem Balken 40 % mehr Schaden erleiden.

Der zweite Buff sorgt dafür, dass 180er Handfeuerwaffen insgesamt höheren Schaden bei Körper- und kritischen Treffern verursachen.

Der dritte Buff erhöhte allgemein den Schadensmultiplikator kinetischer Waffen.

Der vierte Buff sorgte dafür, dass Handfeuerwaffen eine weitere Erhöhung des PvE-Schadens um 20 % erhalten haben.

Der fünfte Buff lässt bei der Verwendung eines primären Exotics, wie der „Dienstvergehen“, häufiger schwere Munition bei Kills droppen.

Der sechste Buff bescherte dem Exo bei seinem fünften, explosiven Schuss Unaufhaltsame Geschosse, was es auch stark gegen Champions macht.

Der siebte Buff kam dazu, als Bungie das Rüstungs-Exo „Glückshose“ verbessert hat, wodurch alle Handfeuerwaffen einen stapelbaren Schadensbonus erhalten. Doch auch andere Klassen, wie der Warlock mit dem Exo „Chromatisches Feuer“, können von der neuen Stärke profitieren.

Der achte Buff war dann das Hinzufügen des Katalysators in Season 21, welcher der Waffe den zusätzlichen Perk „Vorpalwaffe“ verleiht. Dadurch bekommt sie aggressive + 20 an Reichweite und macht mehr Schaden gegen Minibosse, Bosse und Fahrzeuge sowie gegen Spieler in ihrer Superfähigkeit.

Wie es sich im Spiel schlägt hat der YouTuber Ghostless für euch ausprobiert:

Damit ist das Dienstvergehen-Exotic nach vier Jahren endlich eines der ultimativen Monster in Destiny 2. Ist dann noch „Kinetik-Woge“ aktiv, kann euch mit diesem Exo nichts mehr aufhalten.

Hüter, die diese Waffe in ein passendes Build einbauen, werden sowohl solo in Verlorenen Sektoren gegen Unaufhaltsame Champions, wie auch im Endgame eine dominante Präsenz sein und einen strategischen Spielvorteil durch die Nutzung der Waffe genießen.

Ein ebenso angenehmer Vorteil für die „Dienstvergehen“ ist es, die Vollautomatik-Option in den Einstellungen von Destiny 2 zu aktivieren. So könnt ihr die 20 Schuss der Exo-Waffe schnell raushauen.

Wart ihr schon immer ein Fan der Vagabunden-Waffe „Dienstvergehen“? Seht ihr ebenso großes Potenzial in der Waffe und habt daher das Dienstvergehen-Exotic in Season 21 bereits ausprobiert? Oder spielt ihr nur ungern mit Handfeuerwaffen, sodass diese neue Möglichkeit für euer Build nicht in Frage kommt? Verratet uns in gerne in den Kommentaren, welches Waffenexotic euer Favorit in dieser Season ist.

Zumindest ist die “Dienstvergehen” ein Exotic mit absolut cooler Optik. Etwas, das nicht alle Exoten von sich behaupten können:

