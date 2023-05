Destiny 2: Die besten Solo-Spieler im PvE haben einen klaren Wunsch an Bungie – „Leute, es ist absurd“

Bei Destiny 2 machen sich die besten Spieler der Welt im PvE solo auf, Bosse zu töten, für die man eigentlich eine ganze Gruppe braucht. Aber es ist aktuell mühsam, so mühsam.

Was machen die besten Spieler in Destiny eigentlich so den ganzen Tag?

Es ist schon seit Urzeiten Brauch, dass die besten Spieler von Destiny sich selbst ein Handicap auferlegen, um in Bungie Online-Shooter neue Herausforderungen und richtig Spaß zu haben. 2015 wurde Crota totgetrommelt – Sein Papa Oryx wurde „blind“ besiegt

Der Standard sind aber „solo flawless“-Runs: Die Könner machen Aktivitäten, die eigentlich für 3 oder 6 Spieler gedacht sind, alleine und ohne zu sterben. Wenn sie doch mal draufgehen, verlangt es die Ehre, dass sie ganz von vorne anfangen.

Diese „Solo-Runs“ haben Leute schon vor 9 Jahren in Destiny 1 gemacht: Da musste unbedingt der Nightfall „solo gemacht“ werden. Die Spieler suchten sich dafür extra Exploit-Spots, mogelten also eigentlich, sagten dazu aber „Wir cheesen nur“ und fanden sich ziemlich toll.

Sogar ein PvE-Gott braucht 10 Phasen und eine Stunde für den neuen Boss

Das ist jetzt das Problem: Wie aus zwei reddit-Threads hervorgeht, haben Solo-Spieler in der aktuellen Saison ein klares Problem:

Die Bosse haben lange Phase, in denen sie unangreifbar sind, und nur kurze Zeitfenster, an denen Spieler an ihnen Schaden verursachen können. Ein Reddit-Nutzer sagt, es fühle sich an, als müsse man 5 Minuten Hausarbeiten erledigen, um dann 15 Sekunden Schaden zu machen: (via reddit).

Je mehr Phasen man für einen Boss braucht, desto länger wird der Bosskampf, denn der Boss spawnt immer mit einem neuen Schild.

Die Bosskämpfe ziehen sich dadurch für Solo-Spieler endlos lange. Von PvE-Gott Esoterrick gibt es ein Video, bei dem er 10 Phasen für „Ghosts of the Deep“ braucht. Das Video läuft über 75 Minuten (via youtube).

Spieler kritisieren: Bosse haben zu viel HP, zu kurze Schadensphasen

Das fordern die Spieler: Die Leute auf reddit sagen, an sich macht das Solo-Spiel in Dungeons bei Destiny 2 ja Spaß. Die Mechaniken seien cool, die Bosskämfe seien an sich spitze. Doch die HP-Pools der Bosse seien mittlerweile viel zu groß und zu übertrieben. Daher dauere es ewig.

Das ist absurd und macht das soloen von Dungeon nur mühselig. Bitte Bungie, füge Health-Sacling zu Dungeon-Bossen hinzu, das würde unsere Zeit so viel spaßiger machen.

Die Leute fordern also: Wenn Spieler solo ein Dungeon betreten, sollten die Bosse auch nur einen Bruchteil ihrer aktuellen HP haben, damit sie in der „vorgesehen Zeit“ besiegt werden können und nicht so viele Phasen brauchen.

Tja, da will man schon was machen, das vom Spiel aus eigentlich gar nicht vorgesehen ist und was nur die ultra-harten Könner können und dann ist es doch mühsam:

Destiny: Die 5 besten Rätsel – Eine Community im Goldrausch