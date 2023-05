Destiny 2 deaktiviert ein Exotic, weil es genauso funktioniert wie vorgesehen

Diese Woche mussten die Entwickler von Destiny 2 das Exotic „Abendandacht“ deaktivieren. Doch der Grund für diese ungewöhnliche Entscheidung ist ebenso überraschend wie verwirrend: Das Exotic funktionierte genau so, wie es von Bungie im letzten Rework zur Season 21 beabsichtigt war. MeinMMO zeigt, was da los ist und warum das Exo wohl deaktiviert wurde.

Welches Exotic hat Bungie deaktiviert? Am 26. Mai, kurz vor dem Start des neuen Dungeons „Geister der Tiefe“, teilte der Entwickler mit, dass man das kürzlich überarbeitete Warlock-Exotic „Abendandacht“ aufgrund eines Problems deaktivieren musste.

So teilte der Bungie-Support den Hütern via Twitter mit:

„Aufgrund eines Problems, bei dem das Exotic Abendandacht Feinde explodieren lassen kann, wurde es deaktiviert, bis ein Fix implementiert werden kann.“

Diese Ankündigung führte in der Destiny-Community allerdings zu einiger Verwirrung, denn der Grund für die Deaktivierung klingt, wie das, was das Exo laut seiner Beschreibung tun soll. MeinMMO sagt euch, warum das Exotic tatsächlich deaktiviert wurde.

Das ist Kontroverse um das deaktivierte Exotic

Soll das nicht explodieren, Bungie? Liest man sich den Exo-Perk durch, ist die Erklärung für die Deaktivierung tatsächlich verwirrend. Die Schockwellen von “Abendandacht” sollen doch genau das tun: Getötete Gegner explodieren lassen.

„Planetarische Sturzflut“

Rifts geben regelmäßig Arkus-Schockwellen ab. Todesstöße mit diesen Schockwellen erschaffen eine Arkus-Explosion. Während ein Arkus-Fokus ausgerüstet ist, blenden die Schockwellen und darauffolgende Explosionen Ziele in der Nähe. Die Rift-Energie wird schneller wieder aufgeladen, wenn man von Zielen umzingelt ist.

Die Frage, die sich viele Hüter unter der Meldung auf Twitter stellten, war also berechtigt. Warum hat Bungie ein Exotic deaktiviert, das genau das tut, wofür es entwickelt wurde? Bungies Erklärung scheint jedoch nicht alle Details des Problems offenzulegen.

Darum wurde das Exo wohl wirklich deaktiviert: Beim Exotic „Abendandacht“ kam es vor allem im Zusammenhang mit einer Interaktion des exotischen Scoutgewehrs „Himmelsbrenner-Eid“ zu einer unbeabsichtigten Verkettung von explosivem Arkus-Schaden.

Bei jedem Kill konnten sich die Arkus-Explosionen auf unbestimmte Zeit verketten und den „Himmelsbrenner-Eid“ so, durch den Effekt von „Abendandacht“, in einen „Sonnenschuss“ mit riesiger Reichweite verwandeln.

Damit waren die Explosionen in einigen Situationen übermäßig stark und führten zu einer unbeabsichtigten Überlegenheit im Spiel.

Der Destiny-Spieler Chadly antwortete Bungie unter dem Tweet mit einem Video und schrieb: „Also ist es tatsächlich deaktiviert, weil „Himmelsbrenner-Eid“ ausgerechnet bei der Tötung einiger Trash-Feinde eine Explosions-Verkettung erzeugt? […] Wenn das alles ist, was falsch war, gab es 0 Grund, [das Rüstungs-Exo] zu deaktivieren.“

Einige Spieler merken an, dass es vielleicht mehr Sinn gemacht hätte, das Scoutgewehrs „Himmelsbrenner-Eid“ zu deaktivieren statt dem Warlock-Exo.

Allerdings ist auch nicht bekannt, ob das Exotic nicht zusätzlich noch zu Wechselwirkungen mit anderen Waffen geführt hat. Anscheinend gab es wohl auch mit dem „Phönix-Sturzflug“ ähnliche Probleme, die starke Explosions-Verkettungen auslösen konnten. So machte es bei Bungie wohl mehr Sinn, eine Sache zu deaktivieren als mehrere.

Wann ist das Exotic „Abendandacht“ wieder verfügbar? Die Deaktivierung von „Abendandacht“ ist nur vorübergehend. Bungie arbeitet bereits daran, das Exotic anzupassen und es wieder ins Spiel zu bringen, sobald es den beabsichtigten Balance- und Leistungsstandards entspricht. Wann das so weit ist, weiß man jedoch noch nicht. Wir updaten diesen Artikel jedoch in diesem Fall.

„Nie dürfen wir in Destiny 2 Spaß haben!“

Die neuen Rüstungen aus dem Dungeon “Geister der Tiefe” verwandeln Hüter in “Sauron”

Macht es Spaß, muss es weg: Für die Spieler ist die Deaktivierung von „Abendandacht“ erneut ein Beweis, dass Exotics oder Waffen immer nur dann von Bungie deaktiviert werden, wenn sie am meisten Spaß machen.

Daher mag die Entscheidung, ein Exotic zu deaktivieren, weil es zu gut funktioniert, auf den ersten Blick seltsam erscheinen. Trotzdem sind die meisten Deaktivierungen aufgrund von Fehlern oder übermäßiger Stärke in Destiny 2 gerechtfertigt. Bungie deaktiviert auch in diesem Fall proaktiv, um das Spielerlebnis zu wahren und die Balance aufrechtzuerhalten.

Was bei dieser Beschwerde oft unerwähnt bleibt: Es gibt auch Spielfehler in Destiny 2, die zum Vorteil der Hüter waren und die nicht sofort entfernt wurden.

In diesen Fällen legte Bungie mit einem Augenzwinkern einen Fix-Termin fest und ließ den überpowerten Spaß einfach eine Weile zu. Getreu dem Motto: „Genießt es, solange es anhält“.

So konnte man zum Beispiel ein paar Tage mit bis zu 12 Spielern die Raids stürmen (normalerweise sind hier nur maximal 6 Spieler möglich).

Auch der “Solar-Plünderer”-Mod bot eine Weile wesentlich mehr Munition als beabsichtigt. Hier wurde die Option jedoch nur im PvP deaktiviert, blieb aber im PvE noch nutzbar.

Ebenso durften die Hüter eine ganze Weile lang, mit offizieller Erlaubnis und ihrer Arkus-Akrobat-Super-Bossen mehr Schaden zuzufügen als beabsichtigt, sodass der Urzeitler im Gambit oder anderen Aktivitäten von Jägern mit Arkusstab fast allein niedergemacht werden konnte.

Bug macht Klasse in Destiny 2 übermächtig – Bungie sagt „Genießt es“

Das waren nur drei Beispiele von vielen. Dies zeigt aber, dass auch Bungie in einigen Fällen bereit ist, einen Spaß zuzulassen – wenn auch nicht für immer.

Dass am Ende auch hier ein Fix kommen muss, ist trotzdem unausweichlich. Denn, wie jeder Hüter in Destiny 2 schon selbst erlebt hat, können bei Bungie selbst sorgfältigste Planungen zu unerwarteten Konsequenzen führen. Auch, weil Destiny 2 ein sich ständig weiterentwickelndes Spiel ist. Solche Anpassungen gehören also zum Prozess.

Habt ihr die Stärke der Exo-Kombi in Season 21 ebenfalls festgestellt? Und was sagt ihr zu Bungies Formulierung in der Support-Mitteilung? Glaubt ihr, dass angemessen auf das Problem reagiert wurde? Oder war es auch für euch verwirrend mit dieser Erklärung? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Seit gestern sind die Hüter übrigens in den brandneuen Dungeon “Geister der Tiefe” abgetaucht. Wir haben euch alles Wissenswerte in unserer Dungeon-Übersicht verlinkt:

Destiny 2: Alle spielbaren Dungeons 2023 in der Übersicht – So meistert ihr sie