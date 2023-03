Destiny 2 deaktiviert weiteres Exotic in Lightfall – Das sind die Gründe

Das MeinMMO-Team hat Sons of the Forest angezockt. Seht hier, wie chaotisch unsere ersten Stunden verliefen.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Hier teilte Bungie jedoch nicht mit, warum das Exo im PvP deaktiviert wurde. Allerdings glauben Destiny-2-Spieler, dass sie das Problem kennen. So soll bei der Verwendung der Jötunn in Kombination mit dem “Solar-Plünderer”-Mod mehr Munition als beabsichtigt erzeugt worden sein.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am gestrigen Abend teilte der YouTuber Luckyy10P dann ein kurzes Video auf Twitter, das ihn im Oger-Encounter des Dungeons “Sog der Habsucht” zeigt. Mit dabei die neue exotische Glefe “Winterbiss” für den Härtetest. Im Video sieht man, wie die Waffe den Boss in Windeseile schmilzt. Bereits nach einer Phase segnet er das Zeitliche. Anscheinend zu viel des Guten.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Was für ein Exotic wurde jetzt in Destiny 2 gesperrt? Wie Bungie über den offiziellen Twitter-Kanal mitgeteilte, wurde die exotische Glefe “Winterbiss” gesperrt. Dabei handelt es sich um eine neue Lightfall-Waffe, die man sich erst seit 5 Tagen erspielen konnte. Sie war außerdem die erste Glefe, welche im Power-Slot geführt wurde.

Bei Destiny 2 sind vor Kurzem die neue Erweiterung Lightfall sowie die neue Season 20, die Saison des Widerstands , gestartet. Diese bringen allerlei neue Inhalte mit sich, aber offenbar haben sich damit auch Probleme eingeschlichen. So sah sich Bungie am heutigen Abend erneut gezwungen, eine exotische Waffe zu deaktivieren.

Insert

You are going to send email to