Neues Exo in Destiny 2: Lightfall bringt eine intelligente Stasis-Fähigkeit bald für jede Klasse

In Destiny 2 ist es bis Lightfall nicht mehr weit und Bungie gibt sich alle Mühe den Spielern immer mehr Infoschnipsel über kommende Items, Fähigkeiten und Exos zu zeigen. Heute jedoch geht es um die Exo-Glefe, Winterbiss und wie diese bald jeden Hüter verbessert.

Um welche Exo geht es? Bungie hat in seinem neuen Waffen- und Ausrüstung-Trailer zu Lightfall viele Goodies vorgestellt, die Spieler dann am 28. Februar nachjagen können. Darunter ist jedoch eine Waffe, die einen sehr soliden und vor allem starken Eindruck bei den Hütern hinterlassen hat und das ist “Winterbiss”.

Diese eiskalte Glefe kann dank des Stasis-Elementes Gegner mit Frostschockwellen verlangsamen, einfrieren und explodiert sogar bei Kontakt. Im Grunde eine bessere und mobilere Version des Stasis-Geschützt vom Warlock.

Die Waffe könnte somit eines der Highlights darstellen, die Lightfall im Zuge seiner bekannten Items bietet. Eine Sache jedoch könnte einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen.

Exo-Glefe bietet viel Mob-Kontrolle, aber nur durch ein Opfer

Da liegen die Stärken der Winterbiss: Die Winterbiss hat ihre Stärken vor allem bei der Kontrolle heranstürmender Mob-Wellen. Große Gegnerhorden können in Sekunden eingefroren und zersplittert werden. Vor allem für PvE-Passagen, in denen viele Gegner einen überrennen möchten, könnte damit die Benutzung vom Vorteil sein.

Ihr feuert eine Stasis-Sphäre ab, die mit ihrem eigenen Willen Gegner sucht, einfriert und im Optimalfall auch tötet. Das alles, während ihr in sicherer Distanz auf eure Feinde herabblickt.

Hier könnt ihr euch die Glefe im praktischen Einsatz anschauen:

Was ist der Haken an Winterbiss? Das eisige Zepter von Neptun hat tatsächlich einen Haken und das ist der Waffen-Slot, in dem sie eingesetzt wird. Laut Bungie rüstet ihr “Winterbiss” im schweren Slot aus. (via bungie.com).

Dadurch verzichtet im Grunde der Hüter, der diese Waffe benutzt, für Mob-Kontrolle auf eine womöglich stärkere Schadensquelle. Spieler nehmen derzeit gerne ein Linear-Fusionsgewehr oder einen Raketenwerfer im schweren Slot mit, um bei Bossen oder Champions genug Schaden auszuteilen. Mit der “Winterbiss” im Gepäck ist genau das nicht mehr möglich.

Eine riesige Glefe mit abstraktem Design

Im Grunde stellt euch Bungie vor eine Wahl: Entweder ihr gönnt euch coole Eismagie und einen eisigen Dreispitz-Kumpel oder geht lieber voll auf DPS und hohe Schadenszahlen.

So oder so werden dennoch Hüter Möglichkeiten finden, wie man auch mit “Winterbiss” guten Schaden drücken kann, jedoch wird das nicht so leicht sein.

Auch die Witch-Queen Exo-Glefen hatten damit ein Problem: Trotz der coolen Exo-Glefe für Lightfall wird diese Waffe mit Skepsis gesehen. Hüter konnten bereits in Witch Queen drei klassenspezifische Glefen durch Quests ergattern. Jedoch waren alle eher hinderlich in ihrer Benutzung. Sie boten für den Aufwand, den man sich antun musste, nicht die Stärke, die man sich erhofft hatte. Der Großteil dieser Exo-Nahkampfwaffen verstauben seither ungenutzt im Tresor der Hüter.

Es könnte also sein, dass sich die Exo im Trailer zwar stark und mächtig präsentiert, sich dann im Test als komplette Niete herausstellt.

Das war unser Highlight, was die neuen Lightfall-Exos angeht. Welchen Favoriten habt ihr und glaubt ihr, die “Winterbiss”-Glefe endlich ihrem Exo-Status gerecht werden könnte? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

Falls ihr noch nicht wisst, warum die Exo-Glefen enttäuscht haben, ist hier unsere Erklärung: Destiny 2 bringt neue exotische Glefen – Enttäuscht Fans auf ganzer Linie