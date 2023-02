Destiny 2: Die 30€-Erweiterung Beyond Light ist jetzt auf PS4, PS5 kostenlos für Abonnenten von PS Plus

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Die Spiele aus dem PS Plus kann man am 7. Februar herunterladen – das Angebot gibt es bis zum 6. März.

Hat Destiny 2 mit Beyond Light abgeliefert? So sehen es bisher die Spieler

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Das ist die Nachricht: Destiny 2: Beyond Light ist der Headliner bei den Gratis-Titeln, auf die sich Abonnenten von PS Plus auf PS4 und PS5 im Februar 2023 freuen können. Die anderen Spiele sind:

Wer früher mal Destiny 2 gespielt hat, in den letzten Jahren aber vom rechten Pfad abgekommen ist, hat jetzt die Gelegenheit Versäumtes nachzuholen. Im Angebot der kostenlosen Titel im Februar 2023 für den Dienst PS Plus ist Destiny 2: „Beyond Light“ für Sonys Konsolen PS4 und PS5. Die Erweiterung kostet sonst 30 € und gilt als durchaus gelungen.

Insert

You are going to send email to